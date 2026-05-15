Los convocados de Nacional, con un importante regreso, y el probable equipo de Jorge Bava para visitar a Montevideo City Torque

El entrenador de Nacional, Jorge Bava, dio a conocer la lista de jugadores convocados para el partido ante Montevideo City Torque de este viernes a la hora 20:00 en el Estadio Charrúa, por la primera fecha del Torneo Intermedio.
Los tricolores y los ciudadanos integran el Grupo B del torneo junto a Albion, Danubio, Deportivo Maldonado, Juventud, Progreso y Montevideo Wanderers; mientras que en el Grupo A se ubican Peñarol, el flamante campeón del Apertura Racing, Boston River, Central Español, Cerro, Cerro Largo, Defensor Sporting y Liverpool.
La vuelta de Nicolás López
La nómina de 22 jugadores tiene como principal novedad el regreso de Nicolás “Diente” López, quien se recuperó de una lesión y se espera que esté a la orden en el banco de suplentes.
Nacional vs Deportes Tolima Copa Libertadores Nicolás López 1
Nicolás López celebra el 3-1 de Nacional ante Tolima por Copa Libertadores
FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY
Su último partido fue el 24 de abril en la derrota por 2-1 ante Danubio por el Apertura.
Luego, se confirmó su problema muscular que lo dejó afuera de los juegos por Copa Libertadores ante Universitario y Tolima y los últimos del Apertura ante Albion y Cerro.
El probable equipo de Nacional
Como informó Referí, Jorge Bava se perfila para repetir el equipo que le ganó 4-0 a Cerro en el último partido, algo que, de concretarse será la primera vez desde que llegó a Nacional.
El probable once tricolor, que goleó en el último partido, sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera, Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Agustín Dos Santos, Baltasar Barcia, Juan Cruz De los Santos; Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.
Luciano Boggio NACIONAL - CENTRAL ESPANOL 20260403
Luciano Boggio contra Central Español
Foto: Enzo Santos / FocoUy
La única duda es que Luciano Boggio, habitual titular que descansó ante los albicelestes, vuelva al once en lugar de Dos Santos.
Tras este encuentro, Nacional jugará por Copa Libertadores ante Universitario el próximo miércoles a las 19:00 en el Gran Parque Central, donde deberán ganar para encaminar su clasificación a octavos de final, a falta del último partido ante Coquimbo también de local.
Los convocados de Nacional para MC Torque:
Arqueros:
Luis Mejía
Ignacio Suárez
Defensas:
Sebastián Coates
Paolo Calione
Tomás Viera
Emiliano Ancheta
Nicolás Rodríguez
Camilo Cándido
Volantes:
Lucas Rodríguez
Juan Ignacio García
Luciano Boggio
Agustín Dos Santos
Nicolás Lodeiro
Delanteros:
Tomás Verón Lupi
Rodrigo Martínez
Baltasar Barcia
Juan Cruz De Los Santos
Nicolás López
Maximiliano Silvera
Gonzalo Carneiro
Pavel Núñez
Maximiliano Gómez