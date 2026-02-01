Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Diego Aguirre se quedó con un equipo corto en Peñarol para abrir la temporada 2026 y anunció a los 21 futbolistas que utilizará en el clásico ante Nacional

El clásico Peñarol vs Nacional por la Supercopa Uruguaya comenzará a la hora 20 en el Estadio Centenario

1 de febrero 2026 - 18:44hs
Leonardo Fernández&nbsp;

Leonardo Fernández 

Foto: Gastón Britos/Focouy

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, se quedó con un equipo corto para iniciar la temporada 2026 en el fútbol uruguayo en el clásico ante Nacional por la Supercopa Uruguaya.

Aguirre no tiene al golero Washington Aguerre, quien se perderá las tres primeras fechas. En su lugar atajará Sebastián Britos y el juvenil Leandro Díaz será el suplente.

El capitán Maximiliano Olivera y Abel Hernández son bajas por lesión.

Emanuel Gularte de Peñarol ante Gonzalo Carneiro de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
SUPERCOPA URUGUAYA 2026

El favorito Nacional, la mochila que carga Diego Aguirre en Peñarol y el morbo de Maxi Silvera: un clásico de película para abrir la temporada con la Supercopa

Matías Arezo
PEÑAROL

El ataque de Peñarol para el clásico: Matías Arezo como abanderado, con buenos antecedentes ante Nacional, y extremos que son incógnita

Entonces, al entrenador le queda un plantel integrado por los 11 titulares y juveniles como opción de recambio.

Los 21 futbolistas convocados son los posibles titulares Sebastián Britos, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Franco Escobar, Eric Remedi, Jesús Trindade, Gastón Togni, Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández y Matías Arezo.

El plantel se completa con Leandro Díaz, Andrés Madruga, Kevin Rodríguez, Matías González, Diego Laxalt, Eduardo Darias, Stiven Muhlethaler, Brandon Álvarez, Franco "Cepillo" González y Facundo Batista.

Ante la ausencia de Maxi Olivera y Aguerre, el DT debe definir quién llevará la cinta de capitán. En ese caso todo apunta a que Arezo portará el brazalete.

Peñarol anunció de esta forma los convocados en sus redes:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/2017976292021313925&partner=&hide_thread=false

Temas:

Diego Aguirre Peñarol Supercopa Uruguaya Nacional

Seguí leyendo

Las más leídas

El festejo de Peñarol con las gorras con dedicatoria a Maximiliano Silvera
EN VIVO

Peñarol 0 (4)-0 (2) Nacional: los aurinegros se quedaron con el título de la Supercopa Uruguaya y arrancaron el año con una enorme victoria ante el favorito

La gran diferencia en las transmisiones de Tenfield y de Dsports en el clásico Peñarol vs Nacional por la Supercopa Uruguaya
SUPERCOPA URUGUAYA 2026

La gran diferencia en las transmisiones de Tenfield y de Dsports en el clásico Peñarol vs Nacional por la Supercopa Uruguaya

Maximiliano Silvera en su debut oficial en Nacional
SUPERCOPA URUGUAYA

El amargo debut de Maxi Silvera en Nacional: el saludo con Diego Aguirre, la chance que perdió, y un final con derrota ante Peñarol y gastadas de sus excompañeros en el festejo

Micrófono de Tenfield
FÚTBOL URUGUAYO

Así comenzó la primera transmisión de Tenfield, del clásico de la Supercopa, en la nueva era de los derechos comerciales del fútbol uruguayo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos