Efectos de la negociación por los derechos de TV: AntelTV ya no transmite el fútbol uruguayo

Esta es la información que Tenfield publicó en su canal Vtv Plus en AntelTV en este momento, cuando se está jugando el primer partido de la segunda fecha de la Liga AUF Uruguaya

El primer efecto de las reuniones que la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) mantuvo esta semana con las empresas que ganaron las licitaciones por los derechos de TV del fútbol local , fue que desde este viernes, con el inicio de la segunda del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, los partidos no se podrán ver en AntelTV a través de la transmisión de VTV Plus .

Según pudo conocer Referí, los partidos ya no se podrán ver libremente en AntelTV como ocurrió en la Supercopa, que Peñarol le ganó a Nacional, y en los encuentros de la primera fecha del Torneo Apertura.

Al ingresar a www.anteltv.com.uy se pudo comprobar que el canal de Vtv Plus ya no está a disposición de los usuarios con el fútbol uruguayo.

El canal que se mantiene activo en la app del ente es el de VTV . Esa señal no emite los partidos del fútbol local.

A raíz de esto, sin AntelTV, Tenfield se quedó sin pantalla para presentar su transmisión.

La señal de streaming que se ve en Disney+ es la de ESPN, con sus periodistas.

La señal de los cables que se puede ver en todos los cableoperadores del país presenta la transmisión de Torneos/Directv.

Durante la semana, la AUF mantuvo reuniones con Tenfield, Antel, Torneos, Directv y Team Click, para avanzar en la firma de los nuevos contratos por los derechos de TV para el período 2026-2029, para el que tienen plazo para suscribir las empresas el domingo 22 de febrero. Los nuevos acuerdo le dejaran al fútbol US$ 67.500.000 por año, hasta 2029.

En esos encuentros, la AUF planteó a Tenfield (que tendrá el streaming del fútbol uruguayo si firma el contrato por el que se comprometió a pagar US$ 17.500.000 por año) que no podía seguir mostrando de forma libre el fútbol uruguayo, como en los dos fines semanas anteriores, en la pantalla de AntelTV.

También, según pudo conocer Referí con fuentes de AUF, en las reuniones que Alonso mantuvo con Antel les explicó que AntelTV no podía seguir emitiendo el fútbol de la forma en que lo estaba haciendo y que para seguir ofreciendo ese servicio debía pagar un adicional, como ocurre en el streaming con Disney+ o en los cables.

El resultado de esto fue que desde este viernes ya no se puede ver el fútbol a través de esa señal.

Según pudo conocer Referí, en enero Antel acordó con Tenfield un convenio por dos meses con Vtv y Vtv Plus, bajo un título "Promo Verano" y que le daba acceso a los usuarios de Antel a los dos canales de la empresa de Francisco Casal.

De esta forma, la AUF le prohibió a Tenfield emitir el partido por AntelTV y solo lo autorizó a emitirlo por Disney, entonces VTV Plus se seguirá viendo en AntelTV pero se cortará la señal cuando emita los partidos.

La segunda fecha del Torneo Apertura comenzó este viernes a la hora 19 con el partido Cerro Largo vs Wanderers.

Lo que dijo Ache sobre el tema AntelTV

El integrantes del Comité Ejecutivo de la AUF, Eduardo Ache, habló en la tarde de este viernes.

El dirigente estuvo en Del Sol FM y tocó el tema AntelTV.

"Hablamos con Antel y hay un entendimiento primario, porque no queremos que el producto fútbol sea gratis. De ser así, perjudicaría a la AUF", dijo Ache.

Como informó Referí días atrás, el tema había sido abordado por AUF y Tenfield en la gira presidencial de Orsi por China y habían llegado a un entendimiento.

Por otra parte, en los pliegos de la licitación, la AUF planteó la igualdad en la comercialización del producto en el mercado. Eso implica para el fútbol en streaming pagar un plus, como ocurre con Disney+.