Gremial de Árbitros reclama a AUF solucionar el uso de sus derechos de imagen antes de firmar los contratos de TV: "No podés vender derechos que no tenés"

El abogado de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) , Fernando de los Santos , afirmó que la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) les aceptó una reunión para tratar sus derechos de imagen luego de que firmen los contratos de transmisión del fútbol uruguayo , pero aseguran que desde la asociación "están vendiendo derechos que no tienen".

El pasado miércoles árbitros en actividad y retirados se juntaron para tener una reunión "informativa" sobre la actualidad de su reclamo por cobrar sus derechos de imagen, por el que presentaron una demanda contra la AUF y Tenfield en 2019 que sigue en pie, y por la que pidieron una reunión a Ignacio Alonso el pasado 9 de enero , en medio de la negociación por los derechos de televisión del fútbol local.

En una entrevista con Referí, De los Santos indicó que dos horas antes de esa reunión l es llegó una comunicación de la AUF en la que "acusaron recibo" de la solicitud de Audaf , "40 días después" del pedido, y solicitaron que la reunión se realice luego de la firma de los contratos.

Sin embargo, para los árbitros es necesario resolver la situación de sus derechos de imagen antes que la AUF firme los contratos, ya que estos forman parte del paquete que vende. "Vos no podés vender derechos que no tenés. Están negociando derechos que no tienen", remarcó De los Santos.

Además, el abogado indicó que a fines de 2025 los árbitros mantuvieron una reunión informal con autoridades de la AUF, entre ellas Alonso y Matías Pérez, en las que el presidente de la asociación les pidió "un monto" que resolviera la situación. "Se le pasó ese monto a Pérez y quedaron en respondernos en 15 días. Eso es lo que seguimos esperando", criticó.

El abogado declaró que hace tiempo Audaf está buscando "soluciones", y esperan que se encuentren con la nueva firma de contratos, pero advirtió que los árbitros pueden "tomar medidas gremiales" si esto no ocurre. "Hemos sido pacientes, bastante en mi opinión", agregó.

Una solución que debe incluir los reclamos pasados: cómo sigue la demanda de 2019

De los Santos aclaró que la solución a toda esta situación "también incluye solucionar el pasado", en alusión a la demanda que presentaron en 2019 contra AUF y Tenfield, y al correspondiente pago de los derechos de imagen de estos últimos años.

Según el defensor, "no ha sido normal" las demoras que ha tenido la demanda, y alegó que Tenfield "es especialista en demorar" estas instancias.

El abogado explicó que tras la presentación de la demanda llegó la pandemia, lo que atrasó todo. Luego, Tenfield pidió que la denuncia fuera presentada ante Conmebol y FIFA, lo que demoró la situación otro año. "Tuvimos que traducir toda la demanda al francés y luego enviarla a Suiza para la FIFA, con todo lo que eso demora", detalló.

A fines de 2024 se realizó la audiencia preliminar del juicio, y AUF no se presentó, por lo que según De los Santos no podrá "presentar pruebas". La asociación apeló esta situación para poder presentarse, pero el representante de Audaf entiende que "es difícil" que un Tribunal de Apelaciones les permita comparecer, ya que los dos jueces que tuvo la causa en 2025 rechazaron los motivos que presentaron.

En los próximos meses están agendadas las primeras audiencias del juicio, en las que se comenzará con la presentación de pruebas.