El argentino Alejandro Papu Gómez publicó una polémica carta en sus redes sociales: "Todo pasa"

El futbolista argentino Alejandro Papu Gómez, quién milita actualmente en el Padova de la Serie B de Italia, publicó en sus redes sociales una extensa carta que generó repercusión y revuelo mientras transita la recuperación de una dura lesión en el tobillo que sufrió en abril y que lo obligó a ser operado.
El problema físico apareció durante su etapa en el Padova, donde había recuperado protagonismo tras su regreso a la competencia y de estar un tiempo marginado por dopaje.
Con la camiseta número 10 y la responsabilidad de ser capitán en algunos encuentros, disputó varios partidos entre 2025 y 2026 antes de que las molestias comenzaran a condicionarlo.
Su última presentación fue el 21 de marzo, en la derrota por 1-0 frente a Palermo. Luego de consultar con especialistas, optó por una intervención quirúrgica para solucionar el dolor, una decisión que lo dejó afuera del resto de la temporada con el conjunto italiano.
El mensaje de Alejandro Papu Gómez
"Todo pasa", tituló el futbolista su publicación, y continuó: "Te prometo que el mundo no se va a acabar hoy. Aunque sientas que el pecho te pesa una tonelada, no te rindas. A veces toca romperse un ratito para que entre un poco de luz por las grietas. Llora lo que tengas que llorar, limpia tus lágrimas y recuerda que la tormenta siempre termina en calma".
El mensaje de Alejandro Papu Gómez en redes
Para cerrar, Papu Gómez apostó a la resiliencia: "Mirate las manos: han vencido batallas de las que nadie se enteró y aquí sigues. El dolor no se queda a vivir para siempre en tu alma. La vida siempre encuentra la forma de volver a acomodarse. Respira profundo, suelta el miedo de golpe y confía, te lo juro que todo pasa", escribió acompañado de una foto de él realizando ejercicios en el gimnasio.