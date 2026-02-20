Diego Aguirre golpeó la mesa: no llega Nicolás Vallejo a Peñarol y ya va por un nombre que quería desde el año pasado, a cinco días del cierre del período de pases

Peñarol entrenó en la mañana de este viernes en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves pensando en lo que será el encuentro de este domingo desde la hora 20.30 en el Estadio Campeón del Siglo ante uno de los líderes del Torneo Apertura, Deportivo Maldonado, por la tercera fecha del mismo. Nicolás Vallejo no vendrá finalmente a Peñarol y el técnico Diego Aguirre se puso al hombro tratar de incorporar a Esteban Da Silva de Racing, a quien pretende desde el año pasado.

Los carboneros ya cuentan con Abel Hernández, quien llegó de Barcelona tras tratarse su lesión ligamentaria en su rodilla y se sumó a las prácticas aunque fuera de la cancha.

La buena noticia para el DT carbonero es que Nahuel Herrera está repuesto y pronto para estar al menos entre los convocados contra Deportivo Maldonado y con el clásico ante Nacional entre ceja y ceja, ya que se juega en la cuarta fecha en el Gran Parque Central con público tricolor.

Como informó el pasado miércoles Referí, Diego Aguirre decidió que para ese encuentro cambiará de arquero, ya que Washington Aguerre está habilitado tras cumplir sus tres partidos de suspensión, por lo que Sebastián Britos será suplente.

Por su parte, Eduardo Darias continúa su recuperación de un desgarro y está muy en duda para poder llegar al partido ante Nacional.

El pasado domingo, en la dura derrota de Peñarol a manos de Central Español por 2-1, Diego Aguirre no contó con 10 jugadores, pero al menos hay dos que ya están prontos para volver, como informó Referí: Washington Aguerre y Diego Laxalt, a los que se suma, como se consignó, Nahuel Herrera.

Aguirre tomó las riendas para traer a Da Silva

Diego Aguirre ya perdió la calma natural en él y a cinco días del cierre del período de pases en el fútbol uruguayo, tomó las riendas para que pueda llegar Esteban Da Silva desde Racing, ya que se enteró que no hay vuelta atrás y Nicolás Vallejo se quedará en León de México, y que el Grupo Pachuca no cumplió con la palabra que le había dado a Ignacio Ruglio de que compraría su ficha a Liverpool y luego lo cedería a los carboneros.

En ese contexto, va por el extremo de los de Sayago, como ya intentó hacerlo el club, a su pedido, el año pasado.

20260112 Esteban Da Silva en Racing Esteban Da Silva en Racing

No obstante, se encontrará con algunos obstáculos ya que Fernando Cavenaghi, líder del proyecto de que Racing se transformara en una SAD, dijo claramente que Esteban Da Silva podría ser transferido antes de que comenzara el Torneo Apertura, pero una vez que se iniciara, permanecería en el club.

Peñarol esperó demasiado a Nicolás Vallejo y ahora los tiempos se le acortaron mucho.

Diego Aguirre quiere aún a dos extremos y por eso quiere primero la llegada de Esteban Da Silva, y luego iría por uno más. No será una tarea sencilla.