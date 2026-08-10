Paro general parcial del PIT-CNT este martes: qué servicios se verán afectados y cuáles funcionarán con normalidad

El PIT-CNT realizará este martes 11 de agosto un paro general parcial entre las 9:00 y las 13:00 en Montevideo y el área metropolitana , una medida que tendrá diferentes niveles de afectación según el sector y estará acompañada por una movilización.

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Bajo la consigna "Sin transformaciones no hay avances" , la central sindical convocó a concentrarse a las 9:30 en la explanada de la Universidad de la República . Desde allí, los manifestantes marcharán por 18 de Julio, doblarán por Daniel Fernández Crespo y continuarán hasta la calle Madrid, en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

Una vez que la movilización llegue a destino se realizará un acto en el que hablarán, en representación del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, Sergio Sommaruga, Laura Martinez y Martin Ford .

Sindicato de maestros de Montevideo convocó a un paro de 24 horas este jueves tras la agresión a una docente por parte de un colega

Sindicato de UCOT decretó un paro tras el secuestro de un ómnibus y su conductor por parte de hinchas de Cerro

En el resto del país, los plenarios departamentales realizarán distintas acciones para difundir y acompañar la medida.

Por qué para el PIT-CNT este martes

La plataforma incluye el reclamo de mayores recursos en la Rendición de Cuentas para políticas destinadas a garantizar derechos, así como una serie de reivindicaciones vinculadas al empleo, los salarios, la seguridad social y la educación.

Entre sus planteos, el PIT-CNT reclama una seguridad social pública, solidaria, eficiente y sin fines de lucro, así como el respeto de los acuerdos alcanzados en el Diálogo Social y un nuevo esquema de financiamiento del sistema previsional.

La central también plantea combatir la pobreza infantil y defiende la propuesta de aplicar un impuesto "del 1% al 1% más rico".

En materia laboral reclama una Estrategia Nacional de Desarrollo que asegure trabajo, salario y derechos laborales, una reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, una reforma laboral, medidas contra la precarización y las tercerizaciones, y la defensa de la negociación colectiva y los Consejos de Salarios.

Para la educación, el PIT-CNT reclama 6% para ANEP y la Universidad de la República y 1% para investigación.

Educación: no habrá clases durante todo el martes

Los sindicatos de la educación pública y privada resolvieron adherirse a la convocatoria y la paralización abarcará toda la jornada.

Por lo tanto, no habrá clases este martes, tanto en la enseñanza pública como en la privada. La medida comprende, entre otros sectores, a maestros y profesores de Secundaria.

Salud Pública para de 6:00 a 18:00

La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) realizará un paro entre las 6:00 y las 18:00.

Durante ese período se mantendrá la atención de urgencias, emergencias, pacientes oncológicos y personas internadas, mediante un régimen de guardia gremial.

Qué organismos públicos paran durante 24 horas

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) informó que varios de sus sindicatos afiliados realizarán un paro de 24 horas.

Entre ellos están los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad, nucleados en SUUTRAVI, que pararán durante toda la jornada en el país. En el interior, sus afiliados se sumarán además a las movilizaciones convocadas por los plenarios intersindicales.

También harán paro por 24 horas los funcionarios de la Biblioteca Nacional, la Corte Electoral, los operadores penitenciarios del Ministerio del Interior, los trabajadores del Ministerio de Educación y Cultura y los funcionarios del Sodre.

En el caso de los operadores penitenciarios, la actividad se desarrollará bajo un régimen de guardia gremial.

Los trabajadores de los Diques del Estado, en tanto, comenzarán a parar a las 9:00 y no retornarán a sus lugares de trabajo durante esa jornada.

Qué oficinas públicas paran entre las 9:00 y las 13:00

Otros sindicatos afiliados a COFE acompañarán el horario del paro general parcial y detendrán sus actividades entre las 9:00 y las 13:00.

La medida comprende a trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la República, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Dirección Nacional de Arquitectura del MTOP, Ministerio de Economía y Finanzas y Fiscalía General de la Nación.

También pararán en ese horario funcionarios del Ministerio de Industria, Energía y Minería; Ministerio de Ambiente; Dirección Nacional de Transporte del MTOP; Secretaría Nacional de Educación Física; Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa; Instituto Nacional de Estadística; Dirección General de Registros; Instituto Nacional de Meteorología (Inumet); Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y otros trabajadores del MTOP nucleados en AFUMTOP.

COFE, por su parte, convocó a sus afiliados a concentrarse a las 9:30 en su sede central, ubicada en 18 de Julio 2190, para sumarse posteriormente a la movilización.

INAU e Inisa paran de 7:00 a 19:00

El sindicato de trabajadores del INAU y el Inisa (Suinau) realizará un paro entre las 7:00 y las 19:00.

La medida afectará el funcionamiento de las oficinas centrales y parcialmente los servicios de atención directa.

Los servicios de tiempo completo destinados a niños, niñas y adolescentes del INAU y los jóvenes atendidos por Inisa funcionarán bajo régimen de guardia gremial entre las 7:00 y las 19:00.

Funcionarios municipales adhieren al paro

Los trabajadores municipales nucleados en Adeom también resolvieron adherirse a la medida.

Los servicios municipales tendrán afectaciones entre las 9:00 y las 13:00.

¿Habrá ómnibus durante el paro del PIT-CNT?

El transporte urbano y suburbano funcionará con normalidad este martes, pese a que sus trabajadores adhieren a la plataforma reivindicativa.

El sector resolvió acompañar la medida sin paralizar sus actividades, por lo que los servicios de ómnibus urbanos y suburbanos continuarán funcionando.

La situación será diferente para los taxis, cuyos trabajadores realizarán un paro parcial.

Bancos y construcción también se suman

La Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) adhiere al paro, paralizará sus actividades y participará de la movilización.

También se sumará a la convocatoria el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA).

La plataforma del PIT-CNT se completa con planteos en defensa de la negociación colectiva y las empresas públicas y con una reivindicación internacional "contra el genocidio, la guerra y el bloqueo" y "por el derecho a vivir en paz".