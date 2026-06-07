Para agendar: día a día, del 11 de junio al 19 de julio de los 104 partidos, y todos los horarios y sedes del Mundial 2026

Jueves 11 de junio
México vs Sudáfrica (Grupo A) Hora: 16:00. Sede: Ciudad de México
Corea del Sur vs República Checa (Grupo A) Hora:: 23:00. Sede: Guadalajara
Viernes 12 de junio
Canadá vs Bosnia y Herzegovina (Grupo B) Hora: 16:00. Sede: Toronto
Estados Unidos vs Paraguay (Grupo D) Hora: 22:00. Sede: Los Ángeles
Sábado 13 de junio
Qatar vs Suiza (Grupo B) Hora: 16:00. Sede: San Francisco
Brasil vs Marruecos (Grupo C) Hora: 19:00. Sede: Nueva Jersey
Haití vs Escocia (Grupo C) Hora: 22:00 Sede: Boston
Australia vs Turquía (Grupo D) Hora: 01:00 del 14 de junio. Sede: Vancouver
Domingo 14 de junio
Alemania vs Curazao (Grupo E) Hora: 14:00. Sede: Houston
Países Bajos vs Japón (Grupo F) Hora: 17:00. Sede: Dallas
Costa de Marfil vs Ecuador (Grupo E) Hora: 20:00. Sede: Philadelphia
Suecia vs Túnez (Grupo F) Hora: 23:00 Sede: Monterrey
Lunes 15 de junio
España vs Cabo Verde (Grupo H) Hora: 13:00. Sede: Atlanta
Bélgica vs Egipto (Grupo G) Hora: 16:00. Sede: Seattle
Arabia Saudita vs Uruguay (Grupo H) Hora: 19:00 . Sede: Miami
Irán vs Nueva Zelanda (Grupo G) Hora: 22:00. Sede: Los Ángeles
Martes 16 de junio
Francia vs Senegal (Grupo I) Hora: 16:00. Sede: Nueva Jersey
Irak vs Noruega (Grupo I) Hora: 19:00. Sede: Boston
Argentina vs Argelia (Grupo J) Hora: 22:00. Sede: Kansas City
Austria vs Jordania (Grupo J) Hora: 01:00 del 17 de junio. Sede: San Francisco
Miércoles 17 de junio
Portugal vs. RD de Congo (Grupo K) Hora: 14:00. Sede: Houston
Inglaterra vs Croacia (Grupo L) Hora: 17:00. Sede: Dallas
Ghana vs Panamá (Grupo L) Hora: 20:00. Sede: Toronto
Uzbekistán vs Colombia (Grupo K) Hora: 23:00. Sede: Ciudad de México
Jueves 18 de junio
República Checa vs Sudáfrica (Grupo A) Hora: 13:00. Sede: Atlanta
Suiza vs Bosnia y Herzegovina (Grupo B) Hora: 16:00. Sede: Los Ángeles
Canadá vs Qatar (Grupo B) Hora: 19:00. Sede: Vancouver
México vs Corea del Sur (Grupo A) Hora:: 22:00 Sede: Guadalajara
Viernes 19 de junio
Estados Unidos vs Australia (Grupo D) Hora: 16:00. Sede: Seattle
Escocia vs Marruecos (Grupo C) Hora: 19:00. Sede: Boston
Brasil vs Haití (Grupo C) Hora: 21:30. Sede: Philadelphia
Turquía vs Paraguay (Grupo D) Hora: 00:00. Sede: San Francisco
Sábado 20 de junio
Países Bajos vs Suecia (Grupo F) Hora: 14:00. Sede: Houston
Alemania vs Costa de Marfil (Grupo E) Hora: 17:00. Sede: Toronto
Ecuador vs Curazao (Grupo E) Hora: 21:00. Sede: Kansas City
