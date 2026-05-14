El enmascarado que llegó al Complejo de la AUF y que comenzó oficialmente la preparación de la selección uruguaya para el Mundial 2026

A casi un mes para su debut en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, la selección uruguaya comenzó oficialmente este jueves su preparación con la llegada del primer jugador al Complejo Uruguay Celeste de la AUF.

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Se trata de Sebastián Cáceres , el zaguero de América de México que comenzó los entrenamientos en el predio del combinado al que llegó con una máscara protectora para su rostro.

Sebastián Cáceres en el comienzo de la preparación de la selección uruguaya para el Mundial 2026

Sebastián Cáceres en el comienzo de la preparación de la selección uruguaya para el Mundial 2026

Como informó Referí, el defensa sufrió una dura lesión , de la que está en recuperación, aún con un moretón debajo de su ojo derecho.

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El defensa del América del fútbol mexicano presentó una conmoción cerebral, fractura y trauma ocular en el partido de su equipo el domingo 3 de mayo frente a Pumas UNAM, por lo que está en duda para lo que resta del torneo Clausura.

America's Uruguayan defender #04 Sebastian Caceres is driven off the field during the Mexican League Clausura Tournament quarterfinal first leg football match between America and Pumas, at the Azteca stadium in Mexico City on May 3, 2026. (Photo by CARL D Sebastián Cáceres sufrió una conmoción y tuvo que ser reemplazado Foto: AFP

"El Club América informa que Sebastián Cáceres sufrió un trauma directo en cara, lo que derivó en una conmoción y fractura del arco cigomático y trauma ocular. Nuestro jugador recibió el tratamiento indicado por médicos de tres especialidades que realizaron una valoración integral. Su recuperación será de acuerdo a evolución", informó el equipo a través de un comunicado.

Cáceres, que también hace parte de la selección uruguaya, recibió un golpe en el pómulo derecho durante el juego de ida de cuartos de final en el que América empató 3-3 con Pumas.

Sebastián Cáceres en el comienzo de la preparación de la selección uruguaya para el Mundial 2026 Sebastián Cáceres en el comienzo de la preparación de la selección uruguaya para el Mundial 2026

La acción, que ocurrió en el segundo tiempo, provocó que el jugador uruguayo fuera retirado del estadio en el carrito de emergencias luego de ser evaluado por el protocolo de conmoción.

El central de 26 años es titular indiscutible en el América, equipo con el que ha ganado tres títulos de liga, y un habitual en las convocatorias del seleccionador uruguayo, el argentino Marcelo Bielsa, con miras a la participación de la Celeste en el Mundial 2026.

Sebastián Cáceres en el comienzo de la preparación de la selección uruguaya para el Mundial 2026 Sebastián Cáceres en el comienzo de la preparación de la selección uruguaya para el Mundial 2026

Comenzó la preparación sin lista de preseleccionados pública

Pese a su lesión, el zaguero puede realizar actividad física y entrenar ya bajo las órdenes del cuerpo técnico de Marcelo Bielsa.

Marcelo Bielsa en el partido ante Argelia 20260331 Marcelo Bielsa en el partido ante Argelia Foto: AFP

La selección uruguaya informó en sus redes que con la llegada de Cáceres se daba por comenzada la preparación para el Mundial.

El debut celeste será el 15 de junio ante Arabia Saudita en Miami.

El cuerpo técnico no dio a conocer la lista de hasta 55 jugadores preseleccionados para la Copa del Mundo, una nómina que no es obligatorio divulgar públicamente y que fue elevada a la FIFA el pasado lunes.