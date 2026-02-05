Dólar
Viernes de definiciones en China: día clave para arreglar todo y firmar contratos entre AUF y Tenfield por derechos TV del fútbol uruguayo en la gira presidencial de Orsi

Este viernes en China se acercan a cerrar el proceso de negociación de los nuevos contratos de TV del fútbol uruguayo entre AUF y Tenfield

5 de febrero 2026 - 20:15hs
Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol
Joaquín Ormando
El Observador | Luis Eduardo Inzaurralde

Por  Luis Eduardo Inzaurralde

El viaje de los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y de los representantes de Tenfield en la delegación oficial del presidente Yamandú Orsi en el marco de una gira por China, resultó oportuna para limar diferencias y acercarse a la firma de los nuevos contratos de los derechos de TV con lo que se cerrará todo el proceso de comercialización que le genera al fútbol US$ 67.500.000 por año, en el período 2026-2029.

Este viernes se inicia el Torneo Apertura, sin los contratos firmados aún, aunque con la expectativa de que en las reuniones que AUF y Tenfield mantendrán este mismo día en China lleguen a un acuerdo y los rubriquen.

Según pudo conocer Referí, el viaje del presidente de la AUF, Ignacio Alonso, y del integrante del comité ejecutivo de la AUF, Eduardo Ache, en la delegación de Orsi y la participación de Osvaldo Giménez, Axel Casal (hijo de Francisco Casal) y Carlos Moyano (sobrino de Casal), en representación de Tenfield, también en la comitiva uruguaya, fue oportuna para acortar las diferencias y acercarse.

El trofeo de la Liga AUF Uruguaya
COMIENZA LA LIGA

Así se juega la primera fecha del Torneo Apertura 2026: horarios, canchas y árbitros de los partidos que abrirán la Liga AUF Uruguaya

Desde el domingo en China, AUF y Tenfield mantuvieron reuniones todos los días, con encuentros que fueron desde media hora hasta encuentros de tres horas.

Para este viernes de mañana en China (noche del jueves en Uruguay) estaba previsto un encuentro en el que pretendían llegar con los detalles finales del acuerdo.

El objetivo de la AUF es proteger el precio del fútbol en la televisión y evitar una escenario en el que el streaming absorba rápidamente el producto que comercializa el cable (adquirido por Torneos/Directv) y que la cifra acordada (US$ 31.800.000 por año) del cable no se pueda sostener a lo largo de los cuatro años del contrato, por el que licitó el fútbol para el período enero 2026 a diciembre 2029.

En este contexto, la diferencia más profunda entre AUF y Tenfield giraba en torno a dos puntos:

  1. la AUF quiere impedir el casteo directo del teléfono al televisor (enviar la señal desde el celular a la TV) para el streaming
  2. la AUF quiere establecer como condición para los usuarios que compran el fútbol en streaming, que también deban adquirir el producto del cable

Según pudo conocer Referí, tras cinco días de negociaciones en el marco de la gira por China, están llegando a un punto en común en el que los usuarios del servicio de Tenfield no podrán castear del teléfono en un precio inferior al valor que se fije para el streaming y, por otro, que la AUF no podrá exigir a Tenfield que deban comprar streaming y cable.

En ese escenario avanzan hacia la firma del contrato, en donde quedan detalles, como por ejemplo, la moneda de pago del contrato, dólares o pesos, que se definían este viernes.

En caso que este viernes no lleguen a un acuerdo, la AUF liberará nuevamente la señal para que el fútbol se pueda ver a través de todas las pantallas.

Hasta este jueves la AUF no había firmado ninguno de los ocho contratos con las nueve empresas que ganaron la licitación:

  • Cable+TV abierta (consorcio Torneos/Directv)
  • Streaming (Tenfield)
  • Derechos internacionales (consorcio Team Click-Antel)
  • Publicidad (Tenfield)
  • Mercado de apuestas (Mediapro)
  • Otras competencias (consorcio Flor/GMC/Conosur)
  • Producción comercial (Tenfield)
  • Producción audiovisual (Tenfield)

La delegación uruguaya que acompaña a Orsi, con la AUF y Tenfield incluidos, retorna el martes a Montevideo.

Ese mismo día se producirá una reunión clave en la AUF para terminar de aprobar el reparto que el corresponde a los clubes de Primera y Segunda División.

Tenfield AUF Derechos de televisión del fútbol uruguayo Yamandú Orsi

