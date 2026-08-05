El argentino Alejandro Papu Gómez publicó una polémica carta en sus redes sociales: "Todo pasa"

El futbolista argentino Alejandro Papu Gómez , quién milita actualmente en el Padova de la Serie B de Italia , publicó en sus redes sociales una extensa carta que generó repercusión y revuelo mientras transita la recuperación de una dura lesión en el tobillo que sufrió en abril y que lo obligó a ser operado.

El problema físico apareció durante su etapa en el Padova, donde había recuperado protagonismo tras su regreso a la competencia y de estar un tiempo marginado por dopaje.

Con la camiseta número 10 y la responsabilidad de ser capitán en algunos encuentros, disputó varios partidos entre 2025 y 2026 antes de que las molestias comenzaran a condicionarlo.

Su última presentación fue el 21 de marzo, en la derrota por 1-0 frente a Palermo. Luego de consultar con especialistas, optó por una intervención quirúrgica para solucionar el dolor , una decisión que lo dejó afuera del resto de la temporada con el conjunto italiano.

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El mensaje de Alejandro Papu Gómez

"Todo pasa", tituló el futbolista su publicación, y continuó: "Te prometo que el mundo no se va a acabar hoy. Aunque sientas que el pecho te pesa una tonelada, no te rindas. A veces toca romperse un ratito para que entre un poco de luz por las grietas. Llora lo que tengas que llorar, limpia tus lágrimas y recuerda que la tormenta siempre termina en calma".

El mensaje de Alejandro Papu Gómez en redes

Para cerrar, Papu Gómez apostó a la resiliencia: "Mirate las manos: han vencido batallas de las que nadie se enteró y aquí sigues. El dolor no se queda a vivir para siempre en tu alma. La vida siempre encuentra la forma de volver a acomodarse. Respira profundo, suelta el miedo de golpe y confía, te lo juro que todo pasa", escribió acompañado de una foto de él realizando ejercicios en el gimnasio.