Ronald Araujo arribó a Inglaterra y ya lo ven como el "salvador" de Liverpool, luego de la derrota como local de este domingo ante Monaco

La pretemporada de Liverpool encendió serias alarmas en el inicio del ciclo de Andoni Iraola. Los recientes tropiezos veraniegos -la caída 4-2 ante Leeds United de la semana pasada y la derrota 3-2 frente a Monaco tras haber estado en ventaja por dos goles con tantos de Alexander Isak y Florian Wirtz este domingo como local en Anfield Road- expusieron desatenciones defensivas recurrentes. Ante la salida de Ibrahima Konaté a Real Madrid y las bajas por lesión en la zaga, la directiva de los reds aceleró las gestiones en el mercado de pases y concretó la llegada de una pieza clave: el uruguayo Ronald Araujo, quien arribó este domingo a Inglaterra.
El defensor central de 27 años llegó a la ciudad de Manchester y no a Liverpool, para realizarse los correspondientes exámenes médicos y firmar su contrato.
La operación se estructuró mediante una cesión a préstamo desde Barcelona por una temporada, incluyendo una opción de compra no obligatoria estipulada en 55 millones de euros (US$ 63,3 millones), lo que le otorga al club británico un margen de evaluación ideal antes de realizar un desembolso definitivo.
Ronald Araujo llega como el salvador para este momento de Liverpool
Prensa especializada y portales partidarios en Inglaterra han calificado al zaguero como una incorporación de impacto inmediato y el posible "salvador" de la retaguardia de Liverpool.
Su potencia física, velocidad para defender a campo abierto y agresividad en el duelo individual emergen como las virtudes idóneas para acompañar al experimentado Virgil van Dijk en el eje de la zaga, además de ofrecer la versatilidad de actuar como lateral derecho ante contingencias de calendario.
Con la revisión médica en marcha y los detalles contractuales ultimados, la incorporación de Araujo busca inyectar liderazgo y solvencia a un equipo que ha demostrado un poderío ofensivo deslumbrante, pero que requiere urgentes ajustes atrás para encarar con garantías el inicio de la competencia oficial en la Premier League.