Murió Gabriel Rossi, de la Secretaría Nacional de Drogas, tras un accidente de tránsito en Durazno

Gabriel Rossi , secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, falleció en las últimas horas como consecuencia de las lesiones sufridas en un accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo en el departamento de Durazno, confirmó El Observador con fuentes del organismo.

La noticia fue informada en primera instancia por Informativo Sarandí (690 AM), que citó fuentes allegadas al jerarca.

Según esa información, Rossi regresaba a Montevideo luego de participar en una fiesta de egresados de la Facultad de Medicina en Tacuarembó cuando protagonizó el siniestro.

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De acuerdo con el parte emitido por la Jefatura de Policía de Durazno, el accidente ocurrió sobre las 13:00 del domingo en el kilómetro 218 de la ruta 5. Un llamado al Centro de Comando Unificado alertó que una persona había quedado atrapada dentro de un vehículo.

Hasta el lugar concurrieron efectivos de la Comisaría 3.ª, Bomberos y una ambulancia de Camedur. Los rescatistas lograron extraer al único ocupante del automóvil, un hombre de 63 años, que fue trasladado al sanatorio de Camedur con diagnóstico de politraumatismo grave y fractura expuesta de miembro inferior izquierdo.

Tras el accidente fue trasladado e internado en el sanatorio Camedur, en Durazno, donde permanecía bajo asistencia médica.

La Policía informó que sobre las 06:30 de este jueves el centro asistencial comunicó el fallecimiento del paciente a raíz de la gravedad de las lesiones sufridas. La Fiscalía competente fue enterada del deceso.

Rossi se desempeñaba como secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, organismo dependiente de Presidencia de la República.

El pasado 22 de junio, en una de sus últimas declaraciones públicas, Rossi había participado en una entrevista en "Todo un tema", el programa de streaming de El Observador, donde habló sobre una campaña que la Junta Nacional de Drogas preparaba para informar sobre los efectos del consumo de cannabis en el desarrollo, una iniciativa que el organismo proyectaba impulsar como parte de sus acciones de prevención.

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El senador nacionalista Javier García lamentó la noticia en su cuenta de X, donde distinguió a Rossi como un "gran tipo y excelente profesional".

Recordó que estudiaron juntos "buena parte de la carrera", y que su personalidad estaba marcada por un "humor muy fino, siempre alegre y siempre comprometido".

Para finalizar, envió "un fuerte abrazo a su hijo Tomás, a su familia y amigos".