Nacional buscará a partir de este viernes dejar atrás el peor Torneo Apertura que jugó en su historia y empezar un nuevo camino en el Torneo Intermedio donde se estrena ante Montevideo City Torque en el estadio Charrúa desde la hora 20.00.
Montevideo City Torque vs Nacional EN VIVO por el Torneo Intermedio: el tricolor lo da vuelta en dos minutos, gol de Maxi Silvera tras horror de Franco Romero
Tras jugar el peor Torneo Apertura de su historia, el Nacional de Jorge Bava intentará dar vuelta la página en el Torneo Intermedio donde este viernes debuta contra Montevideo City Torque