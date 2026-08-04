El enorme gesto de Lionel Messi que conmovió a España y a la Comunidad de Madrid

Lionel Messi volvió a demostrar que su figura e impacto social trascienden ampliamente las canchas de fútbol. En medio de los trabajos de recuperación por los graves incendios forestales que golpearon a la Comunidad de Madrid, el capitán de la selección argentina realizó una donación de 80.000 euros (US$ 92.000) para contribuir directamente con la reconstrucción de la Sierra Oeste, una de las zonas más castigadas por el fuego en las últimas semanas.

La noticia fue confirmada públicamente por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien agradeció el valioso aporte del astro rosarino a través de sus redes sociales.

"Leo Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece", expresó isabel Díaz Ayuso.

El fuego afectó a 17 municipios de la región, dejando miles de hectáreas calcinadas, familias evacuadas y severos daños en infraestructuras, viviendas y vegetación.

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Aunque el incendio ya se encuentra estabilizado y bajo control gracias al despliegue de las brigadas de emergencia, las labores de limpieza de escombros y apoyo domiciliario continúan.

El gesto de Lionel Messi se integrará al plan de restauración de la zona para asistir a los damnificados y reacondicionar las áreas afectadas, generando una ola de reconocimientos en el ámbito español por su compromiso constante con causas humanitarias.