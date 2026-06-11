Imputaron a los titulares de la corredora de bolsa Pérez Marexiano por estafa y asociación para delinquir

La Justicia imputó por estafa y asociación para delinquir a los titulares de la corredora de bolsa Pérez Marexiano , Pedro Pérez Stewart y Carlos Pérez Lafone . La imputación fue solicitada por la fiscal de Delitos Económicos Sandra Fleitas , quien llevó adelante la investigación .

En el caso de la asociación para delinquir los imputados fueron hallados responsables en calidad de autores , en concurrencia con estafa , en este caso como coautores.

Como medidas cautelares la jueza Diovanet Olivera impuso la fijación de domicilio y la prohibición de salir del país hasta el 11 de diciembre de 2026. La Fiscalía accedió al pedido de la defensa dado que uno de los imputados tiene una enfermedad y necesita "libertad ambulatoria" para hacerse un tratamiento.

Transportistas continúan sus protestas con una concentración en Montevideo: se identificaron 100 camiones que se dirigen a la capital

Interior relevó al jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito, y a la directora de la Guardia Republicana, Angelina Ferreira

En el otro caso, el imputado alegó que quiere seguir con su actividad laboral para " recuperar dinero para devolverle a los clientes ".

Ante una consulta de uno de los abogados, la defensa de los imputados, encabezada por el penalista Jorge Barrera, aclaró que la voluntad es solucionar todo el conflicto. La jueza dijo que entendía razonable lo planteado por la fiscalía.

En la audiencia, que presenció El Observador, la fiscal argumentó que los titulares se asociaron con el corredor de bolsa Ignacio González Palombo —que fue imputado en febrero por estafa y falsificación de documento— para cometer delitos. "Se aprovecharon de la trayectoria de la firma", añadió Fleitas en su fundamentación.

Además, consideró que producto de esa "asociación" obtuvieron "beneficios económicos", tanto para González Palombo que cobraba comisiones, sino también para los Pérez. Por otra parte, la fiscal dijo que la falta de controles y las irregularidades detectadas por el Banco Central del Uruguay (BCU) no fueron "meros olvidos".

Respecto a la asociación para delinquir, Fleitas argumentó que González Palombo operó con el "conocimiento" de los socios de Pérez Marexiano. "Se le permite además traer clientes a la empresa. No se entiende como un ex empleado podía llevar adelante operaciones de quien se dedica a la actividad bursátil. Pone de manifiesto que hay un concierto y un conocimiento", agregó.

Barrera no se opuso a la imputación porque consideró que no era acorde para esta etapa del proceso, cuando el código establece un estándar bajo para formalizar la investigación. Sin embargo, manifestó durante la audiencia que no estaba de acuerdo "ni con el delito ni con los hechos".

El penalista además dijo que tenía "otra teoría del caso", además de "evidencia", pero —en línea con lo anterior— sostuvo que no era el momento para hablar de pruebas.

"La forma de probar la inocencia de mis defendidos es habilitando el juicio", afirmó, aunque aclaró que no implicaba asumir ninguna responsabilidad por parte de sus defendidos.

Los Pérez tenían medidas cautelares desde diciembre de 2025 y hasta el 20 de junio, a pedido de la fiscalía que había argumentado que informes del Banco Central y de la Secretaría Antilavado daban cuenta de transferencias a una empresa de cajeros automáticos de Miami por US$ 200 mil.

En esa audiencia de diciembre, la fiscal también se refirió a que uno de los indagados le había vendido los autos a sus hijas, autos de alta gama, y que justo los traspasó después de que comenzaron a presentarse las denuncias por la estafa de la corredora de bolsa.

Según señalaron las denuncias que viene tramitando la fiscal Fleitas y su equipo, hay indicios de que los titulares de Pérez Marexiano no controlaron lo hecho por Ignacio González Palombo, quien se hacía pasar por corredor de la empresa y captó millones de dólares que supuestamente invertía en la bolsa de Estados Unidos, pero estafó a sus clientes y se quedó con su dinero.

González Palombo fue imputado el 26 de febrero pasado por un delito continuado de estafa y falsificación de documento. La fiscalía alegó que González creó un "escenario de humo", en el que captó inversiones pero nunca creó cuentas de los clientes y el dinero depositado "nunca se recuperó".