Manta reveló el plan de Diego Forlán para generar "sentido de pertenencia" en la selección uruguaya: "Tenemos una historia espectacular, la estamos desperdiciando"

El dirigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ), Carlos Manta , aseguró que Diego Forlán , nuevo entrenador de la selección uruguaya mayor y sub 20, tiene un plan para recuperar el "sentido de pertenencia" de los jugadores celestes, en una entrevista con Quedó Picando, el programa de deportes del streaming de El Observador.

Según el directivo, hace días habló con Forlán y coincidieron en que "Uruguay es uno de los pocos países que tienen una historia espectacular, y la estamos desperdiciando".

"No nos acordamos de las glorias que tenemos hoy en vida , que nos pueden ayudar comiendo un asado, tomando un vino, contando anécdotas , historias, y hacer una vez por mes , invitar a glorias para que se mezclen con la juventud , con la gente de la sub 17, sub 20, y se entusiasmen", expresó Manta.

"Diego me decía: 'Yo jugué al monito con Pelé'. Y acá nosotros tenemos historias vivas que pueden ayudar muchísimo a buscar esa identidad que la consiguió el "Maestro" (Óscar) Tabárez, esa línea que es muy importante que es la pertenencia . Y creo que ahí tenemos que trabajar mucho, en la pertenencia", continuó.

La selección uruguaya anunció oficialmente a Diego Forlán como el nuevo entrenador de la mayor y la sub 20, días después de comenzar a trabajar en el Complejo Celeste

En ese sentido, Manta expresó que le gustaría que los juveniles uruguayos conozcan quien era el "Mono" Schubert Gambetta, que antes de jugar la final del Mundial de 1950 contra Brasil "se durmió una siesta", o a José Leandro Andrade, que durante la concentración del Mundial de Uruguay 1930 tomaba "tres grapitas" en el bar Los Yuyos mientras el resto de sus compañeros corría por el Prado.

"La historia es muy rica. (Hay que) acercar a referentes al Complejo Celeste, que empiecen a tener más contacto y que la historia empiece también a formar parte del proceso y de los chicos que conozcan que esas fotos que están ahí hicieron grande a Uruguay, que los inspiren", sentenció.