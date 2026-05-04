"Lo que preocupa es no encontrar los resultados": el "dolor" de Sebastián Eguren por el momento de Nacional, luego de la derrota ante Albion y previo al viaje por Copa Libertadores

El manager deportivo de Nacional , Sebastián Eguren , habló del “preocupante” momento tricolor este lunes por la mañana, luego de una nueva derrota en el Torneo Apertura ante Albion y antes de viajar a Colombia para enfrentar el miércoles a Tolima por la Copa Libertadores.

“El dolor de perder un partido más en un campeonato que para nosotros viene siendo muy malo , que estamos esperando levantar. Lo que nos queda es seguir adelante, hay un partido ahora, hay que otra vez agarrar energía e ir a jugar un parrido que es importante, más allá de que hay que sacarse el dolor del partido de ayer rápido”, dijo sobre la caída ante Albion por 3-2 este domingo en el Estadio Centenario .

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“Lo primero que hay que ver es que un equipo que reciba tantos goles, siempre va a ser difícil. Tener solidez defensiva para no recibir goles. Porque el equipo ha tenido gol. Hay que tener énfasis en eso. Hay ciertos goles que son responsabilidad exclusivamente nuestra y no tanta virtud del equipo que eso además debilita de la confianza. Pero ayer el equipo terminó bien en el segundo tiempo, peleándolo con respuesta de un equipo que tiene que ser Nacional, pero obviamente que no alcanza cuando el primer tiempo realmente fue muy malo de nosotros”, agregó.

Eguren también analizó el mal momento del equipo. “La evaluación seguramente la vayamos a hacer al final sobre las cosas en las que fallamos. Sí hay cosas que nosotros tenemos que mejorar, ni que hablar que habrá rendimientos individuales que también hay que subir, pero para nosotros esto es absolutamente todo, no es una única cosa. Sí, lo que tenemos que hacer rápidamente es corregir esto que a nosotros realmente nos cuesta. Un equipo que recibe uno o más goles en todos los partidos, se hace siempre cuesta arriba, ¿no?

Consultado por si le preocupaba que el DT probara a jugadores juveniles y experientes y no consigan las victorias, señaló: “No, lo preocupante es no encontrar los resultados. Nacional lo que siempre vale es ganar, ganar, y después volver a ganar. O sea, no hay otra historia”.

20260503 Jorge Bava Albion Nacional Torneo Apertura 2026 Foto Dante Fernández Focouy (8) Jorge Bava Foto: Dante Fernández/Focouy

“Sí lo que preocupa es la situación que estamos en un Torneo Apertura que fue demasiado malo, muy malo. Y que dar explicaciones sería una estupidez porque a nadie hoy le va a convencer de lo que pueda decir yo o cualquiera del área deportiva, ya sea el entrenador o los jugadores, vamos a convencer porque fue malo y está demostrado que fue malo. Lo que sí nosotros tenemos que demostrar es temple y carácter. De estas situaciones se sale teniendo la fortaleza y la categoría y la jerarquía de jugadores de Nacional y de todos los que estamos alrededor para poder salir adelante. Yo creo que el equipo ha dado muestras pero no hemos sido consistentes. Y vuelvo a insistir, un equipo que recibe muchos goles, difícil”.

La mente en la Copa Libertadores

Sobre el partido ante Tolima, reconoció que deben cortar la mala racha de resultados y también sumar para mantener las posibilidades en la Copa Libertadores.

Siempre que nosotros no ganamos tenemos que volver al próximo partido a ganar. Eso ni que hablar”, señaló. “Pero lo principal es que nosotros tenemos que pasar la fase de grupos. Tolima es un rival difícil y es un rival difícil también por su localía. Pero no es imposible para nosotros. Y estaríamos cayendo en un error grande si nosotros vamos pensando que no podemos. Yo creo que Nacional puede. Vuelvo a insistir, creo que nosotros tenemos que ser sólidos defensivamente, el equipo tiene que comportarse con solidez para que el equipo pueda tener respuesta y ganar los partidos. Yo no, en esto, vamos a ir a enfrentar a un gran rival, a un buen rival de local, pero nosotros tenemos las armas suficientes para poder ganarle”.

Nacional's forward #09 Maxi Gomez celebrates scoring his team's first goal during the Copa Libertadores group stage football match between Peru's Universitario and Uruguay's Nacional at the Monumental "U" Marathon stadium in Lima on April 29, 2026. (Photo Maximiliano Gómez celebra el 1-0 de Nacional ante Universitario por Copa Libertadores FOTO: AFP

Para Eguren, el equipo debe cambiar el pensamiento para salir de las malas sensaciones en el Apertura para lograr confianza en la copa. Para eso, deben “agarrarse de los puntos fuertes que hubo ayer, que el equipo tuvo una respuesta anímica en el segundo tiempo, que peleó hasta el final, que pudo incluso haber convertido más goles y haber dado vuelta el partido”.

“Agarrarse de las cosas que son buenas. Obviamente que esto es un pensamiento que lo tenemos para adentro, no para justificar absolutamente nada, porque realmente... Justificar absolutamente nada. Pero sí que nosotros tenemos que ir ahora a limpiar la cabeza rápido, pensar en el rival, y traernos, por lo menos, un buen resultado allá. Pero yo creo que el equipo está capacitado para ganar”, comentó.

El manager tricolor también fue consultado si un empate sería un buen resultado en Colombia. “Un buen resultado, y bueno, puede ser, pero lo que pasa es que nosotros tenemos que ir pensando en ganar. Cualquier situación en la cual uno vaya pensando en ir a buscar un punto, por lo general, sale mal. Nosotros tenemos que ir pensando, y tenemos las armas y las herramientas para poder ganar el partido”.

La lesión del Diente López

Nicolás López no viajará a Colombia al estar lesionado. Al respecto, Eguren señaló que es el único jugador que queda en sanidad.

“Preocupa eso también”, dijo sobre la baja del Diente, aunque valoró que su lesión es menor a los pensado. “Lo bueno es que en las imágenes no ha salido una rotura, así que tiene algo como para poder esperar y tener precaución”.

“Hoy estamos en el mejor momento en cuanto a las lesiones, porque tenemos solo para recuperar al Diente y esperar que los jugadores sostengan. Si ha sido algo que nos ha preocupado, no es algo que nos preocupe hoy”, señaló.

“Penal clarísimo” y la queja a Conmebol

Eguren también consideró que fue penal la jugada en la que Nacional reclamó mano en el área ante Albion y confirmó que el club hará una queja a Conmebol por la actuación arbitral en el partido ante Universitario la semana pasada.

“Bueno, de eso creo que estamos, sobre la última pregunta creo que estamos en eso”, dijo sobre el reclamo a Conmebol.

“Sobre el penal de ayer, yo vi penal claro, porque me pareció que es un penal clarísimo”, sostuvo, y señaló que era penal y roja. “Creo que sí, pero eso es más parte del reglamento. Creo que sí, creo que era Penal y Roja porque evita el gol y tal. No sé, no te puedo dar los argumentos desde el punto de vista del reglamento, creo que sí. Pero, la verdad, en estos momentos lo que te queda es que es muy difícil intentar buscar una excusa con nada, porque nosotros de todas maneras el partido teníamos cómo resolverlo, teníamos cómo ganarlo. Pero bueno, es una situación de juego importante porque entendí que era penal y en un momento en el cual nosotros podíamos dar la vuelta”.

El mensaje para el hincha tricolor

Por último, Eguren envió un mensaje a los hinchas. “No se le puede decir mucho. Que nosotros sí estamos trabajando y que lo vamos a intentar siempre. Porque demanda la camiseta y no se le puede, por lo menos pedir, no se le puede pedir nada. Yo creo que hoy está en nosotros devolverle lo que nos vienen dando”.