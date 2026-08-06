La trayectoria del ciclón extratropical en Uruguay: estos serán los departamentos más afectados por tormentas severas y vientos de hasta 120 km/h

Un intenso ciclón extratropical se formará sobre Uruguay entre este jueves y el viernes y dejará un escenario de alto riesgo por tormentas severas, vendavales y vientos persistentes , de acuerdo con un informe de la firma meteorológica brasileña Metsul .

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El sistema se desarrollará por el fuerte contraste entre una masa de aire cálido sobre el sur de Brasil y otra de aire frío que avanza desde Argentina. Ese choque de masas de aire favorecerá una rápida profundización de una baja presión sobre territorio uruguayo , proceso conocido como ciclogénesis, antes de que el ciclón se desplace hacia el océano Atlántico.

Según Metsul, el fenómeno tendrá dos etapas bien diferenciadas : primero, el pasaje de una línea de tormentas severas con ráfagas muy intensas y, posteriormente, varias horas de vientos fuertes asociados a la circulación del ciclón ya instalado sobre el Atlántico.

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Metsul advierte por un potente ciclón que puede provocar vientos de hasta 120 km/h en Uruguay: cuáles serán las zonas más afectadas

La etapa de mayor peligrosidad se dará durante el avance de una línea de inestabilidad que cruzará Uruguay antes de ingresar a Rio Grande do Sul.

Los departamentos con mayor probabilidad de registrar fenómenos severos son:

Paysandú

Salto

Artigas

Tacuarembó

Rivera

Durazno

Florida

Cerro Largo

Treinta y Tres

Rocha

De acuerdo con Metsul, en estas zonas podrían producirse tormentas fuertes a severas acompañadas por lluvias intensas en cortos períodos, abundante actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas destructivas que podrían alcanzar entre 100 y 130 km/h, e incluso superar esos valores de forma puntual.

El organismo brasileño también advierte que la intensa velocidad del viento aumenta la posibilidad de que algunas tormentas evolucionen a supercélulas, sin descartar fenómenos localizados como microrráfagas e incluso tornados.

Aunque se esperan precipitaciones intensas, el rápido desplazamiento del sistema reduciría el riesgo de crecidas importantes de los principales ríos, aunque sí podrían producirse inundaciones urbanas.

Luego llegarán varias horas de viento por el ciclón

Una vez que el frente frío atraviese el país y el ciclón se desplace sobre el Atlántico, el principal fenómeno dejará de ser la tormenta para dar paso a un período prolongado de fuertes vientos.

En Uruguay, las ráfagas más intensas se esperan entre la noche del jueves y la madrugada del viernes en el sur y el este del país.

Los departamentos con mayor riesgo son:

Montevideo

Canelones

Maldonado

Rocha

Metsul prevé que Maldonado y Rocha sean los departamentos más afectados durante esta segunda etapa. Las ráfagas podrían ubicarse entre 80 y 100 km/h, aunque en sectores puntuales podrían alcanzar entre 100 y 120 km/h.

Tras afectar Uruguay, la línea de tormentas avanzará sobre el estado brasileño de Rio Grande do Sul, donde también se esperan tormentas severas, granizo y vendavales.

Posteriormente, el ciclón continuará alejándose sobre el océano Atlántico, mientras el campo de viento irá perdiendo intensidad durante la tarde y la noche del viernes, primero en Uruguay y luego en el sur de Brasil.