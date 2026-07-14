"Quedó claro que no hay militarización de la seguridad", dijo diputado del FA sobre los vehículos blindados del Ejército que usará la Policía

Luego de la comparecencia de la ministra de Defensa Sandra Lazo a la Comisión de Defensa de Diputados, el representante del Frente Amplio Carlos Rodríguez dijo que "quedó claro que no hay una militarización de la política de seguridad ", en relación al convenio entre los ministerios del Interior y de Defensa por los vehículos blindados .

"Quedó meridianamente claro por parte del ministerio que no va a haber efectivos militares directamente implicados en el combate al delito ", dijo el legislador del oficialismo en rueda de prensa luego de la comparecencia.

El acuerdo prevé el préstamo de hasta 12 blindados que permanecerán bajo el mando de la Policía Nacional , aunque podrán ser conducidos tanto por efectivos policiales especialmente entrenados como, eventualmente, por choferes militares .

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Entre los modelos incluidos figuran los RPZ Cóndor, Mamba MK-7, Vodnik VML M-7, EE-11 Urutu y Mowag Piranha . Los Cóndor serán los primeros vehículos en incorporarse a esta nueva etapa de cooperación entre el Ejército y la Policía.

"Estos vehículos que hoy forman parte del Ministerio de Defensa en otros países tienen tareas policiales. Se están entrenando en Florida estos 18 primeros efectivos policiales que lo van a manejar", dijo Rodríguez en declaraciones consignadas por Canal 5.

"La ministra (Lazo) dejó claro que los Mamba están dentro de los cinco modelos que pueden ser utilizados. La característica que tiene estos vehículos es que al ser una donación modal, solo pueden ser conducidos por personal militar", agregó. "Por lo tanto allí lo que haya que utilizar es la comisión de servicios, es decir, que el personal militar que los utilice pase el Ministerio del Interior. O generar algún proyecto de ley que habilite como se hizo con lo que es la ley de fronteras u otro tipo de actividades que realizan los militares", según dijo el representante.

En tal caso, la opinión de la ministra es que "sería mucho más seguro para los efectivos militares contar con una reglamentación, en este caso una ley específica", contó el diputado del Frente Amplio.

El legislador recordó que por los seis meses que dura el convenio "los vehículos que sean utilizados quedan bajo estricta responsabilidad del Ministerio del Interior".