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El Observador / Fútbol / TORNEO CLAUSURA

Nacional vs Boston River EN VIVO: Facundo Muñoa adelanta al Sastre cuando Jorge Bava había mandado a la cancha a Núñez y Dos Santos

Nacional y Boston River juegan desde la hora 18.30 en el Gran Parque Central por la primera fecha del Torneo Clausura

9 de agosto 2026 - 19:36hs
Maximiliano Silvera y Rodrigo Saravia

Maximiliano Silvera y Rodrigo Saravia

Foto: Dante Fernández/Focouy
Tomás Verón Lupi y Lucas Rodríguez

Tomás Verón Lupi y Lucas Rodríguez

Foto: Dante Fernández/Focouy
Mateo Rivero y Maximiliano Silvera

Mateo Rivero y Maximiliano Silvera

Foto: Dante Fernández/Focouy
Jorge Bava&nbsp;

Jorge Bava 

Foto: Dante Fernández/Focouy
Lucas Rodríguez, Mateo Rivero y Maximiliano Silvera

Lucas Rodríguez, Mateo Rivero y Maximiliano Silvera

Foto: Dante Fernández/Focouy
Tiziano Correa&nbsp;

Tiziano Correa 

Foto: Dante Fernández/Focouy
Bruno Zuculini&nbsp;

Bruno Zuculini 

Foto: Dante Fernández/Focouy
Nacional&nbsp;

Nacional 

Foto: @Nacional
Jorge Bava&nbsp;

Jorge Bava 

Foto: Dante Fernández/Focouy
Maximiliano Silvera

Maximiliano Silvera

Foto: @Nacional
Ignacio Ithurralde

Ignacio Ithurralde

Foto: Dante Fernández/Focouy

EN VIVO

Nacional comienza este domingo su camino en el Torneo Clausura enfrentando de local, en el Gran Parque Central, desde la hora 18.30 a Boston River. Tras protagonizar malas actuaciones en el Torneo Apertura, el Intermedio y las copas internacionales, el equipo de Jorge Bava espera dar vuelta la página para empezar con triunfo, aunque la ausencia de Maximiliano Gómez supone todo un desafío extra.

Las estadísticas completas del partido

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Minuto 64: gol de Facundo Muñoa

Gol de Boston River, que jugaba mejor. Nueva subida por derecha, sabiendo que atacar a Nacional por ese sector es jugar y cobrar. Pase al medio, Muñoa se perfila ante Calvo que se arrodilló como pidiendo clemencia. Gran definición, con calidad, al segundo palo. Boston River 2-1 a Nacional.

Minuto 63: dos cambios en Nacional

Silbidos para Maxi Silvera que se va de la cancha. Entra Pavel Núñez. También sale Tomás Verón Lupi y entra Agustín Dos Santos.

Minuto 60: se salva de milagro Nacional

Gran centro de la Joya Juan Acosta, cabezazo de Lautaro Vázquez, apenas afuera. No quedó bien Nacional tras asimilar el gol.

Minuto 56: gol de Maximiliano Silvera, en contra

Centro de Cachete Rodrigo Saravia y cuando Bonfiglio atacaba la pelota, Maxi Silvera cabeceó contra su propio arco y empató el partido.

Minuto 50: gol de Rubén Botta

Gol de Nacional, presionando sobre Saravia primero y luego sobre Aristegui. Pelota a Rubén Botta al borde del área, abrió el pie y la colocó al segundo palo. Enorme calidad. 1-0 el tricolor.

Minuto 45: un cambio en Nacional

A la cancha el argentino, debutante, Rubén Botta. Afuera Bruno Zuculini.

Boston River mejor, pero Nacional tuvo capacidad de reacción

Arrancó mejor Boston River el primer tiempo. Aristegui y Suhr complicaron en velocidad por afuera. Arias tuvo dos atajadas valiosas luego de estar al borde del blooper en una salida de pies. Mal Ancheta en salida, Cándido dejó mucho espacio a sus espaldas y Rogel no da seguridad. Lo que tuvo esta vez Nacional fue capacidad de reacción para buscar el arco rival con ímpetu luego de trastabillar atrás. Hubo arranques de Rodríguez con Boggio, alguna subida de Cándido, buenos movimientos de Tiziano Correa para buscar remates. A los 42' el equipo de Jorge Bava tuvo una situación en la que el palo salvó dos veces a su rival.

