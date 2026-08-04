El duro momento de Sergio Rochet: lo operan este martes y el club contrató a un arquero de primer nivel para Internacional de Porto Alegre

El arquero de la selección uruguaya, Sergio Rochet , atraviesa un momento sumamente delicado en Internacional de Porto Alegre. A la prolongada inactividad que viene sufriendo por problemas físicos, este martes se le sumó la confirmación oficial de que debió ser sometido a un procedimiento quirúrgico, en un contexto donde el club gaúcho además reforzó el arco con una figura de peso internacional.

A través de un comunicado oficial emitido este martes, la institución brasileña detalló la situación médica del arquero: "Internacional informa que el golero Sergio Rochet presenta un cuadro de lumbalgia acompañado por el Departamento Médico desde el mes de mayo".

Según explicó el club, las molestias comenzaron el 16 de mayo -un mes antes del comienzo del Mundial 2026- durante el calentamiento previo al duelo contra Vasco Da Gama.

A pesar del tratamiento médico y el control de cargas -que también le generaron restricciones durante sus convocatorias con la selección uruguaya-, la evolución no fue la esperada y se determinó la intervención quirúrgica programada para este mismo martes.

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Esta cirugía apartará a Sergio Rochet de los próximos compromisos del equipo y lo mantendrá en etapa de recuperación por un tiempo indeterminado.

Sin embargo, el desafío para el uruguayo no será únicamente físico. Durante su período de baja, la directiva de Internacional de Porto Alegre se movió con rapidez en el mercado de pases y contrató a un arquero de enorme jerarquía: un especialista que ostenta dos Copas Libertadores en su palmarés, como Matheus Cunha.

La llegada de este nuevo competidor de nivel continental le añade una cuota de incertidumbre a la titularidad de Rochet.

Una vez superada la rehabilitación de su espalda, el golero uruguayo deberá remar desde atrás para recuperar el puesto y el terreno perdido en la valla del conjunto colorado.