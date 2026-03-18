Youtuber argentino grabó contenido en el Campeón del Siglo de Peñarol, vapeó en el banco de suplentes y jugó con el Peke77

Nahuel Facundo Suárez , un youtuber argentino de policiales que tiene 190 mil seguidores de Instagram, sorprendió a todos grabando contenido dentro del Estadio Campeón del Siglo de Peñarol . Dentro del recinto estuvo acompañado por el cantante de trap Peke77.

En su primer video, Suárez, quien se presenta en sus redes como un expolicía que entrevista a los "delincuentes más peligrosos", contó que dejaban el periodista y luego se metió por el túnel del Campeón del Siglo hasta acceder a zona de cancha.

Ahí se dirigió directamente al escudo el cual pisó y sobre el que posó para el video publicado en su cuenta de Instagram @nahuelfacundosuarez.

Luego escribió un pedido de disculpas: "Gente pisé el escudo sin darme cuenta, no fue para faltarle el respeto a nadie y menos a un club que me abrió la puertas. Entiendan que no sé nada de futbol. Los quiero".

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Después se tiró sobre una butaca del banco de suplentes, abierto de piernas y empezó a vapear mientras era grabado diciendo: "¿Cuándo juego técnico? ¡Hey! No sé, me contrataron como la estrella y ni a calentar me mandan. Estos no entienden nada".

Después publicó tres videos con el cantante uruguayo de trap Peke77. "Vos sos bueno en la música, yo en el periodismo", le dijo y luego le planteó un desafío de tres penales.

"Tengo miedo que me vea el entrenador de Peñarol, la selección uruguaya, que Suárez ya está, lo suplanto yo", expresó el youtuber sin nombrar a Diego Aguirre, Marcelo Bielsa ni hacer referencia a que Luis Suárez se retiró de la selección hace un año y medio.

Peke erró dos y metió uno. Suárez hizo los tres y ganó 3 a 1. Mientras, se veían dos niños y un acompañante mayor corriendo por el césped del Campeón del Siglo, un terreno de juego que debió levantarse para ser arreglado a fines del año pasado pero que por razones de tiempo, la obra fue diferida para fines de este año.

El campo de juego luce en muy buenas condiciones actualmente pero entre mayo y junio del año pasado estuvo en pésimo estado.

El siguiente desafío consistió en tres remates de afuera del área. Ahí Peke77 ganó 2 a 1 y se desatacó por meter un derechazo al ángulo superior derecho sobre la Tribuna Cataldi.

Desde la dirigencia del club y la comisión de infraestructura dijeron no tener conocimiento de cuándo se dio esta grabación y también informaron a Referí que no la autorizaron. También adelantaron que averiguarán lo ocurrido con la intendencia del Campeón del Siglo que está a cargo de Gustavo Amor.

La presencia de la lona que dice "Origen Obrero y Popular" indica que ese video es anterior a la fecha de inicio del Torneo Apertura ya que la única lona que está presente desde esta temporada es la lona beige que dice "Peñarol decano del fútbol uruguayo", sobre la Tribuna Damiani.

Este hecho recordó lo ocurrido con la modelo braslieña de Only Fans, Renata Frisson, quien posó sobre el escudo del Campeón del Siglo con botas de caña larga y una casaca de Peñarol, en setiembre de 2023, generando una ola de críticas.