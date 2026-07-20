Homicidios marcaron el peor primer semestre desde 2018: hubo 195 asesinatos, 6,6% más que en igual período de 2025

Uruguay registró 195 homicidios entre enero y junio de 2026, la cifra más alta para un primer semestre desde 2018 , según el Boletín Semestral de Estadísticas Criminales presentado este lunes por el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior.

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El dato representa un aumento de 6,6% respecto al mismo período de 2025, cuando se habían contabilizado 183 asesinatos, y contrasta con la caída registrada en los principales delitos contra la propiedad, como las rapiñas, los hurtos y el robo de vehículos.

Los 195 homicidios registrados entre enero y junio de 2026 constituyen el mayor número de asesinatos para un primer semestre desde al menos 2018 , según la serie histórica del Ministerio del Interior.

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Hasta ahora, el peor registro correspondía a 2018, con 224 homicidios , seguido por 2022 (190) y 2025 (183) . Con los datos de este año, 2026 pasó a encabezar la serie con 195 casos .

En perspectiva, la evolución muestra que hubo 139 homicidios en 2013, 143 en 2014, 155 en 2015, 143 en 2016, 133 en 2017, 224 en 2018, 172 en 2019, 179 en 2020, 136 en 2021, 190 en 2022, 191 en 2023, 184 en 2024, 183 en 2025 y 195 en 2026.

Tres de cada cuatro homicidios fueron con armas de fuego

El informe muestra que 146 de los 195 homicidios fueron cometidos con armas de fuego, lo que representa 74,9% del total.

En el mismo período de 2025 habían sido 117, por lo que los homicidios cometidos con armas de fuego crecieron 24,8% en términos absolutos. En sentido contrario, los asesinatos perpetrados sin armas de fuego descendieron de 66 a 49.

Además, 111 de las víctimas tenían antecedentes penales, equivalentes al 56,9% del total. Por meses, mayo fue el más violento, con 38 homicidios, seguido por enero y junio, con 33 casos cada uno.

La violencia con armas de fuego también se reflejó en el número de personas lesionadas. Durante el primer semestre hubo 640 personas heridas por disparos, frente a las 596 registradas en igual período del año pasado, un aumento de 7,4%.

También crecieron las amenazas, que pasaron de 8.414 a 8.787 denuncias (+4,4%), mientras que las denuncias por lesiones aumentaron levemente, de 5.695 a 5.723 casos (+0,5%).

Bajaron las rapiñas, los hurtos y el robo de vehículos

Mientras los homicidios aumentaron, los principales delitos contra la propiedad volvieron a mostrar una tendencia descendente.

Las rapiñas disminuyeron 4%, al pasar de 8.087 a 7.762 casos.

Los hurtos registraron una baja aún mayor, de 7,5%, al descender de 53.154 a 49.187 denuncias.

También cayeron los vehículos hurtados, que pasaron de 6.943 a 6.370, una reducción de 8,3%.

Los abigeatos disminuyeron 20,1%, mientras que los daños retrocedieron 7,1% y las extorsiones bajaron 12,5%.

Las estafas siguieron en aumento

La excepción entre los principales delitos fueron las estafas y los fraudes informáticos.

Durante el semestre se registraron 14.035 denuncias, frente a 13.780 del año anterior, un incremento de 1,9%.

En la comparación de largo plazo, el crecimiento es mucho más pronunciado: en el primer semestre de 2015 se habían denunciado apenas 930 casos, por lo que este tipo de delito se multiplicó por más de quince en la última década.

Bajaron los femicidios y los homicidios en cárceles

El informe también señala que hubo 10 homicidios de mujeres por violencia basada en género, dos menos que en el primer semestre de 2025, lo que representa una baja de 16,7%. Los homicidios de mujeres cometidos por parejas o exparejas se mantuvieron estables en ocho casos.

Por otra parte, los homicidios ocurridos en centros penitenciarios descendieron de 10 a siete (-30%).

En cambio, los homicidios de niños, niñas y adolescentes aumentaron de seis a ocho casos, aunque AECA aclara que, por tratarse de cifras bajas, esas variaciones deben interpretarse con cautela.

Cayeron los delitos denunciados

Pese al aumento de los homicidios, el total de delitos denunciados descendió durante el semestre.

Entre enero y junio de 2026 se registraron 142.541 denuncias, frente a 147.949 en igual período del año anterior, una caída de 3,7%, equivalente a 5.408 delitos menos.

El boletín incorpora por primera vez las nuevas proyecciones de población elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir del Censo 2023, que pasan a ser la base para calcular las tasas de criminalidad.

Según AECA, el cambio metodológico genera ajustes menores en las tasas publicadas, pero no modifica las tendencias generales ni las conclusiones sobre la evolución de los distintos delitos.