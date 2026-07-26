Homicidio en Rivera: hay siete detenidos y armas incautadas tras allanamientos; investigan si el ataque fue en legítima defensa

La investigación por el homicidio ocurrido este fin de semana en el barrio La Pedrera, en Rivera, continúa con siete personas detenidas y la incautación de armas, vehículos y celulares durante una serie de allanamientos.

De acuerdo con la información consignada por Subrayado (Canal 10), la Policía realizó cuatro allanamientos en el marco de la investigación y confiscó siete armas de fuego, además de vehículos y celulares .

El caso tiene como víctima fatal a un hombre de 30 años . En el mismo episodio también resultó herido un ciudadano brasileño de 21 años , quien recibió un disparo en la pierna izquierda y fue asistido en un centro de salud.

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Por el hecho ya había sido detenido un hombre de 32 años , señalado como presunto autor de los disparos. Según declaró ante las autoridades, abrió fuego luego de que varias personas ingresaran por la fuerza a su vivienda y lo amenazaran con un arma.

El ataque ocurrió en la esquina de Etanislao Castro y Luis Seguí, en La Paloma, Rivera. Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron el cuerpo sin vida de la víctima en una cuneta, junto a una motocicleta. A pocos metros fue detenido el sospechoso, quien tiene casa en la zona. La Policía incautó dos armas de fuego en la escena del crimen.

Ahora, la investigación busca determinar si el relato del detenido se ajusta a lo ocurrido y establecer las responsabilidades penales correspondientes. Las pericias estuvieron a cargo de Policía Científica, mientras que la investigación continúa bajo la órbita de la Policía y la Fiscalía de Rivera.