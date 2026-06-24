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Presidenta del sindicato policial sobre uso de blindados del Ejército: "Debería capacitarse a policías" para manejar los vehículos

Patricia Noy dijo que lo ideal sería que los vehículos blindados fueran del Ministerio del Interior

24 de junio de 2026 19:40 hs
Patricia Noy, presidenta del sindicato policial.&nbsp;

Patricia Noy, presidenta del sindicato policial. 

Foto: captura Youtube

La presidenta del sindicato policial, Patricia Noy, consideró que lo ideal sería que los vehículos blindados que el Ejército Nacional prestará a la Policía para realizar operativos en barrios peligrosos sean manejados por funcionarios policiales.

"Debería capacitarse al personal policial para que pueda ser todo un equipo policial", señaló la dirigente sindical en una entrevista con Todo un tema de El Observador Streaming.

Noy sostuvo que "todo lo que sea para mejora" de la seguridad pública y para el desempeño de los policías es bienvenido. "Nunca vamos a estar en contra y lo vemos con buenos ojos", dijo.

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Sin embargo, señaló que es necesario conocer cuáles serán los detalles del convenio entre el Ministerio del Interior y Defensa Nacional, si se tratará de un préstamo y cuál será el marco jurídico que tendrán para actuar.

"Lo ideal sería que este tipo de vehículos fueran del Ministerio del Interior y que no tuviera que prestarlos otras fuerzas como los militares. Habría que ver bien cuál va a ser la modalidad, por qué tiempo será el préstamo, si van a ser permanentes o no. O capaz que hay un plan de adquirir estos vehículos propios para el Ministerio del Interior y esto es nada más un préstamo", especuló Noy.

Una posibilidad que está sobre la mesa es que sean los militares quienes conduzcan los vehículos blindados Mamba, cuyo manejo requiere una capacitación especial.

"Si bien sería solamente el chofer, eso es como que siempre queda en lo frío. Es decir, va un chofer... Pero, ¿qué va a hacer si se da un enfrentamiento? Es una persona también y es funcionario que va a ver a policías en riesgo. ¿Está establecido si ese compañero se va a quedar adentro del blindado? ¿Qué marco jurídico lo respalda a ese trabajador?", se preguntó la presidenta del sindicato.

Los vehículos blindados del Ejército tienen otro blindaje y aportan mayor seguridad para los policías, agregó Noy.

Respecto a los patrulleros convencionales de la Policía, señaló que han pedido a las autoridades del ministerio incrementar la capacidad de fuego para que estén equiparados a las fuerzas especiales.

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