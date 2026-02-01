La gran diferencia en las transmisiones de Tenfield y de Dsports en el clásico Peñarol vs Nacional por la Supercopa Uruguaya

La Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) estrenó este domingo su nueva era de las transmisiones del fútbol local con el clásico Peñarol vs Nacional por la Supercopa Uruguaya 2026.

El encuentro que jugaron el campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025, Nacional , ante el ganador del Torneo Intermedio 2025, Peñarol , puso en funcionamiento el nuevo formato de la comercialización del fútbol en el que nueve empresas trabajan con la AUF.

Debido a que aún no firmaron los contratos de las ocho licitaciones , la AUF decidió el miércoles liberar la señal de este clásico para que todas las empresas que fueron ganadoras pudieran comercializar libremente los derechos.

De esa forma la AUF evitó generar una situación incómoda previo al inicio de la temporada oficial, con la incertidumbre de los usuarios que no sabían si podían ver el clásico en televisión, cuando ya debían estar los contratos firmados.

Por esa razón, para la Supercopa, el consorcio Torneos/Directv licenciatario para el cable, negoció con todos los cableoperadores y el clásico se vio en todo el país.

Además, Tenfield, quien se quedó con el streaming del fútbol uruguayo acordó con Disney+ y AntelTV. En esas dos pantallas se puedo ver el partido de este domingo.

Este nuevo escenario planteó cuatro transmisiones diferentes para el partido de la Supercopa, con cuatro relatos:

Dsports en todos los cables: Rodrigo Romano

Tenfield en AntelTV: Diego Jokas

Tenfield en Disney+: Leonardo Rodríguez

AUFTV en las transmisiones de betting (mercado de apuestas): Fabián Bertolini

Cada una de las transmisiones tuvo su equipo de trabajo con comentarista propio y periodistas de campo.

La imagen que se vio fue la misma en todas las pantallas, con la misma presentación. La única personalización que pudieron hacer las empresas fue colocar a sus periodistas.

La gran diferencia que existió entre las transmisiones de cable y las de streaming fue el retraso entre una y otra.

La señal que llega por los cables se puede ver 30 segundos antes que la de streaming.

Cuando comenzó la transmisión de AntelTV y Disney+, la de los cables ya recorría los 30 segundos del primer tiempo.

El otro aspecto de este primer partido de la temporada 2026: la transmisión de Tenfield se pudo ver en vivo a través de AntelTV, pero los usuarios solo pudieron verlo a través del telefóno, sin la posibilidad de castearlo al televisor, o en la computadora.

En el caso del streaming de Disney+ fue posible castearlo del teléfono al televisor o verlo a través de la app en los smart tv.

La transmisión de Dsports se pudo ver exclusivamente a través de los cables.