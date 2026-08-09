Nacional vs Boston River EN VIVO: Facundo Muñoa adelanta al Sastre cuando Jorge Bava había mandado a la cancha a Núñez y Dos Santos

Boston River mejor, pero Nacional tuvo capacidad de reacción

Arrancó mejor Boston River el primer tiempo. Aristegui y Suhr complicaron en velocidad por afuera. Arias tuvo dos atajadas valiosas luego de estar al borde del blooper en una salida de pies. Mal Ancheta en salida, Cándido dejó mucho espacio a sus espaldas y Rogel no da seguridad. Lo que tuvo esta vez Nacional fue capacidad de reacción para buscar el arco rival con ímpetu luego de trastabillar atrás. Hubo arranques de Rodríguez con Boggio, alguna subida de Cándido, buenos movimientos de Tiziano Correa para buscar remates. A los 42' el equipo de Jorge Bava tuvo una situación en la que el palo salvó dos veces a su rival.

Así se fueron al descanso. Empatados 0-0.