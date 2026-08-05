El uno por uno de Peñarol vs Wanderers por la final del Torneo Intermedio: Leonel Jaime se robó la noche con su magia exquisita

Peñarol se consagró esta noche campeón del Torneo Intermedio 2026 al golear a Wanderers en el Estadio Centenario. El argentino Leonel Jaime fue la gran figura del partido y volvió a deleitar a los hinchas aurinegros.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Washington Aguerre 6: Cumplió una aceptable actuación, nada pudo hacer en el gol y salvó un mano a mano con Jonás Luna en el complemento. Firme.

Lucas Ferreira 5: Complicado con la velocidad de Luciano Cosentino en el primer tiempo. Se fue afirmando. En el segundo período cometió una falta durísima de amonestación porque resbaló y no pudo frenar a tiempo. Sólido.

Franco Romero 3: Inconsistente cuando lo atacaron, fatídico en la pérdida de la pelota que generó el gol del empate, reiterado en pelotazos largos y lesionado. Dudas.

Los goles de la final entre Peñarol y Wanderers por la final del Torneo Intermedio: del estreno con anotación de Thiago Espinosa a la vuelta de Eric Remedi con festejo

Cuatro consejeros de Peñarol votaron en contra de la Memoria presentada por Ignacio Ruglio una semana después del balance, pero fue aprobada por mayoría

Nahuel Herrera 5: Abusó del pelotazo largo en el arranque. Luego fue recuperando sensaciones. Firme en la marca, bien en la salida y con mejor calidad de pases de mediana y larga Recuperado.

Javier Cabrera 7: Jugó de carrilero, abrió el partido con una asistencia y fue clave en el cuarto gol con una recuperación en el vértice del área. Comprometido con la función defensiva y con gran recorrido por banda fue determinante en defensa y en ataque, siempre ofreciéndose al juego asociado. Pilar.

Roberto Fernández 5: No repitió lo bueno que mostró en partidos anteriores, pero no desentonó. Correcto.

Eduardo Darias 5: Hizo circular la pelota adecuadamente. No lució tanto porque de mitad de cancha para arriba el equipo voló. Tractor.

Thiago Espinosa 6: Muy buen debut. En su primera pasada al ataque le puso un centro a la cabeza a Abel Hernández. Luego pasó al ataque por banda y se combinó con Leonel Jaime. En su tercera aparición metió un gol entrando a definir al corazón del área chica. Gran carta de presentación. Titular.

Leonel Jaime 8: Hizo todo bien. Con magia de potrero, con atrevimiento, valentía para soportar patadas y mucha inteligencia para pasar la pelota al espacio. Factor determinante para la levanta del nivel del equipo y de varios de sus compañeros. Pase clave del 1-0, asistencia del 2-1, córner para el 3-1 y golazo del 4-1 y esto sin contar sus giros, sus gambetas, sus paredes, sus pases. Todo bien hizo. Maravilla.

Matías Arezo 7: Autor del 2-0, activadísimo para jugar con Jaime, notable asistencia para el cuarto gol. Figura.

Abel Hernádez 7: Otro que creció mucho en los últimos partidos. Peligroso en el área con un cabezazo que se fue apenas afuera y una tijera que terminó en gol. Cuando salió del área, aportó juego. Sin pelota, colaboró en la marca y cumplió el rol táctico de tomar la referencia de Nicolás Queiroz. Letal.

Mauricio Lemos 6: El mejor defensa del partido. Le tocó defender más centros que internadas veloces. Lo hizo con gran aplomo. Solvencia.

Eric Remedi 6: Saludable vuelta a las canchas. Dinámico y consistente. Cerró la goleada con una muy buena definición. Retorno.

Brandon Álvarez 5: No pudo influir en ataque pero bajó a dar una mano en defensa. Potencial.

Jonathan Rodríguez 5: Se perdió un gol en su primera intervención pero terminó dándole una gran asistencia a Remedi. Levantando.

Facundo Batista 5: Entró para los 15' finales.

El uno por uno de Wanderers

Agustín Buffa 5: No pudo con el poderío goleador de Peñarol. Vencido.

Nahuel Furtado 5: El que más quiso al intentar pasar siempre en velocidad al ataque.

Santiago Benítez 4: Superado por el poderío ofensivo de Peñarol.

Fabricio Formiliano 5: El que más logró hacer pie ante el ataque rival.

Nicolás Cabral 4: Tampoco logró prevalecer en un primer tiempo que fue una pesadilla para la defensa de Wanderers.

Leandro Zazpe 4: Le entraron a su espalda en el gol de la apertura. No pudo dar su habitual firmeza y recurrió el golpe para frenar a Jaime.

José Alberti 4: No logró presionar como quería Mathías Corujo, salvo en la jugada del gol.

Nicolás Queiroz 4: No pudo prevalecer con su fuego físico.

Facundo Labandeira 5: El mérito de meter el pase de gol. Poco más.

Joaquín Zeballos 5: Su constante movilidad fue una amenaza en los primeros 20' de juego. Complicó siempre. Se fue apagando físicamente.

Luciano Cosentino 6: Tal vez, el mejor jugador del Torneo Intermedio. Cuando le dieron una de frente al arco, no perdonó. El partido no se prestó para que pudiera desnivelar más que en esa ocasión.

Rodrigo Rivero 4: No logró cambiar el panorama con su ingreso.

Alan García 4: Intentó en la línea media, pero se encontró con un equipo bien plantado.

Jonás Luna 4: Falló un gol solo contra Aguerre.

Renzo Sánchez 4: Generó una falta e intentó un uno contra uno por izquierda rematando al primer palo afuera.

Mateo Acosta: Entró en los minutos finales.