Para agendar: día a día, del 11 de junio al 19 de julio de los 104 partidos, y todos los horarios y sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 comienza en escasos días y la selección uruguaya de Marcelo Bielsa está pronta para disputarlo junto a todas los 48 combinados que disputarán el torneo que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio y en el que por primera vez en la historia será un número tan importante.

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Los celestes viajan este martes 9 hacia Playa del Carmen en México, en donde tendrán su búnker y su concentración, y aquí está el detalle de los 104 partidos que se disputarán en la Copa del Mundo.

Los horarios que se dan a conocer en esta nota para todos los partidos del Mundial 2026, son de hora uruguaya.

Fase de grupos

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Jueves 11 de junio

México vs Sudáfrica (Grupo A) Hora: 16:00. Sede: Ciudad de México

Corea del Sur vs República Checa (Grupo A) Hora:: 23:00. Sede: Guadalajara

Viernes 12 de junio

Canadá vs Bosnia y Herzegovina (Grupo B) Hora: 16:00. Sede: Toronto

Estados Unidos vs Paraguay (Grupo D) Hora: 22:00. Sede: Los Ángeles

Sábado 13 de junio

Qatar vs Suiza (Grupo B) Hora: 16:00. Sede: San Francisco

Brasil vs Marruecos (Grupo C) Hora: 19:00. Sede: Nueva Jersey

Haití vs Escocia (Grupo C) Hora: 22:00 Sede: Boston

Australia vs Turquía (Grupo D) Hora: 01:00 del 14 de junio. Sede: Vancouver

Domingo 14 de junio

Alemania vs Curazao (Grupo E) Hora: 14:00. Sede: Houston

Países Bajos vs Japón (Grupo F) Hora: 17:00. Sede: Dallas

Costa de Marfil vs Ecuador (Grupo E) Hora: 20:00. Sede: Philadelphia

Suecia vs Túnez (Grupo F) Hora: 23:00 Sede: Monterrey

Lunes 15 de junio

España vs Cabo Verde (Grupo H) Hora: 13:00. Sede: Atlanta

Bélgica vs Egipto (Grupo G) Hora: 16:00. Sede: Seattle

Arabia Saudita vs Uruguay (Grupo H) Hora: 19:00 . Sede: Miami

Irán vs Nueva Zelanda (Grupo G) Hora: 22:00. Sede: Los Ángeles

Martes 16 de junio

Francia vs Senegal (Grupo I) Hora: 16:00. Sede: Nueva Jersey

Irak vs Noruega (Grupo I) Hora: 19:00. Sede: Boston

Argentina vs Argelia (Grupo J) Hora: 22:00. Sede: Kansas City

Austria vs Jordania (Grupo J) Hora: 01:00 del 17 de junio. Sede: San Francisco

Miércoles 17 de junio

Portugal vs. RD de Congo (Grupo K) Hora: 14:00. Sede: Houston

Inglaterra vs Croacia (Grupo L) Hora: 17:00. Sede: Dallas

Ghana vs Panamá (Grupo L) Hora: 20:00. Sede: Toronto

Uzbekistán vs Colombia (Grupo K) Hora: 23:00. Sede: Ciudad de México

Jueves 18 de junio

República Checa vs Sudáfrica (Grupo A) Hora: 13:00. Sede: Atlanta

Suiza vs Bosnia y Herzegovina (Grupo B) Hora: 16:00. Sede: Los Ángeles

Canadá vs Qatar (Grupo B) Hora: 19:00. Sede: Vancouver

México vs Corea del Sur (Grupo A) Hora:: 22:00 Sede: Guadalajara

Viernes 19 de junio

Estados Unidos vs Australia (Grupo D) Hora: 16:00. Sede: Seattle

