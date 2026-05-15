Montevideo City Torque vs Nacional EN VIVO por el Torneo Intermedio: el tricolor lo da vuelta en dos minutos, gol de Maxi Silvera tras horror de Franco Romero

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Nacional solo perdió tres veces en su historial en el estadio Charrúa

Nacional jugó 15 partidos en su historial en el estadio Charrúa con nueve victorias, tres empates y tres derrotas.

Su primer partido fue el 28 de julio de 1991 contra Gimnasia y Esgrima La Plata de Gregorio Pérez con el que perdió 2-1 con doblete de Gerardo Miranda. El gol tricolor lo hizo Wilson Núñez.

También perdió un amistoso contra Central Español el mismo año.

En partido oficiales solo jugó por el Campeonato Uruguayo con ocho victorias, un empate y una sola derrota. Esa caída fue contra Cerrito, en 2021, 2-0 con dos tantos de Maximiliano Silvera, ex Peñarol y actual Nacional.