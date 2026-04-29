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Gobierno habilita a Ancap a contratar línea de crédito por hasta US$ 100 millones ante impacto de la guerra

La medida apunta a reforzar la liquidez del ente frente a un escenario internacional incierto y eventuales necesidades de financiamiento de corto plazo

29 de abril de 2026 16:00 hs
Fachada Ancap

Fachada Ancap

Foto: Leonardo Carreño

El gobierno autorizó a Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (Ancap) a contratar una línea de crédito por hasta US$ 100 millones para reforzar su liquidez en un contexto de alta incertidumbre internacional.

Esto ya había sido manejado por las autoridades a finales de marzo en ocasión del último ajuste de tarifas.

Ahora, la resolución, firmada el lunes 27 de abril por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Industria, Energía y Minería, habilita al ente a acceder a financiamiento de corto plazo —hasta 180 días— con el objetivo de cubrir obligaciones imprevistas o necesidades extraordinarias de capital de trabajo.

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Según el documento oficial, la medida se fundamenta en la “escalada del conflicto bélico en Medio Oriente” y el consiguiente escenario de volatilidad, que hace necesario contar con mayor flexibilidad financiera para la gestión de la liquidez.

La solicitud había sido aprobada previamente por el directorio de Ancap en noviembre de 2025 y se tramitará mediante un procedimiento especial previsto en la normativa vigente.

Además, el texto señala que las áreas técnicas del Ministerio de Economía no formularon objeciones a la operación, recomendando priorizar financiamiento en moneda nacional y en condiciones acordes a la capacidad de pago del organismo.

La autorización del Poder Ejecutivo era necesaria debido a que el monto supera el umbral establecido por la legislación para operaciones de endeudamiento de entes autónomos. La resolución también dispone que se informe a la Asamblea General en un plazo de 30 días.

La herramienta apunta a dotar a Ancap de mayor margen de maniobra ante eventuales tensiones en los mercados energéticos y financieros, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre.

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