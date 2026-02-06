AUF y Tenfield, en China, avanzan hacia la firma de los contratos: el fútbol uruguayo no se verá gratis y liberan la señal un fin de semana más

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, y presidente de la República, Yamandú Orsi en la gira del gobierno uruguayo por China

Un día de largas reuniones entre la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) y la empresa Tenfield se vivió este viernes en China , donde se encuentra una delegación uruguaya en el marco de la gira por ese país que encabeza el presidente Yamandú Orsi .

De acuerdo a la información a la que accedió Referí, en la etapa final de la firma de los contratos de los nuevos derechos de TV del fútbol uruguayo (período 2026-2029), las partes avanzaron hacia un acuerdo pero los contratos no serán rubricados al menos hasta la próxima semana en Montevideo.

Como informó Referí, este viernes iba a ser un día de reuniones en Shanghai , desde la mañana, entre el presidente de la AUF, Ignacio Alonso , el integrante del comité ejecutivo de la AUF, Eduardo Ache y los representantes de Tenfield que también integran la delegación uruguaya, Osvaldo Giménez (asesor de gestión), Axel Casal (ejecutivo e hijo de Francisco Casal) y Carlos Moyano (ejecutivo y sobrino del empresario).

También puntualizaron a Referí que AUF y Tenfield vienen encaminando la negociación a través de un diálogo fluido, que mantuvieron durante toda la semana, y en buenos términos, lo que se interpreta como un punto medular para este proceso y los próximos cuatro años.

CAMISETAS Estas son las marcas que vestirán a los 16 clubes de la Liga AUF Uruguaya: la vuelta de Adidas con Racing, la caída de Mgr y el crecimiento de Kelme

COMIENZA LA LIGA Albion y Liverpool estrenan el Torneo Apertura 2026: horarios, canchas y árbitros de los partidos que abrirán la Liga AUF Uruguaya

Todo esto se desarrolla a la vista del presidente Orsi, quien se mantuvo al margen en un tema importante para los uruguayos, como todo lo que gira en torno al fútbol, pero que entendió y manifestó públicamente que la comercialización de los derechos de TV es un asunto entre privados.

Desde Shanghai informaron a Referí que durante todo el viernes revisaron de principio a fin los contratos que AUF debe suscribir con Tenfield y fueron abordando punto por punto las diferencias para terminar de ajustar, llegar a un acuerdo y firmar.

Ignacio Alonso, Eduardo Ache y Yamandú Orsi en la gira del gobierno uruguayo por China Eduardo Ache, integrante del comité ejecutivo de la AUF; Ignacio Alonso, presidente de la AUF, y Yamandú Orsi, presidente de la República, en la gira del gobierno uruguayo por China FOTO: CAMILO DOS SANTOS

Lo que quedó claro este viernes fue que los contratos no se firmarán en China y que al regreso de la delegación de AUF y los enviado de Tenfield a Uruguay, eso ocurrirá el próximo martes, las partes se volverán a reunir otra vez para terminar de cerrar el acuerdo.

Por eso todo apunta a que la próxima semana puedan firmar los documentos y en ese caso dar por concluido el proceso de la licitación que comenzó en octubre y que le permitió al fútbol uruguayo conseguir una cifra récord de US$ 67.500.000 por año de ingresos por derechos de TV, por los próximos cuatro años.

Punto clave acordado entre AUF y Tenfield: el fútbol no se verá gratis

Este viernes de noche se inicia el Torneo Apertura con dos encuentros y la AUF volverá a liberar las señales de los partidos para que Tenfield (streaming) y el consorcio Torneos/Directv (cable) puedan entregar el producto fútbol a todas los cableoperadores y empresas con las que tienen acuerdos.

Esto mismo ocurrió el pasado domingo en la Supercopa Uruguaya, en la que Peñarol le ganó a Nacional por penales, y el partido se pudo ver a través de todos los cables y por streaming.

Lo que acordó la AUF con Tenfield en las reuniones en China fue que el fútbol uruguayo no se verá gratis en ninguna pantalla.

El objetivo de la Asociación es proteger el precio del fútbol en la televisión y evitar una escenario en el que el streaming absorba rápidamente el producto que comercializa el cable y que la cifra acordada (US$ 31.800.000 por año) del cable no se pueda sostener a lo largo de los cuatro años del contrato, por el que licitó para el período enero 2026 a diciembre 2029.

Esto implica que todos los usuarios que quieran acceder al fútbol uruguayo deberán tener un servicio contratado en el que pagan por los partidos de fútbol.

El otro punto en discordia, la exigencia de que los usuarios que compren el servicio streaming también deban adquirir el cable quedará sin efecto.

No existe en la licitación ni en las preguntas que hicieron las empresas esa condición establecida.

Explicaron a Referí que en las reuniones que AUF y Tenfield tuvieron durante toda la semana, las dos cedieron en sus aspiraciones para acercarse a la firma y terminaron de afinar los detalles, incluido si el contrato será en dólares o en moneda nacional.

Hasta ahora no firmaron ninguno de los ocho contratos de los derechos de TV

La AUF tiene que suscribir los ocho contratos por derechos de TV y servicios que contrata la AUF para llevar el fútbol a la pantalla.

Hasta este viernes la AUF no había firmado ninguno de los ocho contratos con las nueve empresas que ganaron la licitación, y no lo hará hasta la próxima semana.

Los ocho acuerdos que esperan por la firma: