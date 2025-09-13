Pieter Boutmy: "Traemos a Santander a la Rural del Prado por estos 10 días y nos encanta"

Una vez más, la participación de Santander en el predio de la Expo Rural del Prado impactó , no solo por la presencia de su logo y los clásicos colores rojo y blanco en áreas con propuestas gastronómicas, comerciales y artísticas, también por su enorme stand, que nuevamente recibió varias menciones del jurado de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) .

En uno de los sectores del stand, el Ing. Agr. Pieter Boutmy, gerente del Área de Agronegocios en Banco Santander , concedió una entrevista a El Observador, donde entre otras reflexiones destacó que “para Santander escuchar al productor es la clave”.

“Primero, nos encanta estar acá. Tenemos una muy linda presencia por supuesto en todo lo que es el agro, pero que va mucho más allá. Esto es obviamente un evento productivo, siempre lo fue, pero se ha transformado en un ámbito cultural, artístico, con mucha actividad social, con presencia de toda la familia, por eso estamos muy presentes en lo gastronómico, en lo social, en la noche para los jóvenes con Plaza Prado Santander, acompañando a La Peña de Valdez con Santander también, con un montón de descuentos no solamente en gastronomía, también para las compras que la familia quiera hacer. Traemos el banco hasta el Prado por estos 10 días y nos encanta hacerlo”.

Y a propósito de lo que pasa afuera de la Rural del Prado en estos 10 días, ¿cómo está hoy el banco posicionado en el sector?

“A nivel del agro sin duda lo veo muy bien, como en el resto de los sectores. Estos días nos encontramos con muchos amigos, con muchos clientes, sobre todo del sector ganadero, pero de otros sectores también. Es un momento de encuentro en el que ratificamos lo que hacemos durante el resto del año, la línea que venimos trayendo hace un par de años, el estar cerca de la empresa, cerca del productor, de ir modificando nuestros productos, escuchando al productor para ir atendiéndolo y asistiéndolo de la forma en que se necesite. En todos los rubros se está trabajando muy fuerte con los productores. En lo ganadero, lo hacemos mucho con nuestro producto Ganadería Tres Millones (GTM), el Fideicomiso Ganadero, con toda el área agrícola trabajamos muy fuerte también, en el área forestal igual, en el área lechera. Nos sentimos muy cómodos en esta línea de trabajo, estando cerca del productor en cualquier parte del país, esa es una gran diferenciación que venimos trabajando y concretando”.

Considerando esa cercanía y esa actitud fundamental de escuchar, ¿cómo está viendo al productor, al empresario del campo?

“Estamos en un lindo momento ganadero, de precios, de clima, uno recorre el país y se empiezan a ver los verdes que explotan en primavera en los campos, vemos que siguen apareciendo muchos corrales de engorde dada la coyuntura también de muy buenos precios de la carne internacional. La agricultura, donde hoy el precio de los granos no son tan buenos, se complementa con la ganadería y en ese sentido nos parece muy importante ver una actitud de diversificación en el productor, una diversificación de la empresa, lo vemos con muy buenos ojos porque esto es cíclico y sabemos que hay momentos buenos en un área y a la vez otro sector un poco más castigado, por eso es bueno complementar y no solo hablamos de ganadería con agricultura, porque se suma lo forestal, tratando de optimizar y sacar la mejor rentabilidad de lo que el recurso suelo puede darle al empresario. Nos da mucha satisfacción estar desarrollándonos, trabajando junto con el productor y la empresa”.

¿Cómo sigue evolucionando Ganadería Tres Millones?

“Estamos cumpliendo los 15 años y hemos tenido un crecimiento significativo, no solamente en volumen, también en cantidad de clientes y más que nada en la flexibilidad que tiene en cuanto a la asistencia. Muchos lo asocian a la compra de ganado, pero en realidad es compra de ganado y es compra de insumos para pasturas, es para lo que el productor quiera, siempre con el ganado en garantía. Esa creo que es la gran satisfacción que nos impulsa a ir modificándolo, adaptándolo. Hace dos, tres años, tuvimos una seca enorme y automáticamente, al estar tan cerca de la realidad, cambiamos los plazos, cambiamos las tasas, modificamos la propuesta, llegamos a cada uno de ellos para ver qué necesitaba, para Santander escuchar al productor es la clave. La verdad, con GTM estamos muy contentos. Si bien tiene 15 años, recién empieza, de alguna forma”.

¿Cómo observa el posicionamiento del banco en el territorio, para que esa actitud relevante de escuchar y responder sea eficiente?

“Es fundamental estar en los lugares donde el banco no tiene presencia tradicional con las sucursales. Siempre decimos que somos un banco digital con sucursales. Gracias a la tecnología, a la digitalización, no se precisa estar en un lugar físico para llegar. De todas formas, miramos dos, tres años para atrás, y fuimos el único banco que abrimos sucursales en el interior, en Paso de los Toros, en Young, en Dolores, además de la ya establecidas. Además, creamos equipos regionales donde no necesariamente tenemos que estar en presencia, con los servicios digitales se puede estar en cualquier parte del país, hoy una solución podes abrirla desde tu celular, sin ir a una sucursal, y de ahí si queres saltas a la plataforma de Ganadería Tres Millones, que tiene una aplicación móvil donde podes pedir tu crédito. Hacia ahí vamos. Y sabemos que tenemos deberes en ese sentido, lo tenemos marcado y sabemos cuál es la línea. Recorremos el país permanentemente, como dijimos, y nos damos cuenta que todavía hay un montón enorme de cosas para hacer, por eso queremos estar cerca y escuchar”.

Santander en Uruguay, comparado con toda la corporación, es una unidad muy positiva en números

A propósito de evaluaciones que imagino son periódicas y la presencia en el mundo de Santander, ¿cómo se ve a Uruguay?

“Santander en Uruguay, comparado con toda la corporación, es una unidad muy positiva en números. Si bien sabemos que es un país chico, que en realidad tenemos una cantidad de habitantes determinada, la verdad es que los números son muy buenos. Creo que mucho es debido a esa cercanía de la empresa en el agro, con el productor, a estar bien a mano y a entender las cosas que pasan, entendemos el flujo, los ciclos biológicos, cada ecosistema de cada rubro, para nosotros eso es vital y a eso le pusimos mucho énfasis en los últimos años, para que no sea todo generación de un mismo producto para todo el mundo. Con esa mirada, el banco en el país está con unos números bárbaros y sobre todo estamos muy contentos con la presencia y el acercamiento que tenemos. Eso es parte de la base en la cual después el crecimiento viene solo. Trabajamos mucho en los fundamentos y estamos muy contentos con eso”.