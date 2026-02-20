Diego Aguirre golpeó la mesa: no llega Nicolás Vallejo a Peñarol y ya va por un nombre que quería desde el año pasado, a cinco días del cierre del período de pases
El entrenador carbonero perdió la paciencia y tomó las riendas para buscar la llegada de un extremo
20 de febrero 2026 - 12:22hs
Diego Aguirre dirigiendo a Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura
FOTO: Enzo Santos/FocoUy
Peñarol entrenó en la mañana de este viernes en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves pensando en lo que será el encuentro de este domingo desde la hora 20.30 en el Estadio Campeón del Siglo ante uno de los líderes del Torneo Apertura, Deportivo Maldonado, por la tercera fecha del mismo. Nicolás Vallejo no vendrá finalmente a Peñarol y el técnico Diego Aguirre se puso al hombro tratar de incorporar a Esteban Da Silva de Racing, a quien pretende desde el año pasado.
Diego Aguirre ya perdió la calma natural en él y a cinco días del cierre del período de pases en el fútbol uruguayo, tomó las riendas para que pueda llegar Esteban Da Silva desde Racing, ya que se enteró que no hay vuelta atrás y Nicolás Vallejo se quedará en León de México, y que el Grupo Pachuca no cumplió con la palabra que le había dado a Ignacio Ruglio de que compraría su ficha a Liverpool y luego lo cedería a los carboneros.
En ese contexto, va por el extremo de los de Sayago, como ya intentó hacerlo el club, a su pedido, el año pasado.
No obstante, se encontrará con algunos obstáculos ya que Fernando Cavenaghi, líder del proyecto de que Racing se transformara en una SAD, dijo claramente que Esteban Da Silva podría ser transferido antes de que comenzara el Torneo Apertura, pero una vez que se iniciara, permanecería en el club.
Peñarol esperó demasiado a Nicolás Vallejo y ahora los tiempos se le acortaron mucho.
Diego Aguirre quiere aún a dos extremos y por eso quiere primero la llegada de Esteban Da Silva, y luego iría por uno más. No será una tarea sencilla.