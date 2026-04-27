Nafta y gasoil: tarifas rezagadas y precios altos presionan al gobierno de cara al ajuste de mayo

La incertidumbre que rodea a la guerra en Medio Oriente sigue marcando el pulso de los mercados y, en especial, el de los energéticos en todo el mundo. El Poder Ejecutivo evalúa por estas horas en qué magnitud trasladar ese encarecimiento a las tarifas de los combustibles en mayo, en un contexto en el que se espera que se mantengan elevados por varios meses .

Tras un fuerte salto en marzo, cuando el conflicto recién había comenzado y se asimiló el bloqueo del estrecho de Ormuz, el valor de los refinados y del petróleo ha seguido siendo volátil en abril y, a la fecha, se mantiene por encima de los niveles previos a la guerra . Esto mete presión sobre los precios locales, que vienen rezagados porque el gobierno aumentó el mes pasado por debajo de lo que marcaba el mercado externo .

Una de las referencias que sigue la metodología vigente en Uruguay son las cotizaciones en la costa del Golfo de México en EEUU, que son la base del informe de Precios de Paridad de Importación (PPI) que elabora la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) y que se conocerá en las próximas horas.

Compras web en el exterior: sitios ya ofrecen envíos de hasta US$ 800 sin impuestos antes de que rija el nuevo régimen

"Engañosos y confusos": críticas a los planes de dragado nacional en el puerto de Montevideo

Los datos de la Administración de Información de Energía (EIA), procesados por El Observador, muestran que tanto el diésel como la nafta siguieron encareciéndose en las últimas semanas .

Vale mencionar que el análisis toma en cuenta lo sucedido en los últimos 26 días entre el 26 de marzo y el 20 de abril; es decir, faltando cuatro días para el cierre de la ventana de medición mensual de Ursea.

Para el gasoil, la referencia es el precio del Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD 62). Hasta la fecha, el valor promedio del litro subía $ 4,45 y pasaba de $ 38,021 a $ 42,472 (+11%) en la comparación con el mes móvil anterior.

Embed

Por su parte, el valor medio para el símil de la nafta uruguaya en la costa del Golfo de México en EE. UU. también subía y pasaba de $ 28,544 a $ 33,146 (+16%) en comparación con el promedio mensual anterior.

Para la nafta Súper 95, la más consumida en el país, la Ursea toma el precio promedio de dos tipos de gasolinas: CBOB Regular 87 y CBOB Premium 93.

Embed

Los valores mencionados en esta nota son una aproximación a las últimas tendencias del mercado internacional y tienen en cuenta dos variables centrales: la dinámica diaria de los precios en dólares en EE. UU. y el valor del tipo de cambio a nivel local, que en promedio no tuvo grandes cambios.

El crudo y su impacto en los costos de Ancap

El otro punto a tomar en cuenta es la evolución del petróleo, que es la materia prima que Ancap adquiere para procesar localmente. La variedad Brent cotizaba al cierre de esta semana en el eje de US$ 105 y el West Texas Intermediate (WTI) en US$ 94, muy por arriba de los valores previos a la guerra, cercanos a los US$ 70 por barril.

Esta distinción es fundamental, ya que, mientras el valor de los refinados en EE. UU. sirve como guía para la evolución de los precios locales —aunque no se traslada de forma directa al surtidor—, el costo del barril de crudo impacta directamente en la estructura de costos y en la caja de la empresa estatal.

El esquema de pago se basa en el precio promedio mensual del hidrocarburo al momento de llegada de cada cargamento a la boya petrolera, lo que vincula el costo de adquisición a las condiciones del mercado externo.

Embed

Los últimos datos publicados por Ancap muestran que el 25 de marzo la estatal recibió una compra de algo más de 921.000 barriles de la variedad WTI a US$ 102, que había adquirido el 22 de enero.

Y 10 días antes fueron descargados 724.000 barriles de la variedad Medianito, por los que se pagaron US$ 100,89 por barril y que fueron comprados el 14 de enero.

Anteriormente, en las tres operaciones realizadas este año antes de la guerra, en las que se compró petróleo de las variedades WTI y Qua Iboe —algo menos de dos millones de barriles—, se pagaron precios de entre US$ 67 y US$ 76 por barril

El gobierno prepara un nuevo aumento

Este mes, la nafta, el gasoil y el supergás aumentaron 7%. Este ajuste alcanzó el tope máximo permitido dentro de la actual banda de flotación que utiliza la metodología del Poder Ejecutivo y se tradujo en subas de algo más de $ 3 en nafta, $ 5 en gasoil y $ 6,2 en supergás.

El gobierno lo que hizo fue adelantar el ajuste de precios que inicialmente correspondía hacer en mayo —se pasó de aumentos bimestrales a mensuales— y, para evitar un impacto más fuerte en los bolsillos, el aumento aplicado fue bastante menor al que indicaba el PPI.

A pesar del aumento de tarifas, los precios en el surtidor de las estaciones estuvieron este mes muy por debajo de la realidad internacional.

Nafta Súper 95: hoy cuesta $ 82,27. Si se hubieran seguido estrictamente los valores internacionales, debería costar alrededor de $ 4 más.

Gasoil: tiene un precio de $ 50,63, pero el desfasaje es crítico: vale $ 13 menos de lo que debería costar según el mercado global.

Esto implicó un consumo de combustible con precios ‘subsidiados’ por la caja del Estado, lo que supuso para Ancap una resignación de ingresos de unos US$ 30 millones mensuales.

En un contexto en el que los precios de los refinados y del petróleo se mantienen elevados y los valores internos corren rezagados, el Poder Ejecutivo anunciará la próxima semana una nueva corrección.

La magnitud del ajuste dependerá del análisis que realizan por estas horas las autoridades y del grado en que se considere que hay que seguir mitigando el impacto en la economía local.