INAU revisará el proceso de adopción de un niño por parte del empresario Cipriani y su pareja

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay ( INAU ) revisará los diversos expedientes que forman parte del proceso de adopción de un niño por parte del empresario italiano Giuseppe Cipriani y su pareja Nicole Minetti en Maldonado, según supo El Observador.

Al mismo tiempo, Italia pidió información a Uruguay sobre Cipriani y su pareja luego de que una investigación periodística en Italia sembrara dudas sobre el proceso de adopción de su hijo y lo vinculara con la desaparición de la madre biológica y la muerte de su abogada defensora en la pelea judicial por la tenencia.

Según supo El Observador, el pedido llegó a través de Interpol y abarca la solicitud de antecedentes tanto de Cipriani como de su pareja, de cómo fue el proceso de adopción del menor, de la investigación por la muerte de la pareja de abogados en Sierras de Garzón, en Maldonado, y la desaparición de la madre biológica del niño .

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Minetti había sido condenada en Italia a casi tres años de prisión por inducir a la prostitución a otras personas en las fiestas del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi. Este mes, Italia le concedió el indulto a la mujer, que argumentó que estaba a cargo de un niño con severos problemas de salud. A raíz del indulto, la investigación periodística reveló que la madre biológica del niño estaba desaparecida y que su abogada en el caso por la tenencia había sido Mercedes Nieto, quien apareció calcinada junto con su pareja en junio de 2024.

Hasta ahora, la muerte de la pareja, que estaba siendo investigada por el fiscal Sebastián Robles había sido catalogada como muerte dudosa. La hipótesis inicial refería a una muerte accidental a raíz del encendido de una estufa. Una segunda pericia fue presentada por los familiares de las víctimas, que indicaba la posibilidad de que haya habido una tercera persona en la casa, que la estufa no tenía marcas de haber sido usada y que nada más allá de los cuerpos había tomado fuego. Sin embargo, el fiscal volvió a pedir pericias a Bomberos, que repitieron las conclusiones de su primer informe: se había tratado de un accidente.

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Por otra parte, FM Gente conversó con la abogada defensora del niño, Yuria Troche, quien dijo que en el proceso de adopción “se cumplieron todos los requisitos exigidos legalmente". "Para que un niño sea adoptado se tienen que dar millones de requisitos y, para un niño con patología, más requisitos todavía. Uruguay es muy celoso para conceder adopciones y muy garantista”, expresó.

El Ministerio del Interior declaró a la mujer como desaparecida este 13 de abril, después de que alguien de su entorno reportara su desaparición desde febrero.