Escocia vs Marruecos (Grupo C) Hora: 19:00. Sede: Boston

Brasil vs Haití (Grupo C) Hora: 21:30. Sede: Philadelphia

Turquía vs Paraguay (Grupo D) Hora: 00:00. Sede: San Francisco

Sábado 20 de junio

Países Bajos vs Suecia (Grupo F) Hora: 14:00. Sede: Houston

Alemania vs Costa de Marfil (Grupo E) Hora: 17:00. Sede: Toronto

Ecuador vs Curazao (Grupo E) Hora: 21:00. Sede: Kansas City

Túnez vs Japón (Grupo F) Hora: 01:00 del 21 de junio Sede: Monterrey

Domingo 21 de junio

España vs.Arabia Saudita (Grupo H) Hora: 13:00. Sede: Atlanta

Bélgica vs Irán (Grupo G) Hora: 16:00. Sede: Los Ángeles

Uruguay vs Cabo Verde (Grupo H) Hora: 19:00. Sede: Miami

Nueva Zelanda vs Egipto (Grupo G) Hora: 22:00. Sede: Vancouver

Lunes 22 de junio

Argentina vs Austria (Grupo J) Hora: 14:00. Sede: Dallas

Francia vs Irak (Grupo I) Hora: 18:00. Sede: Philadelphia

Noruega vs Senegal (Grupo I) Hora: 21:00. Sede: Nueva Jersey

Jordania vs Argelia (Grupo J) Hora: 00:00. Sede: San Francisco

Martes 23 de junio

Portugal vs Uzbekistán (Grupo K) Hora: 14:00. Sede: Houston

Inglaterra vs Ghana (Grupo L) Hora: 17:00. Sede: Boston

Panamá vs Croacia (Grupo L) Hora: 20:00. Sede: Toronto

Colombia vs RD de Congo (Grupo K) Hora: 23:00. Sede: Guadalajara

Miércoles 24 de junio

Suiza vs Canadá (Grupo B) Hora: 16:00. Sede: Vancouver

Bosnia y Herzegovina vs Qatar (Grupo B) Hora: 16:00. Sede: Lumen Field, Seattle

Marruecos vs Haití (Grupo C) Hora: 19:00. Sede: Atlanta

Brasil vs Escocia (Grupo C) Hora: 19:00. Sede: Miami

Sudáfrica vs Corea del Sur (Grupo A) Hora: 22:00. Sede: Monterrey

República Checa vs México (Grupo A) | Hora: 22:00. Sede: Ciudad de México

Jueves 25 de junio

Curazao vs Costa de Marfil (Grupo E) Hora: 17:00. Sede: Philadelphia

Ecuador vs Alemania (Grupo E) Hora: 17:00. Sede: Nueva Jersey

Japón vs Suecia (Grupo F) Hora: 20:00. Sede: Dallas

Túnez vs Países Bajos (Grupo F) Hora: 20:00. Sede: Kansas City

Paraguay vs Australia (Grupo D) Hora: 23:00. Sede: San Francisco

Turquía vs Estados Unidos (Grupo D) Hora: 23:00. Sede: Los Ángeles

Viernes 26 de junio

Noruega vs Francia (Grupo I) Hora: 16:00. Sede: Boston

Senegal vs Irak (Grupo I) Hora: 16:00. Sede: Toronto

Cabo Verde vs Arabia Saudita (Grupo H) Hora: 21:00. Sede: Houston

Uruguay vs España (Grupo H) Hora: 21:00. Sede: Guadalajara

Egipto vs Irán (Grupo G) Hora: 00:00. Sede: Seattle

Nueva Zelanda vs Bélgica (Grupo G) Hora: 00:00. Sede: Vancouver

Sábado 27 de junio

Croacia vs Ghana (Grupo L) Hora: 18:00. Sede: Philadelphia

Panamá vs Inglaterra (Grupo L) Hora: 18:00. Sede: Nueva Jersey

Colombia vs Portugal (Grupo K) Hora: 20:30. Sede: Miami

RD de Congo vs Uzbekistán (Grupo K) Hora: 20:30. Sede: Atlanta

Argelia vs Austria (Grupo J) Hora: 23:00. Sede: Kansas City

Jordania vs Argentina (Grupo J) Hora: 23:00. Sede: Dallas

Dieciseisavos de final

