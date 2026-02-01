Recaudación en el clásico de la Supercopa Uruguaya: US$ 1.200.000; Nacional y Peñarol ingresan a sus cuentas casi medio millón de dólares cada uno

Entradas agotadas en el Estadio Centenario para ver este domingo de noche Peñarol vs Nacional por la Supercopa Uruguaya en el primer partido oficial de la temporada 2026 del fútbol uruguayo, dejaron como recaudación US$ 1.200.000 , según informó el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, en el programa Punto Penal de canal 10 este domingo de mañana.

Los hinchas agotaron todas las entradas que sacó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sacó a la venta y que se entregaron en partes iguales para los dos clubes.

Peñarol, que en el sorteo administrativo fue local y ocupó el banco de la derecha del palco oficial, tuvo a sus hinchas en la totalidad de la Tribuna Ámsterdam, en la mitad de la Olímpica y en la mitad de la América.

Los hinchas de Nacional ocuparon la Tribuna Colombes, y la mitad de Olímpica y América.

En la Olímpica la AUF colocó un pulmón, con banderas de dos los clubes y de la Supercopa, que generaron la separación suficiente para permitir que los parciales de ambos equipos convivieran en la misma tribuna.

En boleterías quedaron US$ 1.200.000 y la organización del clásico tuvo un costo estimado en US$ 300.000.

Ahora, Nacional y Peñarol esperan ingresar a sus arcas US$ 450.000 cada uno por este primer partido oficial de la temporada.

El Estadio Centenario ofrece grandes ventajas para los hinchas de los dos clubes, que pueden compartir las tribunas, y también para los clubes, porque ingresan casi medio millón de dólares de recaudación, pero desde 2023 los clubes eligieron jugar los clásicos de locales en el Campeón del Siglo (Peñarol) y en el Gran Parque Central (Nacional).

Por esa razón, los únicos partidos clásicos que se pueden disputar en el Estadio Centenario son la Supercopa Uruguaya (la juegan el ganador de la Liga AUF Uruguaya y del Torneo Intermedio), una final del Intermedio y una semifinal de la Liga AUF Uruguaya (juegan el ganador del Apertura ante el campeón del Clausura), que organiza la AUF, juegan a un partido y en cancha neutral.