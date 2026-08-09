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Noche amarga para Inter Miami: sin Lionel Messi ni Luis Suárez, Monterrey se llevó el triunfo con un gol del uruguayo en la hora y de visita; mirá el video

El delantero fue fundamental para conseguir la victoria de atrás contra un rival que llegaba golpeado por la muerte del padre de su estrella

9 de agosto de 2026 12:19 hs

En una noche marcada por la emotividad y las ausencias de peso, Monterrey dio el golpe en el Nu Stadium y venció de visitante y en la hora por 2-1 a Inter Miami por la Leagues Cup. El héroe de la jornada fue el delantero uruguayo Diego Rossi, quien a los 89 minutos decretó la victoria para el conjunto mexicano, apagando la ilusión del dueño de casa de rescatar al menos un punto en el tramo final.

El encuentro estuvo condicionado desde la previa por un contexto sumamente particular y doloroso para la franquicia de Florida. Inter Miami debió salir al campo de juego sin sus dos grandes figuras de ataque.

Por un lado, Lionel Messi no estuvo presente tras viajar de urgencia a la ciudad de Rosario para despedir a su padre, Jorge Messi, quien falleció este sábado a los 68 años.

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A pesar de la falta de sus referentes ofensivos, el equipo local intentó sostener la paridad en un duelo parejo y disputado en la mitad de la cancha. Se puso en ventaja con un gol de Rodrigo De Paul, quien mostró que debajo llevaba la camiseta de Lionel Messi.

Sin embargo, cuando el empate 1-1 parecía consumado y el tiempo regular se agotaba, apareció la categoría y el oportunismo de Diego Rossi.

El delantero uruguayo aprovechó una oportunidad clave dentro del área a un minuto del final del tiempo reglamentario para definir con precisión y sellar el 2-1 definitivo.

Un triunfo de enorme valor para Rayados de Monterrey en la Leagues Cup, en medio de una jornada repleta de tristeza y nostalgia para el cuadro de La Florida.

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