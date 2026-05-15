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El Observador / Fútbol / TORNEO INTERMEDIO

Montevideo City Torque vs Nacional EN VIVO por el Torneo Intermedio: el tricolor lo da vuelta en dos minutos, gol de Maxi Silvera tras horror de Franco Romero

Tras jugar el peor Torneo Apertura de su historia, el Nacional de Jorge Bava intentará dar vuelta la página en el Torneo Intermedio donde este viernes debuta contra Montevideo City Torque

15 de mayo 2026 - 20:21hs
Maximiliano Silvera y Franco Romero

Maximiliano Silvera y Franco Romero

Foto: Dante Fernández/Focouy
Maximiliano Silvera

Maximiliano Silvera

Foto: @Nacional
Jorge Bava

Jorge Bava

Foto: Dante Fernández/Focouy
Marcelo Méndez

Marcelo Méndez

Foto: Dante Fernández/Focouy
Marcelo Méndez y Jorge Bava

Marcelo Méndez y Jorge Bava

Foto: Dante Fernández/Focouy

EN VIVO

Nacional buscará a partir de este viernes dejar atrás el peor Torneo Apertura que jugó en su historia y empezar un nuevo camino en el Torneo Intermedio donde se estrena ante Montevideo City Torque en el estadio Charrúa desde la hora 20.00.

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Las estadísticas del partido

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Minuto 55: gol de Maxi Silvera

Muy mal control de Bautista Kociubinski en el medio, despeje largo donde quedan Maxi Gómez y Silvera mano a mano con los defensas rivales. Franco Romero se afirmó para despejar la pelota pero le dio al aire en una pifia insólita para un jugador de su trayectoria. Gómez aprovechó que quedó destartalado, lo cuerpeó, se lo sacó de encima con facilidad y asistió a Maxi Silvera que definió bien, se besó el escudo y festejó el 2-1.

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Minuto 54: gol de Camilo Cándido

Centro desde la izquierda de Maxi Gómez despeje de Kagelmacher al borde del área, control de Cándido y notable remate de zurda cruzado para vencer a un Torgnascioli que estaba muy fuerte. 1-1.

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Minuto 45: comenzó el segundo tiempo

En marcha la segunda mitad en el Charrúa.

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Minuto 47: final del primer tiempo

Tras un muy buen desborde y un centro que atajó bien Torgnascioli, se termina el primer tiempo.

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Minuto 45: se jugarán 2' de adición

Tejera añade dos minutos, lo cual equivale a 120 segundos.

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Minuto 35: Camilo Cándido no puede con Obregón

Cada vez que el argentino Obregón encara a Cándido, Nacional tiembla.

El tricolor debe buscar a Barcia porque Silvera quedó amonestado y no está firme. El extremo tricolor está picante cada vez que encara.

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Minuto 32: amarilla a Facundo Silvera

Empujó de Pizzichillo sobre Juan Cruz De los Santos que se estrelló con la humanidad de Facundo Silvera. Tejera amonestó al lateral.

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Minuto 30: notable atajada de Torgnascioli

Centro de Barcia, tras córner corto, muy bien sacado. Gómez gana de arriba y Torgnascioli responde con soberbia atajada en el cabezazo de pique al suelo. En el rebote hubo clara falta de Maxi Silvera.

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Minuto 28: Maxi Silvera cerca del empate

Pase rasante y profundo de Coates, salió muy mal a cortar Kagelmacher que dejó un cráter en la defensa, lo aprovechó Silvera con una diagonal, eludió al golero afuera del área, pero remató afuera cuando llegaba a cerrar Romero.

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Minuto 20: gol de Ramiro Lecchini

Fallan los laterales de Nacional y City Torque abre la cuenta. Gran subida por derecha de Eduardo Agüero que sacó un centro rasante que cruzó toda el área y cayó al segundo palo. Ahí Ramiro Lecchini le ganó en reacción a Emiliano Ancheta, definió, salvó Mejía pero se llevó puesta la pelota en el rebote para estampar el 1-0.

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Minuto 15: Sebastián Coates cerca del gol

Córner para Nacional, rebote y remate de Coates muy bien conjurado por Torgnascioli con gran técnica de atrape.

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Minuto 10: Maxi Gómez le gana de arriba a Kagelmacher

Buen centro por derecha de Barcia, cabecea Gómez mal marcado por Kagelmacher. Afuera.

