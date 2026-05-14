Se solucionaron los atrasos salariales, se rearmará la Comisión de Seguridad y Estadios, la Mutual no para y arranca el Torneo Intermedio

La Mutual de Futbolistas Profesionales se reunió en asamblea en jueves luego de declararse en preconflicto el pasado martes debido a que había varios clubes que mantenían atraso salariales con sus jugadores.

Al término de la asamblea, el vicepresidente del gremio de los jugadores, Sergio Pérez, expresó que los temas que generaron el preconflcto fueron solucionados y que la Mutual no declarará en esta ocasión el paro de las actividades.

Por esa razón, este viernes comenzará el Torneo Intermedio . El primer partido será Montevideo City Torque vs Nacional , en el estadio Charrúa.

"Tratamos todos los puntos del orden del día, transmitimos la información de la reunión que tuvimos ayer con el ejecutivo de la AUF y por suerte el tema salarial quedó zanjado, y resuelto" , dijo Pérez a Vamos que Vamos que se emite por El Espectador Deportes.

La Mutual de Futbolistas se declaró en "pre conflicto" por atraso de pago de salarios y condiciones de seguridad, y exige a la AUF "un ámbito formal de trabajo"

Luego de declararse en preconflicto, el miércoles las autoridades de la Mutual se reunión con el ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que encabeza Ignacio Alonso.

"Básicamente cuando convocamos una asamblea con la posibilidad de tomar medidas, se genera muchísima incertidumbre en muchos sectores y también de alguna forma se presiona para que se solucionen los temas. Ayer la reunión fue muy positiva, los temas salariales están resueltos, por suerte. En el tema de Comisión de Seguridad y Estadios también se está trabajando para trabajar y dejar los lineamientos claros. Establecimos un plazo de 90 días para trabajar y que quede conformada y tenga lineamientos claros. La asamblea fue positiva y esperamos seguir trabajando para que el fútbol uruguayo esté en mejores condiciones", declaró Pérez.

Los equipos que presentaron atrasos salariales esta temporada fueron Central Español, Cerro, Cerro Largo y Progreso en Primera División y River Plate, Colón, Tacuarembó y Oriental en Segunda.

El plantel de River no entrenó el miércoles.

El golero de River, Damián Frascarelli, expresó ante el mismo medio: "Es un trabajo que veníamos haciendo en conjunto individual y en conjunto con cada club y plantel y en conjunto con la Mutual. Este preconflicto generó un precedente porque teníamos varias instituciones golpeadas. Desde lo económico se consiguieron cosas para ponernos al día y compromisos para adelante porque en definitiva es lo que queremos, cobrar lo que corresponde, tener el sueldo como cualquier jugador y más en el fútbol donde el futbolista es el gran protagonista. Se logró que haya una mejoría en el fútbol y que eso se vea reflejado en el pago de los sueldos"

Sobre la medida que tomó el plantel de River el miércoles dijo: "Tomamos la medida, después en comunicación con gente de la directiva, parte de ella haciendo esfuerzo para conseguir el dinero y haciendo lo máximo posible para ponerse al día también en trabajo con la Mutual y la AUF para acercarse a eso se consiguieron buenas cosas. Mañana ya estaríamos casi al día. Como plantel estamos muy fuertes pensando en el ascenso de River, pero estas cosas afectan cuando hay compañeros muy complicados en lo económico para llegar a final del mes y cuando toca esas fibras tan íntimas hay que tomar medidas. Fue positivo porque logramos lo que queríamos", agregó el experimentado golero.

"Hay clubes que están más complicados que otros por la deuda que tienen de años anteriores, pero vamos a trabajar para que todos cobren en tiempo y forma. Le tocó a River pero si es Wanderers, Atenas, el que sea, vamos a trabajar para que sus salarios estén en tiempo y forma, va a ser un tema mes a mes", indicó por su parte el Piojo Pérez.

"Si se conforma la Comisión y estén marcados los lineamientos espero que sea un tema técnico y no político", manifestó.