Las contradicciones de Kike Olivera: de querer venir a Nacional a decir ahora: "Me quiero quedar a vivir en Bahia"; mirá el video

En medio de intensas especulaciones periodísticas sobre una posible vuelta al fútbol uruguayo, Cristian "Kike" Olivera enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa para aclarar su situación y ratificar su compromiso total con Bahia de Brasil. En las últimas horas, el atacante fue categórico al desmentir cualquier deseo de abandonar la institución y dejó en claro que se siente plenamente respaldado tanto por la dirigencia como por sus compañeros.

Al ser consultado sobre si se arrepentía de haber firmado con el club, el delantero charrúa fue tajante: "Para nada. Estoy muy contento aquí, mi familia está muy contenta y me siento cómodo en el club. Yo me quiero quedar y de la única forma que me vaya de aquí es que me echen, pues me quiero quedar a vivir aquí".

Ahora, Cristian "Kike" Olivera aduce que quiere quedarse a vivir en Bahía, pero hasta hace muy pocos días, quería llegar sí o sí a Nacional.

Pero en las últimas horas brindó una conferencia de prensa y ante las preguntas de los periodistas baianos, el delantero cambió su forma de expresarse últimamente.

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Olivera explicó los verdaderos motivos que encendieron los rumores sobre un hipotético regreso a Nacional, vinculándolos exclusivamente a un tema personal: "Fue por cuestiones familiares. Tenía un problema muy complicado allá en Uruguay y por eso quería estar cerca de mi entorno. De ahí surgió todo el tema en redes, pero no por otra cosa".

Finalmente, el futbolista envió un mensaje de tranquilidad a la afición de Bahia, asegurando que su entrega en el campo de juego se mantendrá intacta.

"Que el torcedor se quede tranquilo; voy a dejar la vida en la cancha como siempre hasta que el club decida no contar más conmigo", concluyó tras confirmar que se encuentra óptimo en lo físico.