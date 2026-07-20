Frente Amplio rechazó actividad de EEUU en la que Rubio criticó a tupamaros: "Se promovieron discursos de odio insultantes para actores de nuestra fuerza política"

La Mesa Política del Frente Amplio rechazó la actividad Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político que encabezó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , en la que criticó el "terrorismo político de extrema izquierda", incluyendo el "terror violento" de los tupamaros.

"En la reunión, convocada con un título engañoso, se promovieron discursos de odio insultantes para actores de nuestra fuerza política , los cuales rechazamos en todos sus términos ", señalaron en la declaración de la Mesa Política. También aseguraron que la actividad de Rubio tuvo como objetivo "promover la estrategia de la extrema derecha en América Latina".

El Movimiento Nacional de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) no tiene una lista propia dentro del Frente Amplio, pero comparte algunos dirigentes con el Movimiento de Participación Popular (MPP) y sus miembros integran la coalición.

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Por otra parte, la Mesa Política también repudió el "nuevo intento de injerencia en la soberanía de los pueblos de América Latina" por parte del gobierno de Donald Trump, que encubre en "discursos contra el terrorismo" su "vocación imperialista de dominación".

| Declaración Mesa Política del Frente Amplio Frente Amplio rechaza reunión convocada por EE. UU. sobre "terrorismo político"



Declaración completa: https://t.co/xspW3cBmu7 pic.twitter.com/hBKVhlz3gg — Frente Amplio (@Frente_Amplio) July 20, 2026

"Nos manifestamos en las antípodas de estos discursos que promueven la polarización de los pueblos y la estigmatización de la lucha popular", concluyeron.

El canciller Mario Lubetkin también se había manifestado más temprano en contra de las declaraciones de Rubio.

“Escuchando las palabras del secretario de Estado, y de otros, sobre el tema del combate al crimen organizado, estamos en las antípodas”, afirmó Lubetkin en rueda de prensa consignada por Telemundo.

Y agregó que "no se admitirá" que se trate "a ninguna fuerza del gobierno de esa manera".

En la actividad del jueves pasado, Rubio subrayó que el "terrorismo político de extrema izquierda" no era una "novedad reciente ni moderna".

"No es una ficción inventada por los políticos conservadores. (...) Todos y cada uno de nuestros amigos aquí presentes, procedentes de las naciones del Hemisferio Occidental, recuerdan… recuerdan las décadas de secuestros, atentados con bombas, asesinatos y ejecuciones, el terror violento de los tupamaros, de los montoneros, de las FARC y del ELN. Recuerdan la barbarie inhumana de Sendero Luminoso en Perú, esos fanáticos maoístas que masacraron las aldeas campesinas peruanas (...). Recuerdan las decenas de miles de guerrilleros marxistas entrenados para matar en los campos terroristas de Castro", dijo.