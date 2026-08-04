Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

El enorme gesto de Lionel Messi que conmovió a España y a la Comunidad de Madrid

El astro argentino siempre es noticia y nuevamente aparece como factor importante

4 de agosto de 2026 15:50 hs
Lionel Messi

Lionel Messi

EFE

Lionel Messi volvió a demostrar que su figura e impacto social trascienden ampliamente las canchas de fútbol. En medio de los trabajos de recuperación por los graves incendios forestales que golpearon a la Comunidad de Madrid, el capitán de la selección argentina realizó una donación de 80.000 euros (US$ 92.000) para contribuir directamente con la reconstrucción de la Sierra Oeste, una de las zonas más castigadas por el fuego en las últimas semanas.

La noticia fue confirmada públicamente por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien agradeció el valioso aporte del astro rosarino a través de sus redes sociales.

El agradecimiento a Lionel Messi

"Leo Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece", expresó isabel Díaz Ayuso.

El fuego afectó a 17 municipios de la región, dejando miles de hectáreas calcinadas, familias evacuadas y severos daños en infraestructuras, viviendas y vegetación.

La contundente respuesta de Darwin Núñez sobre dos excompañeros suyos en Liverpool; mirá el video

El resurgir de La Joya en Peñarol: Abel Hernández y la receta silenciosa detrás de su racha goleadora

Aunque el incendio ya se encuentra estabilizado y bajo control gracias al despliegue de las brigadas de emergencia, las labores de limpieza de escombros y apoyo domiciliario continúan.

El gesto de Lionel Messi se integrará al plan de restauración de la zona para asistir a los damnificados y reacondicionar las áreas afectadas, generando una ola de reconocimientos en el ámbito español por su compromiso constante con causas humanitarias.

Las más leídas

"Estamos en estado de abandono": el capitán de Rampla Juniors, Pablo Pereira, contó los atrasos salariales que padece el plantel y la delicada situación de los funcionarios

Tras dos interinatos, Gustavo Matosas renunció como gerente deportivo y asumió como técnico definitivo de Danubio en lugar de Leonardo Ramos

El pago de las cuotas de Leonardo Fernández de Peñarol a Toluca: lo que dicen Evaristo González e Ignacio Ruglio

Peñarol vs Wanderers por la final del Torneo Intermedio: precio de las entradas y por dónde se venden

Temas

Lionel Messi España comunidad de madrid

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos