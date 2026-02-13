Antel emitió un comunicado para explicar que "por decisión de la AUF no estará disponible la segunda fecha del Torneo Apertura" en AntelTV

Por primera vez en lo que va de la temporada y a diferencia de lo que ocurrió la pasada, AntelTV se vio imposibilitada de transmitir los partidos de la segunda fecha del Torneo Apertura que comenzó este viernes y terminará el lunes venidero.

Como informó Referí, estos son los efectos de la negociación por los derechos de TV del fútbol uruguayo.

Cabe resaltar que también a través de AntelTV, que retransmite lo que emite Tenfield por VTV Plus, se pudo ver la Supercopa Uruguaya que Peñarol le ganó a Nacional en penales.

Al ingresar a www.anteltv.com.uy se pudo comprobar que el canal de VTV Plus ya no está a disposición de los usuarios con el fútbol uruguayo.

El canal que se mantiene activo en la app del ente es el de VTV. Esa señal no emite los partidos del fútbol local.

A raíz de esto, sin AntelTV, Tenfield se quedó sin pantalla para presentar su transmisión.

Durante la semana, la AUF mantuvo reuniones con Tenfield, Antel, Torneos, Directv y Team Click, para avanzar en la firma de los nuevos contratos por los derechos de TV para el período 2026-2029, para el que tienen plazo para suscribir las empresas el domingo 22 de febrero. Los nuevos acuerdo le dejaran al fútbol US$ 67.500.000 por año, hasta 2029.

Según pudo conocer Referí con fuentes de AUF, en las reuniones que el presidente de la misma, Ignacio Alonso mantuvo con Antel les explicó que AntelTV no podía seguir emitiendo el fútbol de la forma en que lo estaba haciendo y que para seguir ofreciendo ese servicio debía pagar un adicional, como ocurre en el streaming con Disney+ o en los cables.

El resultado de esto fue que desde este viernes ya no se puede ver el fútbol a través de esa señal.

Así, la AUF le prohibió a Tenfield emitir el partido por AntelTV.

El comunicado de Antel

La empresa Antel emitió un comunicado sobre la hora 20.50 sobre la decisión de la AUF de no permitir que esta fecha sea transmitida por AntelTV.

"Antel informa que por decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no estará disponible la segunda fecha del Campeonato Uruguayo en la señal de VTV Plus, que se emite en nuestra plataforma Antel TV. Esta decisión fue comunicada en la tarde de este viernes 13 a la empresa Tenfied, adjudicataria de los derechos de streaming local. Lamentamos las molestias generadas a nuestros clientes, por motivos ajenos a nuestra voluntad". explica el mismo.

Aquí se puede ver el posteo: