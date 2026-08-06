Manini propuso a Orsi cobrar una tasa temporal a bancos y administradoras de crédito para financiar cambios de la Rendición de Cuentas

El exsenador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se reunió este jueves con el presidente Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva para plantearle cambios que quiere impulsar su partido al proyecto de ley de Rendición de Cuentas . Manini Ríos ya había adelantado a El Observador, semanas antes, cuales serían los cambios sugeridos al proyecto de ley , pero esto se concretó en la reunión con el presidente en la mañana de este jueves.

Consultado en rueda de prensa sobre la votación de la rendición, el exsenador mencionó los votos del partido no estaban asegurados pero que la actitud "desde el principio" fue " constructiva ".

" Nosotros no estamos poniendo líneas rojas ni dinamitando puentes , nosotros lo que queremos es que se mejore el proyecto para avanzar hacia la solución de problemas reales", afirmó el Manini Ríos.

Manini Ríos dijo que Cabildo Abierto pedirá una reunión a Orsi para plantear cambios a la Rendición de Cuentas, entre ellos el aumento de las asignaciones

El documento presentado por Cabildo Abierto contiene los siguientes cambios: incrementar al 50% la asignación única prevista para la infancia y la adolescencia que se pagará solo a través de la tarjeta Uruguay Social y estará sujeta a la verificación del bienestar del niño en alimentación, atención médica y odontológica y asistencia escolar; establecer un objetivo de reducción del total de funcionarios del Estado (1% a nivel anual, hasta alcanzar 10% de disminución); asignar recursos al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para la instalación de talleres e infraestructura de trabajo en cárceles; una campaña de información sobre educación y prevención en consumo de cannabis ; aumentar en US$ 20 millones anuales las partidas al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial ( MVOT ) para "acelerar" el ritmo de las obras de las cooperativas de viviendas ; y remover los apartados del proyecto vinculados a la reasignación de partidas del rubro de funcionamiento de las Fuerzas Armadas .

Cabildo Abierto

Para financiar las propuestas planteadas, el documento prevé la aplicación de un "gravamen temporal" del entorno del 5% a los bancos comerciales y empresas administradoras de crédito, justificado en las "ganancias extraordinarias" del sector financiero que en años recientes. Esta propuesta está planteada para aplicarse sobre las utilidades o ingresos netos por intereses por encima del promedio histórico, para "salvaguardar" el traslado del costo a hogares y empresas.

Sobre este tema, Manini Ríos mencionó este jueves que la idea detrás de gravar a bancos y financieras nace de que el sistema financiero "le devuelva en cierta forma a la sociedad (...) las ganancias".

"A nuestro entender, un sistema financiero que gana más de mil millones de dólares por año, que evidentemente ese dinero sale de los uruguayos, (...) y lamentablemente en buena medida sale de los uruguayos que están en situaciones no tan fuertes (...); que ese sistema financiero le vuelque a la sociedad, que le devuelva en cierta forma a la sociedad un 5% de esas ganancias, aunque sea en forma temporal, no lo veo como una medida muy dura y tampoco creo que se vayan del país", explicó en detalle el exsenador.

Por otra línea, la estrategia propone "revisar y racionalizar los gastos tributarios" —como exoneraciones de IVA, incentivos sectoriales y beneficios en zonas francas— y también contempla la regulación del juego online, el cual "se podrá realizar desde una única plataforma dirigida por el Estado" para generar nuevos ingresos públicos.