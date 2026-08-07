Orsi confirmó conversaciones con EEUU por deportados, pero aseguró que "Uruguay todavía no llegó a ningún acuerdo"

El presidente Yamandú Orsi confirmó este viernes que el gobierno mantiene conversaciones desde hace varios meses con Estados Unidos sobre la posibilidad de que Uruguay reciba ciudadanos deportados por la política migratoria de la administración de Donald Trump , aunque aseguró que aún no existe ningún acuerdo.

" Se está conversando hace muchos meses, muchos meses ", afirmó el mandatario en una conferencia de prensa. Orsi evitó profundizar en el contenido de las negociaciones y señaló que " son conversaciones, en diplomacia se habla mucho pero se juega callado ".

Consultado sobre la propuesta estadounidense, el presidente indicó que " la propuesta de Estados Unidos está afinándose. Son miles y miles de retornados a distintos países ", y remarcó que " Uruguay no llegó todavía a ningún acuerdo ".

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Las declaraciones del presidente se conocen un día después de que El Observador informara en esta nota que el tema generó malestar entre legisladores del Frente Amplio por la información brindada por el canciller Mario Lubetkin sobre las negociaciones.

En el artículo se revela que parlamentarios oficialistas que integran las comisiones de Asuntos Internacionales consultaron al canciller en una reunión realizada la semana pasada sobre la existencia de un borrador enviado por Estados Unidos para que Uruguay reciba inmigrantes deportados por la administración Trump.

Según reconstruyó El Observador a partir de participantes del encuentro, Lubetkin negó haber recibido una propuesta de ese tipo y sostuvo que ni siquiera habían existido "conversaciones" con el Departamento de Estado, sino un "diálogo abierto".

Sin embargo, el jueves el semanario Búsqueda informó que el 24 de julio la Cancillería recibió un documento para suscribir un entendimiento de cooperación migratoria que contemplaba la recepción de deportados de terceros países.

Tras esa publicación, varios legisladores del Frente Amplio manifestaron su malestar por la explicación que les había dado el ministro. Incluso el integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio (Carifa), Gabriel Papa, escribió en redes sociales: "Parece q sí había una 'propuesta'. Mirá vos", y cuestionó los "juegos de palabra" para diferenciar entre una propuesta y una propuesta definitiva.

Desde Cancillería respondieron a El Observador que Uruguay "nunca recibió una propuesta definitiva" y sostuvieron que el documento formó parte de los "insumos" que Estados Unidos hizo llegar en el marco del diálogo entre ambos gobiernos, sin que hasta el momento exista una respuesta oficial de Uruguay.