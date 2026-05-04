El susto que dio Sebastián Cáceres, zaguero de la selección uruguaya, que debió ser retirado en ambulancia tras sufrir una conmoción; mirá el video

El zaguero de América de México y la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, Sebastián Cáceres , dio el susto este domingo al sufrir una conmoción en el partido de su equipo ante Pumas por la ida de los cuartos de final del torneo Clausura 2026.

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El defensa celeste sufrió un duro choque con Álvaro Angulo, con un impacto en su rostro que lo dejó notoriamente afectado.

Sebastián Cáceres sufrió una conmoción y tuvo que ser reemplazado

Sebastián Cáceres sufrió una conmoción y tuvo que ser reemplazado

Por ese motivo, el médico oficial de la Liga MX ingresó rápidamente al terreno de juego tal como establece el protocolo de conmoción.

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Cáceres no pudo seguir en el partido, fue retirado en carrito y llevado directamente a una ambulancia para dejar el estadio e ir a un hospital.

"Creo que hay fracturas"

Por el momento, América de México no emitió un reporte sobre la situación y el estado del uruguayo, que es uno de los defensas de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya y que se prepara para estar en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Sebastián Cáceres sufrió una conmoción y tuvo que ser reemplazado Sebastián Cáceres sufrió una conmoción y tuvo que ser reemplazado

Quien sí habló sobre la situación de Cáceres tras el partido fue el entrenador André Jardine y dijo que es "complejo".

"Creo que hay fracturas, no sé exactamente dónde, dependiendo de la región se puede jugar con una protección o no", señaló.

Jardine se refirió a la lesión del uruguayo y a la que padeció el colombiano Cristian Borja, en su rodilla, y dijo que son "lesiones importantes", aunque el zaguero, que este lunes será examinado, "tal vez" podría jugar la liguilla mexicana y el lateral no.

Además, el DT se refirió a la baja de Brian Rodríguez este domingo también por molestias. "Brian lamentablemente sintió un dolor en el gemelo en la semana, nada que sea tan preocupante, pero incluirlo sería muy arriesgado y podría generar una lesión. Pero nuestra expectativa es que pueda entrenar con el grupo y seguro esté en el partido de vuelta".

América empató 3-3 ante Tigres

Con un par de penales, un América alternativo rescató como local el empate 3-3 ante el líder Pumas y el Pachuca venció 1-0 al bicampeón Toluca, en los partidos de ida de los cuartos de final del torneo Clausura 2026 mexicano jugados este domingo.

Sebastián Cáceres sufrió una conmoción y tuvo que ser reemplazado Sebastián Cáceres sufrió una conmoción y tuvo que ser reemplazado

En el estadio Banorte de la Ciudad de México, las Águilas del América se levantaron de una desventaja que les hubiera obligado a ganar por tres goles el segundo juego de la eliminatoria.

"Estoy feliz. El 3-1 fue un golpe duro y muy pocos equipos consiguen recuperarse ya dentro del segundo tiempo", dijo el brasileño André Jardine, entrenador del América.

"Dimos una demostración de fuerza, de no rendirse nunca y de creer en nosotros. Fuimos al frente y por muy poco no conseguimos dar la vuelta", añadió.

Diezmada por lesiones, llamados a selección mexicana, cargas de trabajo y bajas de juego, la escuadra americanista armó una alineación con cinco jugadores suplentes.

America's Uruguayan defender #04 Sebastian Caceres is driven off the field during the Mexican League Clausura Tournament quarterfinal first leg football match between America and Pumas, at the Azteca stadium in Mexico City on May 3, 2026. (Photo by CARL D Sebastián Cáceres sufrió una conmoción y tuvo que ser reemplazado Foto: AFP

Incluso, Jardine dejó en la banca a los mediocampistas brasileños Raphael Veiga y Vinicius Lima.

En el transcurso del partido, el América perdió al lateral izquierdo colombiano Cristian Borja por una lesión de rodilla en el primer tiempo, y al central uruguayo Sebastián Cáceres por conmoción en la segunda mitad.

Dirigidos por el mexicano Efraín Juárez, los felinos universitarios perdieron una ventaja de dos goles, pero extendieron a nueve su racha de partidos sin derrota.

"¡Fue espectacular! Estoy feliz, emocionado y orgulloso. Hoy solo hubo un equipo y fueron los Pumas, aun con el 3-3. Ahora vamos a casa con nuestra gente y pasará lo que tenga que pasar", comentó Juárez.

Juninho Vieira adelantó 1-0 a los Pumas con un disparo desde fuera del área al minuto 5. En su primer torneo en México, el delantero brasileño llegó a ocho goles con los felinos e igualó a su compañero paraguayo Robert Morales.

Las Águilas, que llegaron a la liguilla en octavo lugar, emparejaron 1-1 al 13' con un tiro raso y cruzado de Isaías Violante dentro del área.

Al 44' Uriel Antuna hizo el 2-1 para los felinos al rematar una pelota rechazada por el portero Rodolfo Cota.

Jordan Carrillo firmó el 3-1 al 52' con un tiro de media distancia ante la inmovilidad del arquero.

El capitán Henry Martín acercó 3-2 al América con un penal cobrado por el centro al 78'.

Martín consiguió un nuevo penal, y en esta ocasión, al 85', Alejandro Zendejas hizo el 3-3 con un cobro a la izquierda del guardameta costarricense Keylor Navas, que se lanzó al lado contrario.

Al rescatar el empate, el América solo quedó obligado a ganar el partido de vuelta por cualquier marcador el domingo de visita en el estadio Olímpico Universitario en Ciudad de México.