Domingo 28 de junio

2º Grupo A vs 2º Grupo B (Partido 73) Hora: 16:00. Sede: Los Ángeles

Lunes 29 de junio

1º Grupo E vs 2º Grupo F (Partido 76) Hora: 14:00. Sede: Houston

1º Grupo E vs 3º Grupo A/B/C/D/F (Partido 74) Hora: 17:30. Sede: Boston

1º Grupo F vs 2º Grupo C (Partido 75) Hora: 22:00. Sede: Monterrey

Martes 30 de junio

2º Grupo E vs 2º Grupo I (Partido 78) Hora: 14:00. Sede: Dallas

1º Grupo I vs 3º Grupo C/D/F/G/H (Partido 77) Hora: 18:00. Sede: Nueva Jersey

1º Grupo A vs 3º Grupo C/E/F/H/I (Partido 79) Hora: 22:00. Sede: Ciudad de México

Miércoles 1 de julio

1º Grupo L vs 3º Grupo E/H/I/J/K (Partido 80) Hora: 13:00. Sede: Atlanta

1º Grupo G vs 3º Grupo A/E/H/I/J (Partido 82) Hora: 17:00. Sede: Seattle

1º Grupo D vs 3º Grupo B/E/F/I/J (Partido 81) Hora: 21:00. Sede: San Francisco

Jueves 2 de julio

1º Grupo H vs 2º Grupo J (Partido 84) Hora: 16:00. Sede: Los Ángeles

2º Grupo K vs 2º Grupo L (Partido 83) Hora: 20:00. Sede: Toronto

1º Grupo B vs 3º Grupo E/F/G/I/J (Partido 85) Hora: 00:00. Sede: Vancouver

Viernes 3 de julio

2º Grupo D vs 2º Grupo G (Partido 88) Hora: 15:00. Sede: Dallas

1º Grupo J vs 2º Grupo H (Partido 86) Hora: 19:00. Sede: Miami

1º Grupo K vs 3º Grupo D/E/I/J/L (Partido 87) Hora: 22:30. Sede: Kansas City

Octavos de final

Sábado 4 de julio

Ganador Partido 73 vs Ganador Partido 75 (Partido 90) Hora: 14:00. Sede: Houston

Ganador Partido 74 v Ganador Partido 77 (Partido 89) Hora: 18:00. Sede: Philadelphia

Domingo 5 de julio

Ganador Partido 76 v Ganador Partido 78 (Partido 91) Hora: 17:00. Sede: Nueva Jersey

Ganador Partido 79 v Ganador Partido 80 (Partido 92) Hora: 21:00. Sede: Ciudad de México

Lunes 6 de julio

Ganador Partido 83 v Ganador Partido 84 (Partido 93) Hora: 16:00. Sede: Dallas

Ganador Partido 81 v Ganador Partido 82 (Partido 94) Hora: 21:00. Sede: Seattle

Martes 7 de julio

Ganador Partido 86 v Ganador Partido 88 (Partido 95) Hora: 13:00. Sede: Atlanta

Ganador Partido 85 v Ganador Partido 87 (Partido 96) Hora: 17:00. Sede: Vancouver

Cuartos de final

Jueves 9 de julio

Ganador Partido 89 v Ganador Partido 90 (Partido 97) Hora: 17:00. Sede: Boston

Viernes 10 de julio

Ganador Partido 93 v Ganador Partido 94 (Partido 98) Hora: 16:00. Sede: Los Ángeles

Sábado 11 de julio

Ganador Partido 91 v Ganador Partido 92 (Partido 99) Hora: 18:00. Sede: Miami

Ganador Partido 95 v Ganador Partido 96 (Partido 100) Hora: 22:00. Sede: Kansas City

Semifinales

Martes 14 de julio

Ganador Partido 97 v Ganador Partido 98 (Partido 101) Hora: 16:00. Sede: Dallas

Miércoles 15 de julio

Ganador Partido 99 v Ganador Partido 100 (Partido 102) Hora: 16:00. Sede: Atlanta

Tercer puesto

Sábado 18 de julio

Perdedor Partido 101 v Perdedor Partido 102 Hora: 18:00. Sede: Miami

Final

Domingo 19 de julio

Ganador Partido 101 v Ganador Partido 102 Hora: 16:00. Sede: Nueva Jersey