Cuatro consejeros de Peñarol votaron en contra de la Memoria presentada por Ignacio Ruglio una semana después del balance, pero fue aprobada por mayoría

El consejo directivo de Peñarol aprobó en una reñida votación de siete contra cuatro la Memoria del ejercicio 2025 del club que se presentó una semana después del balance.

Más allá de esta aprobación que hizo el consejo y que se suma a la realizada siete días atrás, por unanimidad del balance , será la Asamblea Representativa el órgano encargado de aprobar tanto el balance como la memoria.

Votaron a favor el presidente Ignacio Ruglio , el vicepresidente y tesorero Eduardo Zaidensztat, Alejandro González, Marcelo Solomita y Zelmar Dufrechou por el oficialismo, Gastón Barragán, suplente de Santiago Sánchez, y Guillermo Varela.

Votaron en contra Evaristo González, Edgardo Novick, Rodolfo Catino y Nicolás Ghizzzo, todos de la oposición.

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Uno de los consejeros que votó en contra dijo a Referí: "Cansa cómo se manejan las cosas, el balance atrasado, la memoria separada del balance y todo hecho como un panfleto político".

Evaristo González ya había mostrado abiertamente su discrepancia con el balance presentado la semana pasada, más allá de haber votado a favor del mismo.

En el consejo directivo del martes no hubo informe deportivo porque Marcelo Rodríguez, director deportivo, está en Madrid en el Transfer Room.

Alejandro González volvió a presentar los avances que viene realizando para generar la Fundación Peñarol, donde trabaja con José Luis Bringa.

También en la reunión estuvo en la mesa el tema de la posible llegada de Nicolás De la Cruz. En los últimos días no lograron avances significativos.

"Estamos trabajando, poniendo energía, tratando de que las cosas sucedan, nos daría un salto de calidad y mucha jerarquía. Está en un club importante, en un club de elite y generar una salida de ahí no es fácil. Estamos arriba del tema, atentos a cada momento en contacto con Fernando Jacobo. Diego Fernández, nuestro presidente de infraestructura, fue quien empezó todo esto porque tiene un vínculo por fuera del fútbol con el jugador", declaró este miércoles Marcelo Solomita a Carve Deportiva en el Estadio Centenario.

Sobre la posible salida de Brian Barboza, el juvenil lateral derecho que no fue titular este miércoles en la final del Torneo Intermedio, no se analizó en el consejo del martes.