Los convocados de Nacional, con un importante regreso, y el probable equipo de Jorge Bava para visitar a Montevideo City Torque

El entrenador de Nacional , Jorge Bava, dio a conocer la lista de jugadores convocados para el partido ante Montevideo City Torque de este viernes a la hora 20:00 en el Estadio Charrúa, por la primera fecha del Torneo Intermedio .

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Los tricolores y los ciudadanos integran el Grupo B del torneo junto a Albion, Danubio, Deportivo Maldonado, Juventud, Progreso y Montevideo Wanderers; mientras que en el Grupo A se ubican Peñarol, el flamante campeón del Apertura Racing, Boston River, Central Español, Cerro, Cerro Largo, Defensor Sporting y Liverpool.

La nómina de 22 jugadores tiene como principal novedad el regreso de Nicolás “Diente” López , quien se recuperó de una lesión y se espera que esté a la orden en el banco de suplentes.

Nicolás López celebra el 3-1 de Nacional ante Tolima por Copa Libertadores

Así se juega la primera fecha del Torneo Intermedio: de viernes a lunes y con Nacional y Peñarol en busca de comenzar una racha positiva

El buen momento de Maxi Gómez en Nacional, quien ya superó los goles de su pasado semestre y que va por su mejor marca cuando quedó por detrás de Messi, Cristiano Ronaldo y Suárez

Su último partido fue el 24 de abril en la derrota por 2-1 ante Danubio por el Apertura.

Luego, se confirmó su problema muscular que lo dejó afuera de los juegos por Copa Libertadores ante Universitario y Tolima y los últimos del Apertura ante Albion y Cerro.

El probable equipo de Nacional

Como informó Referí, Jorge Bava se perfila para repetir el equipo que le ganó 4-0 a Cerro en el último partido, algo que, de concretarse será la primera vez desde que llegó a Nacional.

El probable once tricolor, que goleó en el último partido, sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera, Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Agustín Dos Santos, Baltasar Barcia, Juan Cruz De los Santos; Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.

Luciano Boggio NACIONAL - CENTRAL ESPANOL 20260403 Luciano Boggio contra Central Español Foto: Enzo Santos / FocoUy

La única duda es que Luciano Boggio, habitual titular que descansó ante los albicelestes, vuelva al once en lugar de Dos Santos.

Tras este encuentro, Nacional jugará por Copa Libertadores ante Universitario el próximo miércoles a las 19:00 en el Gran Parque Central, donde deberán ganar para encaminar su clasificación a octavos de final, a falta del último partido ante Coquimbo también de local.

Los convocados de Nacional para MC Torque:

Arqueros:

Luis Mejía

Ignacio Suárez

Defensas:

Sebastián Coates

Paolo Calione

Tomás Viera

Emiliano Ancheta

Nicolás Rodríguez

Camilo Cándido

Volantes:

Lucas Rodríguez

Juan Ignacio García

Luciano Boggio

Agustín Dos Santos

Nicolás Lodeiro

Delanteros:

Tomás Verón Lupi

Rodrigo Martínez

Baltasar Barcia

Juan Cruz De Los Santos

Nicolás López

Maximiliano Silvera

Gonzalo Carneiro

Pavel Núñez

Maximiliano Gómez