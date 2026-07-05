Vozinha contó qué le dijo Lionel Messi tras la victoria de Argentina ante Cabo Verde en el Mundial 2026: "Nunca lo olvidaré"

La llave de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Cabo Verde prometía un libreto previsible, pero terminó transformándose en una batalla épica de más de 120 minutos en el Hard Rock Stadium de Miami. Si la albiceleste tuvo que sufrir hasta el tiempo suplementario para sellar su victoria por 3-2, fue pura y exclusivamente por la descomunal actuación de Vozinha. El experimentado arquero africano se erigió como una muralla infranqueable que retrasó el festejo argentino y, tras el pitazo final, se llevó un premio emocional que superó cualquier decepción deportiva.

A sus 40 años, el arquero caboverdiano vivió una noche consagratoria ante la mirada del planeta fútbol. Más allá de las ocho intervenciones clave que firmó a lo largo del cotejo -varias de ellas negándole el gol al propio Lionel Messi-, el momento cúspide para él ocurrió una vez concluido el dramático desenlace.

Fue el propio capitán argentino quien rompió los protocolos para fundirse en un afectuoso abrazo con su rival y transmitirle un reconocimiento genuino que conmovió al golero.

En declaraciones recogidas por la prensa tras el emotivo cruce, Vozinha reveló los detalles de esa conversación que jamás borrará de su memoria.

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El astro rosarino lo felicitó por su nivel, destacando que era un arquero fantástico y asegurándole que todo su país debía sentirse sumamente orgulloso de la dignidad y el nivel con el que compitieron frente a los vigentes campeones del mundo.

"Messi se me acercó y me dijo que había estado fantástico, que la gente debería estar orgullosa de mí. Le agradecí sus palabras, le pregunté si podíamos intercambiar camisetas y aceptó. Nunca olvidaré un momento como este", dijo Vozinha.

Y continuó: "Me abrazó directamente. Escuchar palabras así de alguien como Leo Messi significa muchísimo. Le agradecí y le dije ‘Gracias, Leo, eres el mejor’. Son momentos que quedan grabados en el corazón para siempre".

Para el arquero, el impacto de ese elogio fue inmediato: admitió que escuchar semejante devolución por parte de quien considera el mejor jugador de la historia es un hito que guardará en el corazón para siempre.

"Fue un instante grabado para siempre”, sintetizó el jugador de Cabo Verde de 40 años y que por ahora, se quedó sin club, ya que no tiene más contrato con Chaves de la Segunda división de Portugal.

La muestra de respeto mutuo no quedó ahí. Antes de separarse en el campo de juego, Vozinha aprovechó la oportunidad para pedirle la camiseta al "10". Con una sonrisa, Messi accedió de inmediato a la petición, comprometiéndose a entregarle la indumentaria en la zona de túneles previo a las entrevistas televisivas.