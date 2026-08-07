Así se juega la primera fecha del Torneo Clausura, con Peñarol en el Charrúa y Nacional de local; mirá partidos, horarios, jueces y más detalles

El Torneo Clausura comenzará este viernes buscando un nuevo finalista de la Liga AUF Uruguaya y definiendo qué equipos disputarán los torneos internacionales y cuáles perderán la categoría.
Después de que Racing conquistara el Torneo Apertura, quien se quede con el último torneo corto del año será el que a fin de año se enfrentará con él en las semifinales.
Allí, el ganador sellará su boleto a la final de la Liga Uruguaya ante el conjunto que se quede con la Tabla Anual acumulada, que suma los puntos de los tres mencionados certámenes, para decir quién es el mejor de la temporada.
En este momento, Peñarol lidera la Anual con 43 puntos, seguido por Deportivo Maldonado y Racing, que suman 41 enteros cada uno. Montevideo City Torque, Nacional y Montevideo Wanderers acumulan 35, Albion tiene 34 y Central Español suma 33 unidades.
Los ocho primeros serán los que en la temporada 2027 jugarán la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
Contrario a esto, Progreso comenzará el Clausura ocupando el último lugar en la Tabla del Descenso con 55 puntos y muy complicado. Cerro tiene 64 y en este momento está perdiendo la categoría, mientras que Danubio tiene 65 y de esta forma sería el tercero en bajar a la Segunda División.
Más arriba, Wanderers acumula 66, mientras que Cerro Largo y Boston River respiran más tranquilos al sumar 77 enteros.
Este viernes, en el duelo que abrirá la primera etapa, Cerro Largo recibirá a Juventud.
Peñarol celebra el título del Torneo Intermedio 2026
FOTO: Gastón Britos/FocoUy
Un día después, Progreso visitará a Central Español, Liverpool se medirá con Albion y Montevideo City Torque recibirá a Peñarol.
El aurinegro afrontará dicho juego 72 horas después de haber conquistado el Intermedio en una final en la que mostró su punto más alto de la temporada y goleó por 5-1 a Wanderers.
El domingo, Danubio recibirá a Cerro, Wanderers visitará a Defensor Sporting y Nacional se enfrentará a Boston River.
El Tricolor seguirá sin poder contar con el lesionado Sebastián Coates y tampoco tendrá al suspendido Maximiliano Gómez, la gran figura del equipo. Su lugar será ocupado por Tiziano Correa o por Pavel Núñez.
El lunes, el juego Deportivo Maldonado-Racing cerrará la primera etapa.
Encuentros de la primera fecha del Torneo Clausura:
|Día
| Hora
| Partido
| Cancha
| Juez
| Asistentes
| VAR
|Viernes 7 de agosto
|19:00
|Cerro Largo-Juventud
|Estadio Ubilla
|Leandro Lasso
|Mathías Muniz, Pablo Alvez y Elías Lorenzo
|Diego Dunajec y Javier Irazoqui
| Sábado 8
|11:00
|Central Español-Progreso
|Parque Palermo
|Javier Burgos
|Carlos Barreiro, Nicolás Piaggio y Marcelo García
|
Yimmy Álvarez y Nicolás Tarán
|Sábado 8
|15:00
|Liverpool-Albion
|Parque Viera
|Esteban Ostojich
|Martin Soppi, Julián Pérez y Ruben Umpiérrez
|
Christian Ferreyra y Richard Trinidad
|Sábado 8
|18:30
|Montevideo City Torque-Peñarol
|Estadio Charrúa
|Javier Feres
|Agustín Berisso, Matías Rodríguez y Eduardo Varela
|
Daniel Fedorczuk y Andrés Nievas
|Domingo 9
|11:00
|Danubio-Cerro
|Jardines del Hipódromo
|Mathías De Armas
|Héctor Bergalo, Gustavo M. Lisboa y Federico Modernell
|Christian Ferreyra y Diego Riveiro
| Domingo 9
|15:00
|Defensor Sp.-Wanderers
|Estadio Franzini
|Leodan González
|Pablo Llarena, Carlos Roca y Juan Cianni
|
Jonathan Fuentes y Martín Soppi
|Domingo 9
|18:30
|Nacional-Boston River
|Gran Parque Central
|Hernán Heras
|Nicolás Tarán, Sebastián Silvera y Felipe Vikonis
|
Andrés Cunha y Horacio Ferreiro
|Lunes 10
|19:00
|Deportivo Maldonado-Racing
|Campus de Maldonado
|Anahí Fernández
|Andrés Nievas, Daíana Fernández y Marcio Sierra
|
Yimmy Álvarez y Alberto Píriz