Túnez vs Japón (Grupo F) Hora: 01:00 del 21 de junio Sede: Monterrey
Domingo 21 de junio
España vs.Arabia Saudita (Grupo H) Hora: 13:00. Sede: Atlanta
Bélgica vs Irán (Grupo G) Hora: 16:00. Sede: Los Ángeles
Uruguay vs Cabo Verde (Grupo H) Hora: 19:00. Sede: Miami
Nueva Zelanda vs Egipto (Grupo G) Hora: 22:00. Sede: Vancouver
Lunes 22 de junio
Argentina vs Austria (Grupo J) Hora: 14:00. Sede: Dallas
Francia vs Irak (Grupo I) Hora: 18:00. Sede: Philadelphia
Noruega vs Senegal (Grupo I) Hora: 21:00. Sede: Nueva Jersey
Jordania vs Argelia (Grupo J) Hora: 00:00. Sede: San Francisco
Martes 23 de junio
Portugal vs Uzbekistán (Grupo K) Hora: 14:00. Sede: Houston
Inglaterra vs Ghana (Grupo L) Hora: 17:00. Sede: Boston
Panamá vs Croacia (Grupo L) Hora: 20:00. Sede: Toronto
Colombia vs RD de Congo (Grupo K) Hora: 23:00. Sede: Guadalajara
Miércoles 24 de junio
Suiza vs Canadá (Grupo B) Hora: 16:00. Sede: Vancouver
Bosnia y Herzegovina vs Qatar (Grupo B) Hora: 16:00. Sede: Lumen Field, Seattle
Marruecos vs Haití (Grupo C) Hora: 19:00. Sede: Atlanta
Brasil vs Escocia (Grupo C) Hora: 19:00. Sede: Miami
Sudáfrica vs Corea del Sur (Grupo A) Hora: 22:00. Sede: Monterrey
República Checa vs México (Grupo A) | Hora: 22:00. Sede: Ciudad de México
Jueves 25 de junio
Curazao vs Costa de Marfil (Grupo E) Hora: 17:00. Sede: Philadelphia
Ecuador vs Alemania (Grupo E) Hora: 17:00. Sede: Nueva Jersey
Japón vs Suecia (Grupo F) Hora: 20:00. Sede: Dallas
Túnez vs Países Bajos (Grupo F) Hora: 20:00. Sede: Kansas City
Paraguay vs Australia (Grupo D) Hora: 23:00. Sede: San Francisco
Turquía vs Estados Unidos (Grupo D) Hora: 23:00. Sede: Los Ángeles
Viernes 26 de junio
Noruega vs Francia (Grupo I) Hora: 16:00. Sede: Boston
Senegal vs Irak (Grupo I) Hora: 16:00. Sede: Toronto
Cabo Verde vs Arabia Saudita (Grupo H) Hora: 21:00. Sede: Houston
Uruguay vs España (Grupo H) Hora: 21:00. Sede: Guadalajara
Egipto vs Irán (Grupo G) Hora: 00:00. Sede: Seattle
Nueva Zelanda vs Bélgica (Grupo G) Hora: 00:00. Sede: Vancouver
Sábado 27 de junio
Croacia vs Ghana (Grupo L) Hora: 18:00. Sede: Philadelphia
Panamá vs Inglaterra (Grupo L) Hora: 18:00. Sede: Nueva Jersey
Colombia vs Portugal (Grupo K) Hora: 20:30. Sede: Miami
RD de Congo vs Uzbekistán (Grupo K) Hora: 20:30. Sede: Atlanta
Argelia vs Austria (Grupo J) Hora: 23:00. Sede: Kansas City
Jordania vs Argentina (Grupo J) Hora: 23:00. Sede: Dallas
Dieciseisavos de final
Domingo 28 de junio
2º Grupo A vs 2º Grupo B (Partido 73) Hora: 16:00. Sede: Los Ángeles
Lunes 29 de junio
1º Grupo E vs 2º Grupo F (Partido 76) Hora: 14:00. Sede: Houston