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Minuto 4: Mejía salva mano a mano con Obregón

Otra llegada de City Torque. Filtraron pase a Obregón que se la quiso picar a Mejía que salvaba notablemente. El asistente cobró fuera de juego. Parecía muy fina la jugada, como para que el VAR tirara líneas y determinara con precisión si había fuera de juego o no.

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Minuto 3: buen intento de Salomón Rodríguez

Buena llegada de City Torque que se siente cómodo en el sintético y la cancha rápida del Charrúa. Buen intento de Salomón Rodríguez de afuera del área, salvó Mejía al córner.

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Minuto 1: durísimo golpe de Cándido a Obregón

Primera llegada del extremo argentino Esteban Obregón en el sector que defiende Camilo Cándido. El lateral quiso referenciar la marca con el brazo sobre el hombro pero un movimiento del rival que hizo que el brazo siguiera de largo para impactarlo fuerte en el rostro. Pudo cobrar Tejera falta por ese contacto residual.

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Minuto 0: comenzó el partido

Movieron y ya juegan en el Charrúa Nacional y City Torque.

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Noche fría en el Charrúa

Hay 11 grados y el clima está muy frío en el estadio Charrúa.

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Así jugará Montevideo City Torque

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Equipo arbitral para Montevideo City Torque vs Nacional

Gustavo Tejera en Progreso vs Nacional
Gustavo Tejera&nbsp;

Gustavo Tejera

Gustavo Tejera será el juez central del partido con Agustín Berisso y Mauricio Hernández de asistentes y Augusto Olmos de cuarto árbitro. En el VAR prestarán funciones Jonathan Fuentes y Federico Piccardo.

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Por dónde ver Montevideo City Torque vs Nacional

Mirá en esta nota por dónde seguir el partido de esta noche.

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Antecedentes de Montevideo City Torque vs Nacional

20260328 Gonzalo Carneiro de Nacional ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura
Gonzalo Carneiro de Nacional ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura 2026

Gonzalo Carneiro de Nacional ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura 2026

Ambos equipos jugaron 16 partidos en su historial. Nacional ganó 12, empataron dos y City Torque se impuso en dos ocasiones con 39 goles tricolor y 18 del celeste.

Nacional lleva cinco triunfos consecutivos tras el 3-0 sufrido el 11 de julio de 2021 en el Franzini cuando el técnico era Alejandro Cappuccio en los albos y Román Cuello en los ciudadanos.

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Se confirmó la formación de Nacional

Jorge Bava repite por primera vez el equipo.

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Maxi Gómez está otra vez encendido

El delantero de Nacional Maximiliano Gómez lleva 12 goles hasta el momento en este 2026: 10 anotados en el Apertura, donde finalmente quedó a uno del goleador del torneo, el argentino Álvaro López de Albion (11), y dos por la Copa Libertadores. Ya superó la cantidad de anotaciones del semestre pasado. De su mano, Nacional se ilusiona con pelear el Intermedio. Mirá el análisis en esta nota.

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Nacional solo perdió tres veces en su historial en el estadio Charrúa

Nacional jugó 15 partidos en su historial en el estadio Charrúa con nueve victorias, tres empates y tres derrotas.

Su primer partido fue el 28 de julio de 1991 contra Gimnasia y Esgrima La Plata de Gregorio Pérez con el que perdió 2-1 con doblete de Gerardo Miranda. El gol tricolor lo hizo Wilson Núñez.

También perdió un amistoso contra Central Español el mismo año.

En partido oficiales solo jugó por el Campeonato Uruguayo con ocho victorias, un empate y una sola derrota. Esa caída fue contra Cerrito, en 2021, 2-0 con dos tantos de Maximiliano Silvera, ex Peñarol y actual Nacional.

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Nacional llegó al Charrúa y Rodrigo Martínez queda afuera del banco

Nacional acaba de llegar al estadio Charrúa. El plantel ya llegó cambiado, listo para hacer los ejercicios de precalentamiento, aunque abrigados con camperas grandes. El juvenil Rodrigo Martínez llegó pero quedará afuera del banco de suplentes.

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Los convocados de Jorge Bava en Nacional

Mirá en esta nota el plantel con el que cuenta Jorge Bava para este partido.

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Nacional estrenará nueva camiseta roja en el Charrúa

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Bienvenidos al relato en vivo de Referí

Comienza la transmisión en vivo del primer partido del Torneo Intermedio 2026 que jugarán Montevideo City Torque y Nacional en el estadio Charrúa, desde la hora 20.00.

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Las tablas de posiciones

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