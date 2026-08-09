Nacional comienza este domingo su camino en el Torneo Clausura enfrentando de local, en el Gran Parque Central, desde la hora 18.30 a Boston River. Tras protagonizar malas actuaciones en el Torneo Apertura, el Intermedio y las copas internacionales, el equipo de Jorge Bava espera dar vuelta la página para empezar con triunfo, aunque la ausencia de Maximiliano Gómez supone todo un desafío extra.
Nacional vs Boston River EN VIVO: Facundo Muñoa adelanta al Sastre cuando Jorge Bava había mandado a la cancha a Núñez y Dos Santos
Nacional y Boston River juegan desde la hora 18.30 en el Gran Parque Central por la primera fecha del Torneo Clausura