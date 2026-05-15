El buen momento de Maxi Gómez en Nacional, quien ya superó los goles de su pasado semestre y que va por su mejor marca cuando quedó por detrás de Messi, Cristiano Ronaldo y Suárez

Maximiliano Gómez , delantero y figura de Nacional , tuvo una gran noche en el partido ante Cerro por la última etapa del Torneo Apertura, en el que marcó tres goles, su primer hat trick en los albos, y se perfila para seguir con su racha en el Torneo Intermedio que comienza este viernes, como también se espera que anote en los próximos dos partidos decisivos por la fase de grupo de la Copa Libertadores.

Los números confirman el buen presente del goleador en este primer semestre del año.

El sanducero lleva 12 goles hasta el momento en este 2026 : 10 anotados en el Apertura, donde finalmente quedó a uno del goleador del torneo, el argentino Álvaro López de Albion (11), y dos por la Copa Libertadores.

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Gómez lleva disputado 18 partidos esta temporada, con un total de 1.439 minutos, lo que da un promedio de un gol cada 119 minutos.

Sus tres goles ante Cerro le permitieron mejorar lo que había sido su registro el año pasado en Nacional, donde jugó el segundo semestre y marcó 9 goles, todos por el Clausura.

Nacional's forward #09 Maxi Gomez celebrates scoring his team's first goal during the Copa Libertadores group stage football match between Peru's Universitario and Uruguay's Nacional at the Monumental "U" Marathon stadium in Lima on April 29, 2026. (Photo Maximiliano Gómez celebra el 1-0 de Nacional ante Universitario por Copa Libertadores FOTO: AFP

El año pasado en Nacional también jugó 18 partidos (15 por el Clausura, las dos finales ante Peñarol y uno por Copa AUF Uruguay), con un total de 1.503 minutos, con un promedio de un gol cada 167 minutos.

Y con sus 12 tantos hasta el momento en este año, igualó todo los que había marcado el año pasado en su vuelta al fútbol uruguayo, con tres en el primer semestre con Defensor Sporting (dos en el Apertura y uno en el Intermedio), más los 9 en los tricolores.

¿Podrá superar su mejor marca en Celta?

Con sus 10 goles en el Apertura, Maxi Gómez igualó su registro en ese mismo torneo pero en el año 2017, cuando brillaba en Defensor Sporting antes de ser fichado por Celta de Vigo de España, su primera experiencia internacional.

En ese club fue donde hizo su mejor registro goleador de una temporada, la 2017/18, la primera con esa camiseta, en la que marcó 18 goles en 36 partidos, su máximo registro en un año, seis más de los que lleva este año.

0023322189.webp Volvió al gol Maximiliano Gómez, para el 3-2 de Celta ante Villarreal

En su estreno en LaLiga de España fue séptimo en la tabla de goleadores por detrás de figuras como Lionel Messi (primero con 34 goles), Cristiano Ronaldo (26), Luis Suárez (25), su entonces compañero Iago Aspas (22), Cristhian Stuani (21) y Antoine Griezmann (19).

Sus 18 goles fueron más que los que marcaron otras figuras como Gareth Bale o Carlos Bacca.

En la temporada siguiente, nuevamente en Celta, Gómez anotó 13 goles en 35 partidos, su segundo mejor registro en un año, que está próximo de igualar en este 2026.

Menos asistencias

El momento goleador de Maxi Gómez contrasta con el número de asistencias que ha dado en este semestre.

20260510 Maximiliano Gómez Nacional Cerro Torneo Apertura 2026 Foto Gastón Britos Focouy (6) Maximiliano Gómez Foto: Gastón Britos/Focouy

En el pasado Clausura dio cinco asistencias para sus compañeros tricolores, mientras que en este comienzo de año lleva solo dos.

Pese a eso, en el cuerpo técnico están más que satisfechos con el goleador. "Estamos contentos, está teniendo un muy buen momento", había dicho en conferencia de prensa el DT Jorge Bava a fines de abril, quien tras sus tres goles ante Cerro, en una necesitada victoria luego de una racha negativa, valoró el aporte ofensivo del 9: "Era importante que se abriera el arco, que los delanteros marquen como hizo Maxi (Gómez) hoy".