1º Grupo E vs 3º Grupo A/B/C/D/F (Partido 74) Hora: 17:30. Sede: Boston
1º Grupo F vs 2º Grupo C (Partido 75) Hora: 22:00. Sede: Monterrey
Martes 30 de junio
2º Grupo E vs 2º Grupo I (Partido 78) Hora: 14:00. Sede: Dallas
1º Grupo I vs 3º Grupo C/D/F/G/H (Partido 77) Hora: 18:00. Sede: Nueva Jersey
1º Grupo A vs 3º Grupo C/E/F/H/I (Partido 79) Hora: 22:00. Sede: Ciudad de México
Miércoles 1 de julio
1º Grupo L vs 3º Grupo E/H/I/J/K (Partido 80) Hora: 13:00. Sede: Atlanta
1º Grupo G vs 3º Grupo A/E/H/I/J (Partido 82) Hora: 17:00. Sede: Seattle
1º Grupo D vs 3º Grupo B/E/F/I/J (Partido 81) Hora: 21:00. Sede: San Francisco
Jueves 2 de julio
1º Grupo H vs 2º Grupo J (Partido 84) Hora: 16:00. Sede: Los Ángeles
2º Grupo K vs 2º Grupo L (Partido 83) Hora: 20:00. Sede: Toronto
1º Grupo B vs 3º Grupo E/F/G/I/J (Partido 85) Hora: 00:00. Sede: Vancouver
Viernes 3 de julio
2º Grupo D vs 2º Grupo G (Partido 88) Hora: 15:00. Sede: Dallas
1º Grupo J vs 2º Grupo H (Partido 86) Hora: 19:00. Sede: Miami
1º Grupo K vs 3º Grupo D/E/I/J/L (Partido 87) Hora: 22:30. Sede: Kansas City
Octavos de final
Sábado 4 de julio
Ganador Partido 73 vs Ganador Partido 75 (Partido 90) Hora: 14:00. Sede: Houston
Ganador Partido 74 v Ganador Partido 77 (Partido 89) Hora: 18:00. Sede: Philadelphia
Domingo 5 de julio
Ganador Partido 76 v Ganador Partido 78 (Partido 91) Hora: 17:00. Sede: Nueva Jersey
Ganador Partido 79 v Ganador Partido 80 (Partido 92) Hora: 21:00. Sede: Ciudad de México
Lunes 6 de julio
Ganador Partido 83 v Ganador Partido 84 (Partido 93) Hora: 16:00. Sede: Dallas
Ganador Partido 81 v Ganador Partido 82 (Partido 94) Hora: 21:00. Sede: Seattle
Martes 7 de julio
Ganador Partido 86 v Ganador Partido 88 (Partido 95) Hora: 13:00. Sede: Atlanta
Ganador Partido 85 v Ganador Partido 87 (Partido 96) Hora: 17:00. Sede: Vancouver
Cuartos de final
Jueves 9 de julio
Ganador Partido 89 v Ganador Partido 90 (Partido 97) Hora: 17:00. Sede: Boston
Viernes 10 de julio
Ganador Partido 93 v Ganador Partido 94 (Partido 98) Hora: 16:00. Sede: Los Ángeles
Sábado 11 de julio
Ganador Partido 91 v Ganador Partido 92 (Partido 99) Hora: 18:00. Sede: Miami
Ganador Partido 95 v Ganador Partido 96 (Partido 100) Hora: 22:00. Sede: Kansas City
Semifinales
Martes 14 de julio
Ganador Partido 97 v Ganador Partido 98 (Partido 101) Hora: 16:00. Sede: Dallas
Miércoles 15 de julio
Ganador Partido 99 v Ganador Partido 100 (Partido 102) Hora: 16:00. Sede: Atlanta
Tercer puesto
Sábado 18 de julio
Perdedor Partido 101 v Perdedor Partido 102 Hora: 18:00. Sede: Miami
Final
Domingo 19 de julio
Ganador Partido 101 v Ganador Partido 102 Hora: 16:00. Sede: Nueva Jersey