Los antecedentes en definiciones de Mathías De Armas, el juez de la final del Torneo Intermedio Peñarol vs Wanderers

Mathías De Armas es el juez designado para la final del Torneo Intermedio que jugarán este miércoles Peñarol vs Wanderers en el Estadio Centenario desde la hora 20:00, encuentro en el que se definirá al campeón.

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El árbitro internacional de 32 años, que en esta temporada volvió a dirigir en el mes de marzo luego de una dura lesión del tendón de Aquiles que sufrió en el partido Danubio-Miramar Misiones en agosto del año pasado, fue el elegido y estará al frente del equipo asistido por Héctor Bergaló y Marcos Rósamen , el cuarto árbitro será Esteban Guerra , mientras que en el VAR estarán Diego Dunajec y Antonio García .

De Armas, que arbitra en Primera desde 2021, no tiene antecedentes en finales del Torneo Intermedio.

Mathías De Armas y el equipo de la final del Torneo Intermedio 2026

Su único registro en una final en el marco de la Liga AUF Uruguaya fue en la Supercopa Uruguaya 2023 que disputaron Nacional y Liverpool.

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De Armas expulsó a Lucas Lemos en la Supercopa pasada Inés Guimaraens

El encuentro tuvo triunfo negriazul por 1-0 con gol de Gonzalo Nápoli para los dirigidos por Jorge Bava, el hoy DT de los albos, que en aquel momento eran dirigidos por el argentino Ricardo Zielinski.

En aquel partido De Armas mostró cinco tarjetas amarillas y expulsó por doble amonestación a Lucas Lemos en los de Belvedere.

Mathías De Armas Inés Guimaraens

Una semifinal por Liga AUF Uruguaya con triunfo de Peñarol

De Armas tiene también participación en una definición del Campeonato Uruguayo en la temporada 2023, cuando estuvo al frente de la semifinal Liverpool vs Peñarol.

Ese partido jugado el 9 de diciembre en el Estadio Centenario tuvo triunfo aurinegro por 1-0 con un gol de Abel Hernández en el minuto 120, cuando se terminaba el alargue.

Mathías de Armas Leonardo Carreño

En ese encuentro el juez formó equipo junto a Nicolás Tarán, Héctor Bergalo, Yimmy Álvarez de cuarto, y en el VAR estuvieron Leodán González, Daniel Rodriguez y Richard Trinidad.

Le sacó tarjetas a Juan Izquierdo y Ruben Bentancourt en Liverpool y a Sebastián Rodríguez, Maxi Olivera, Abel Hernández y Hernán Menosse, al tiempo que expulsó a Rodrigo Rivero en los de Belvedere.