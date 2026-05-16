"Los que me juzgan son unas bestias y hacen una lectura sesgada con el objetivo de dañarme políticamente", dijo Charles Carrera

El dirigente del Frente Amplio Charles Carrera aseguró que quienes lo juzgan "son unas bestias" , en referencia a su accionar en el caso en que Víctor Hernández fue internado de forma irregular en el Hospital Policial , debido a que era un civil.

Hernández recibió el impacto de una bala perdida en 2012 en La Paloma y quedó paralítico . La investigación apuntó a que el disparo habría salido de la vivienda de un policía donde se realizaba una fiesta, aunque eso nunca pudo probarse judicialmente.

Carrera está imputado por los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada , en ese momento, el dirigente frenteamplista se desempeñaba como director general de Secretaría del Ministerio del Interior. El pasado viernes la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno presentó la demanda acusatoria y solicitó que sea condenado a cuatro años de prisión , además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante tres años y el pago de una multa de 1.000 Unidades Reajustables .

Este sábado, Carrera hizo su audición radial en Radio Rivera AM 1440 y dijo que estaba "muy tranquilo con lo que paso esta semana" . "Recién se inicia un juicio. Esto es como un ring, una pelea en el buen sentido", agregó el también dirigente del Movimiento de Participación Popular ( MPP ).

"La fiscal Freitas va intentar sustentar una tesis y del otro lado va estar Charles Carrera con sus abogados y va sostener la verdadera tesis", aseguró el propio Carrera. "Lo que realice por disposición del ministro (Eduardo Bonomi) y por los principios y valores que nos guiaban en la gestión pública fue un acto humanitario", añadió.

"Ayudamos a una víctima de un mal procedimiento policial", comentó sobre la internación de Víctor Hernández en el Hospital Policial. "Si estaba en la gestión publica era para amparar situaciones, si me hubiera puesto en la situación de burócrata no se que sería de la vida de esta persona hoy", dijo sobre el caso.

Según la imputación inicial, Hernández permaneció durante tres años internado en este hospital sin abonar el servicio. Además, se le otorgó a la familia tickets de alimentación por $ 20.000. El gasto total asumido por el Ministerio del Interior ascendió a US$ 260.000.

"Soy humano, realice un acto humanitario. Los que me juzgan son unas bestias y hacen lectura sesgada con el objetivo de dañarme políticamente. Se esta usando a parte de la Fiscalía para judicializar la política. Lo que se hace a través de estos lawfare, o guerras judiciales, es tratar de matar al adversario político", según el exsenador de la coalición de izquierda.

Sin embargo, también dijo que no han logrado matarlo políticamente. "Sigo siendo dirigente de la 609 y del Frente Amplio", sentenció.