Así se fueron al descanso. Empatados 0-0.

Minuto 46: final del primer tiempo

Se termina la primera mitad. Calvo se queda hablando con el juez Heras.

Minuto 45: Aristegui es una gran complicación para Nacional

El primer tiempo termina con ataque de Boston River, por banda izquierda donde nadie pudo con Aristegui, el pase al medio terminó rebotado entre Arias y Siri, afuera.

Minuto 42: el palo salva de milagro a Boston River, por dos

Buen anticipo de Luquitas Rodríguez, combineta con Luli Boggio, zurdazo al palo, rebote, Silvera, rebote, Zuculini al palo y córner. Señoras y señores, ha operado un milagro milagroso en el arco de Boston River.

Minuto 34: Antúnez salva ante intento de Tiziano

Buena transición de Nacional. Inició Silvera, pasó Cándido al ataque, centro rasante, zurdazo de Tiziano Correa, Antúnez al córner. Lo mejor del tricolor.

Minuto 29: Arias vuelve a salvar el arco de Nacional

Pérdida de Ancheta en salida, recuperación de Aristegui, pase a Siri, se perfila para la derecha, saca el latigazo y salva Arias. No pudo en el rebote Muñoa.

Minuto 28: Arias salva intento de Suhr

Pelotazo largo a la izquierda de Nacional donde una subida de Cándido y de Calvo dejó un cráter. Se escapó Suhr, pisó el área, enganchó e hizo pasar de largo a Rogel, salvó Arias con gran atajada y en el rebote se lo perdió Siri.

Minuto 21: Aristegui complica a Nacional

Cuando el 13 de Boston River, el platinado Fernando Aristegui, encara por izquierda, Nacional sufre. Pasó a Rogel como un poste, fue al fondo, sacó el centro y Arias dio rebote adentro con la rodilla.

Minuto 19: Martín Arias paralizó el corazón de todos los hinchas de Nacional

Salida de Nacional, pase de apoyo al golero Alexis Martín Arias, quiso jugar de zurda, de primera, se la estrelló en la frente del delantero de Boston River que fue a presionarlo. Afuera.

Minuto 13: buena llegada de Boston River

Error de Calvo, ataque rápido entre Suhr y Muñoa, centro y Aristegui remata alto.

Minuto 6: buen intento de Tiziano Correa

Buena recuperación de Nacional forzando a Boston River a una mala salida. Combinación entre Silvera y Correa. Intento alto de este último de afuera del área.

Minuto 0: comenzó el partido

Ya juegan Nacional y Boston River.

Homenaje para Nicolás Lodeiro

Tras comunicar su retiro, Nacional homenajea a Nicolás Lodeiro y le entrega una camiseta con el número 101, por su cantidad de partidos jugados en los tricolores.

Se vendieron 17.500 entradas

Buena venta de entradas pese al mal momento que atraviesa Nacional.

Antecedentes Nacional vs Boston River

Se enfrentaron 25 veces en su historial, todas por el Campeonato Uruguayo, torneo que desde 2025 se denomina Liga AUF Uruguaya. Nacional ganó 16, empataron 5 y Boston River ganó 4. Los tricolores anotaron 45 goles y el Sastre 21.

Así jugará Boston River contra Nacional

Así jugará Nacional contra Boston River

La llegada de Nacional al Gran Parque Central

Hernán Heras vuelve a arbitrarle a Nacional

El árbitro Hernán Heras

El árbitro Hernán Heras

Hernán Heras será el juez central del partido con Nicolás Tarán y Sebastián Silvera de asistentes más Felipe Vikonis de cuarto árbitro. En el VAR estarán Andrés Cunha y Horacio Ferreiro.

Heras solo arbitró un partido en esta temporada a Nacional. Fue contra Albion y ganó el Pionero 3-2.

El vestuario de Nacional, pronto

Los convocados de Nacional, sin Maximiliano Gómez

El goleador de Nacional está suspendido por cinco amarillas. Estos son los convocados de Jorge Bava:

Por dónde ver Nacional vs Boston River

Todos los detalles del partido en esta nota.

Tablas de posiciones

Bienvenidos a la transmisión en vivo de Referí

Comienza el relato en vivo de Nacional vs Boston River. Partido que promete ilusiones, si los hay.

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