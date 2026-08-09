Ronald Araujo arribó a Inglaterra y ya lo ven como el "salvador" de Liverpool, luego de la derrota como local de este domingo ante Monaco

Ronald Araujo llegó a Inglaterra para hacerse los estudios médicos y firmar con Liverpool

La pretemporada de Liverpool encendió serias alarmas en el inicio del ciclo de Andoni Iraola. Los recientes tropiezos veraniegos -la caída 4-2 ante Leeds United de la semana pasada y la derrota 3-2 frente a Monaco tras haber estado en ventaja por dos goles con tantos de Alexander Isak y Florian Wirtz este domingo como local en Anfield Road- expusieron desatenciones defensivas recurrentes. Ante la salida de Ibrahima Konaté a Real Madrid y las bajas por lesión en la zaga, la directiva de los reds aceleró las gestiones en el mercado de pases y concretó la llegada de una pieza clave: el uruguayo Ronald Araujo, quien arribó este domingo a Inglaterra.

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El defensor central de 27 años llegó a la ciudad de Manchester y no a Liverpool, para realizarse los correspondientes exámenes médicos y firmar su contrato.

La operación se estructuró mediante una cesión a préstamo desde Barcelona por una temporada, incluyendo una opción de compra no obligatoria estipulada en 55 millones de euros (US$ 63,3 millones), lo que le otorga al club británico un margen de evaluación ideal antes de realizar un desembolso definitivo.

Ronald Araujo llega como el salvador para este momento de Liverpool Prensa especializada y portales partidarios en Inglaterra han calificado al zaguero como una incorporación de impacto inmediato y el posible "salvador" de la retaguardia de Liverpool.