Diego Aguirre se quedó con un equipo corto en Peñarol para abrir la temporada 2026 y anunció a los 21 futbolistas que utilizará en el clásico ante Nacional

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre , se quedó con un equipo corto para iniciar la temporada 2026 en el fútbol uruguayo en el clásico ante Nacional por la Supercopa Uruguaya .

El encuentro se jugará a partir de la hora 20 en el Estadio Centenario y el ganador se llevará el primer título de la temporada.

Aguirre no tiene al golero Washington Aguerre , quien se perderá las tres primeras fechas. En su lugar atajará Sebastián Britos y el juvenil Leandro Díaz será el suplente.

El capitán Maximiliano Olivera y Abel Hernández son bajas por lesión.

Entonces, al entrenador le queda un plantel integrado por los 11 titulares y juveniles como opción de recambio.

Los 21 futbolistas convocados son los posibles titulares Sebastián Britos, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Franco Escobar, Eric Remedi, Jesús Trindade, Gastón Togni, Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández y Matías Arezo.

El plantel se completa con Leandro Díaz, Andrés Madruga, Kevin Rodríguez, Matías González, Diego Laxalt, Eduardo Darias, Stiven Muhlethaler, Brandon Álvarez, Franco "Cepillo" González y Facundo Batista.

Ante la ausencia de Maxi Olivera y Aguerre, el DT debe definir quién llevará la cinta de capitán. En ese caso todo apunta a que Arezo portará el brazalete.

Peñarol anunció de esta forma los convocados en sus redes: