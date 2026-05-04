"Uruguay no es un país bananero": Cipriani defendió la adopción con Nicole Minetti y dijo que evalúan adoptar otro niño

El empresario italiano Giuseppe Cipriani defendió la adopción que realizó junto a Nicole Minetti en Uruguay y aseguró que el proceso se llevó adelante de forma legal , tras casi cuatro años de trámites ante la Justicia y organismos competentes.

En una entrevista concedida al portal italiano Corriere Della Sera, Cipriani sostuvo que “ no hubo ningún engaño ” y que la adopción fue “ un acto de amor ”, al tiempo que cuestionó las versiones difundidas en Italia, donde —según afirmó— se instalaron informaciones falsas sobre la legalidad del procedimiento .

El empresario indicó que el trámite incluyó la intervención de jueces, asistentes sociales y psicólogos, y destacó que Uruguay “es un país serio donde las cosas se hacen correctamente”. Además, señaló que junto a Minetti están evaluando iniciar un nuevo proceso de adopción en el país .

Expresidente del INAU sobre adopción de un niño por parte del empresario Cipriani: "Se cumplió de acuerdo a la ley" y fue "exitoso"

"Tardamos casi cuatro años en seguir el procedimiento: jueces, trabajadores sociales, psicólogos... Uruguay no es un país bananero; es un lugar serio donde las cosas se hacen con seriedad. Y el dinero no sirve para nada; de hecho, es un país socialista; ciertas cosas no se pueden comprar ", detalló el empresario.

Cipriani también rechazó vínculos con el financista estadounidense Jeffrey Epstein, y negó que haya existido una relación comercial entre ambos. Según explicó, el empresario frecuentaba sus locales, pero “nunca fue socio ni aportó financiamiento”.

En relación a la exposición mediática del caso, cuestionó la difusión de datos vinculados a la vida privada del niño y adelantó que podrían iniciar acciones legales una vez que “se calmen las aguas”.

La polémica en torno a la adopción tomó repercusión en Italia en las últimas semanas, donde sectores políticos y mediáticos pusieron en duda el proceso. Cipriani insistió en que las autoridades uruguayas contaban con toda la información necesaria y validaron el procedimiento conforme a la normativa vigente.

Tal como informó El Observador en esta nota, el caso de la adopción de un niño en Uruguay por parte de la italiana Nicole Minetti y el empresario Giuseppe Cipriani generó repercusiones tanto en Italia como a nivel local, al punto de que el Ministerio del Interior, la Fiscalía y el INAU revisan el proceso que derivó en la decisión.

Minetti, condenada en Italia por inducción a la prostitución, recibió un indulto presidencial por motivos humanitarios, en parte vinculado a la adopción del menor, que presentaba problemas de salud y estaba bajo tutela estatal. La pareja logró la tenencia y posterior adopción mediante un régimen de excepción, tras desarrollar un vínculo con el niño en un hogar del INAU.

El proceso incluyó controversias, como la existencia de otra familia uruguaya interesada en adoptarlo y cuestionamientos internos por los antecedentes penales de Minetti. Actualmente, las autoridades investigan cómo se dio el vínculo inicial, por qué se descartaron otras opciones y bajo qué criterios se concretó la adopción.