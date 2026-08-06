Tigre de Argentina vendió a su goleador y no jugará ante Montevideo City Torque por Copa Sudamericana

David Romero, el centrodelantero y goleador de Tigre de Argentina, continuará su carrera en el Parma de Italia y no estará presente para enfrentar a Montevideo City Torque por los octavos de final de la Copa Sudamericana que se jugarán el 12 y 19 de agosto.

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Boca Juniors fue uno de los equipos que mostró interés por él y que realizó ofertas, además de negociar con Tigre, pero finalmente el futbolista priorizó dar el salto a Europa y este miércoles por la noche, cuando el Matador enfrentó a Belgrano por el Torneo Clausura argentino, Romero no jugó y se despidió de la gente.

@catigreoficial El acuerdo entre Tigre y Parma se cerró en 8 millones de euros y este jueves el jugador viajará a Europa para recalar en la Serie A de Italia. En las próximas horas se hará oficial, ya que la venta está cerrada de palabra. Una vez que se pase al papel, se realizará la oficialización de parte de ambos clubes.

Baja importante para enfrentar a Montevideo City Torque Boca Juniors inició gestiones para contratar al delantero de Tigre en este mercado de pases y llegó a ofertar 7 millones de dólares por el 70% de su ficha. Dentro de esta negociación, el Matador de Victoria pidió incluir un porcentaje del pase de Jabes Saralegui, más la cesión de Kevin Zenón.