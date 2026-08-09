Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

Ronald Araujo arribó a Inglaterra y ya lo ven como el "salvador" de Liverpool, luego de la derrota como local de este domingo ante Monaco

Los reds ganaban 2-0 como locales y perdieron 3-2 y las zozobras defensivas lo siguen golpeando en plena pretemporada y ahora llegó el uruguayo

9 de agosto de 2026 13:06 hs
Ronald Araujo llegó a Inglaterra para hacerse los estudios médicos y firmar con Liverpool

Ronald Araujo llegó a Inglaterra para hacerse los estudios médicos y firmar con Liverpool

La pretemporada de Liverpool encendió serias alarmas en el inicio del ciclo de Andoni Iraola. Los recientes tropiezos veraniegos -la caída 4-2 ante Leeds United de la semana pasada y la derrota 3-2 frente a Monaco tras haber estado en ventaja por dos goles con tantos de Alexander Isak y Florian Wirtz este domingo como local en Anfield Road- expusieron desatenciones defensivas recurrentes. Ante la salida de Ibrahima Konaté a Real Madrid y las bajas por lesión en la zaga, la directiva de los reds aceleró las gestiones en el mercado de pases y concretó la llegada de una pieza clave: el uruguayo Ronald Araujo, quien arribó este domingo a Inglaterra.

El defensor central de 27 años llegó a la ciudad de Manchester y no a Liverpool, para realizarse los correspondientes exámenes médicos y firmar su contrato.

Ronald Araujo llega como el salvador para este momento de Liverpool

Prensa especializada y portales partidarios en Inglaterra han calificado al zaguero como una incorporación de impacto inmediato y el posible "salvador" de la retaguardia de Liverpool.

Federico Valverde habló de José Mourinho como técnico de Real Madrid tras el triunfo en el amistoso ante Ferencváros: "Tiene su carácter... a veces es duro"

¿Vuelven las alegrías? El giro inesperado en el futuro de Darwin Núñez y su reencuentro más esperado

Su potencia física, velocidad para defender a campo abierto y agresividad en el duelo individual emergen como las virtudes idóneas para acompañar al experimentado Virgil van Dijk en el eje de la zaga, además de ofrecer la versatilidad de actuar como lateral derecho ante contingencias de calendario.

Con la revisión médica en marcha y los detalles contractuales ultimados, la incorporación de Araujo busca inyectar liderazgo y solvencia a un equipo que ha demostrado un poderío ofensivo deslumbrante, pero que requiere urgentes ajustes atrás para encarar con garantías el inicio de la competencia oficial en la Premier League.

Las más leídas

Se suspendió el partido entre Montevideo City Torque y Peñarol en el Estadio Charrúa por problemas en la red lumínica

Federico Valverde habló de José Mourinho como técnico de Real Madrid tras el triunfo en el amistoso ante Ferencváros: "Tiene su carácter... a veces es duro"

Hansi Flick, DT del Barcelona, se refirió a la salida de Ronald Araujo al Liverpool: "Es una pena, no pudimos incluirlo como quería"

¿Vuelven las alegrías? El giro inesperado en el futuro de Darwin Núñez y su reencuentro más esperado

Temas

Ronald Araujo Inglaterra Mónaco Liverpool

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos