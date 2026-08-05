Fernando Muslera es baja de última hora en Estudiantes de La Plata y no jugará ante Boca Juniors

Boca Juniors y Estudiantes de La Plata se enfrentan hoy miércoles por la segunda fecha pendiente del Torneo Clausura argentino, en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán ya que en La Bombonera no se puede jugar, y el arquero uruguayo Fernando Muslera es baja de última hora en el Pincha y no estará presente.

El golero uruguayo no terminó el último entrenamiento del martes por la tarde ya que presentó un cuadro febril y abandonó la concentración de Estudiantes, por lo que el entrenador, Alexander Cacique Medina y su cuerpo técnico, no quiere arriesgarlo teniendo en cuenta el calendario del Pincha.

De esta manera, significa una sensible baja para Estudiantes en un partido fundamental ante Boca Juniors en el estadio de Huracán, ya que La Bombonera no se puede utilizar debido a las obras en el césped que están llevando a cabo .

Su reemplazante será el habitual suplente Fabricio Iacovich , de 24 años, surgido de las Inferiores y con sólidos rendimientos en lo que va del 2026: atajó ocho partidos, solo recibió dos goles y mantuvo cinco vallas invictas.

Los antecedentes en definiciones de Mathías De Armas, el juez de la final del Torneo Intermedio Peñarol vs Wanderers

El resurgir de La Joya en Peñarol: Abel Hernández y la receta silenciosa detrás de su racha goleadora

Muslera venía en alzas en su rendimiento y en el último triunfo de local por 3-0 ante Defensa y Justicia, durante el complemento, le atajó un penal a David Barbona, fue ovacionado por la hinchada y luego elogiado por sus compañeros: "Nosotros nunca dudamos de él, sabemos la calidad de jugador que es y no hay dudas sobre su nivel", aseguró Tiago Palacios.

En la primera fecha del Torneo Clausura, el charrúa había cometido una equivocación en la salida tras un lateral en campo propio que derivó en el segundo gol de Santiago Montiel para Independiente.

Ese error en La Plata se sumó a los que tuvo recientemente en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

¿A qué hora juega Estudiantes de La Plata ante Boca Juniors?

Boca Juniors y Estudiantes de La Plata se enfrentan hoy miércoles a las 19:00 horas en el estadio Tomás Adolfo Duco de Huracán y se podrá ver en vivo a través de ESPN y Disney+.